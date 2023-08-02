The Elder Scrolls V: Skyrim, Path Tracing ile yenilendi: İnanılmaz görünüyor

Tam Boyutta Gör Eylül 2022'de tanıtılan ve klasik bilgisayar oyunlarının kolayca modlamasına izin veren RTX Remix ile oyunların yeniden hayat bulduğundan sizlere bahsetmiştik. Şimdi de tüm zamanların en iyi oyunları arasında sayılan The Elder Scrolls V: Skyrim için yeni bir Path Tracing modu geliştirildi. Peki The Elder Scrolls V: Skyrim, Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) ile nasıl görünüyor? Gelin hep beraber bakalım.

The Elder Scrolls V: Skyrim, Path Tracing ile yenilendi

Bilmeyenler için oyunlardaki ışık kaynaklarının yolunu izleyen ve daha gelişmiş bir ışın izleme biçimi olan Path Tracing, günümüzde yalnızca Cyberpunk 2077'de kullanılıyor. Öyle ki DLSS olmadan aktifleştirmek için minimum RTX 4080 veya 4090 gibi GPU'lara ihtiyaç duyulmakta. Bugünse Marty McFly olarak da bilinen ünlü mod yapımcısı Pascal Gilcher, The Elder Scrolls V: Skyrim'de uygulanan etkileyici bir Path Tracing çözümünü gösterdi.

Paylaşılan videoda neredeyse 12 yıllık bir oyun olan Skyrim, daha gelişmiş aydınlatma ve gölge efektleriyle göz alıcı görünüyor. Ayrıca Path Tracing'in şaşırtıcı bir biçimde akıcı olarak çalıştığını görüyoruz. Mod oluşturucunun yaklaşımı ise RTX Remix'ten çok da farklı değil. Ancak neredeyse her oyuna ölçeklenebilir hale getirilmiş. Öyle ki Grand Theft Auto V (DX11) ve Control (DX12) gibi daha yeni oyunlarla da çalışıyor.

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Ne yazık ki modder, yeni Skyrim'in modunu indirmek için herhangi bir bağlantı paylaşmadı. Ancak yol izleme çözümünün geliştirilmesine daha fazla zaman ayırmayı planlıyor. Dolayısıyla çok yakında Patreon üzerinden paylaşılabilir.

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Skyrim, Path Tracing ile yenilendi! İnanılmaz görünüyor!