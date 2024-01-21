Elektrik motorlu snowboard ile tanışın

Skwheel One özellikleri ve fiyatı
Skwheel One adıyla geliştirilen elektrikli snowboard, yaz aylarında snowboard yapmanızı sağlıyor. 600W motoru olan elektrikli snowboard, saatte 77Km hıza ulaşabiliyor ve 22Km civarında menzili var.
Lastik pivot sistemi ile kar tepelerinden kayarken oluşan sarsıntı hissiyatını aynen yansıtmayı amaçlayan araçta entegre süspansiyon sistemi de daha akıcı bir sürüş tecrübesi sunuyor. Karbon kompozit materyallerden imal edilen Skwheel One aracı 1851$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.