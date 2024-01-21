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    Elektrik motorlu snowboard ile tanışın

    Skwheel One elektrik motorlu snowboard ile kış aylarının dışında da snowboard hissiyatı yaşamanız mümkün oluyor. Elbette bu tecrübenin bedeli de oldukça yüksek. 
    Skwheel One Tam Boyutta Gör
    Gerek profesyonel gerekse amatör olarak snowboard kategorisinin yeri oldukça ayrıdır. Sadece kış aylarında yapılması snowboard tutkunlarını biraz sınırlasa da ilginç fikirler bu heyecanı farklı bir şekilde yaşama imkânı sunuyor.

    Skwheel One özellikleri ve fiyatı

    Skwheel One adıyla geliştirilen elektrikli snowboard, yaz aylarında snowboard yapmanızı sağlıyor. 600W motoru olan elektrikli snowboard, saatte 77Km hıza ulaşabiliyor ve 22Km civarında menzili var.

    Lastik pivot sistemi ile kar tepelerinden kayarken oluşan sarsıntı hissiyatını aynen yansıtmayı amaçlayan araçta entegre süspansiyon sistemi de daha akıcı bir sürüş tecrübesi sunuyor. Karbon kompozit materyallerden imal edilen Skwheel One aracı 1851$ fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 3 saat önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 5 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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