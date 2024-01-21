Elektrik motorlu snowboard ile tanışın

Tam Boyutta Gör Gerek profesyonel gerekse amatör olarak snowboard kategorisinin yeri oldukça ayrıdır. Sadece kış aylarında yapılması snowboard tutkunlarını biraz sınırlasa da ilginç fikirler bu heyecanı farklı bir şekilde yaşama imkânı sunuyor.

Skwheel One özellikleri ve fiyatı

Skwheel One adıyla geliştirilen elektrikli snowboard, yaz aylarında snowboard yapmanızı sağlıyor. 600W motoru olan elektrikli snowboard, saatte 77Km hıza ulaşabiliyor ve 22Km civarında menzili var.

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Lastik pivot sistemi ile kar tepelerinden kayarken oluşan sarsıntı hissiyatını aynen yansıtmayı amaçlayan araçta entegre süspansiyon sistemi de daha akıcı bir sürüş tecrübesi sunuyor. Karbon kompozit materyallerden imal edilen Skwheel One aracı 1851$ fiyat etiketine sahip.

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Skwheel One ile ilginç snowboard tecrübesi