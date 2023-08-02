Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Game Pass servisini sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Bugünse Ağustos ayının ilk yarısında Xbox Game Pass’e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak oyunlar belli oldu. Game Pass'e 900 TL değerinde 6 yeni oyun, DLC ve oyun içi hediyeler ekleniyor.

Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor

Microsoft tarafından paylaşılan listede, Ağustos ayının ortasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yapım yer alıyor. Bunlar arasından Celeste halihazırda erişime açılırken, 3 Ağustos'ta A Short Hike, 8 Ağustos'ta Broforce Forever, 9 Ağustos'ta Limbo, 10 Ağustos'ta Airborne Kingdom ve 15 Ağustos'ta Everspace 2 oyuncular ile buluşacak.

Ek olarak Ağustos ayının ilk yarısında, Microsoft Flight Simulator World Update XIV: Central Eastern Europe DLC'sinin erişilebilir olacağını belirtelim. Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri arasında ise, PUBG Battlegrounds: 2023 Summer Pack, Neverwinter: House Baerne Coupon Choice Pack ve Phantasy Star Online 2 New Genesis: August Member Bonus paketleri yer alıyor.

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Ağustos ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Ağustos itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde: Death Stranding (PC), Edge of Eternity (Bulut, Konsol ve PC), Midnight Fight Express (Bulut, Konsol ve PC) ve Total War: Warhammer III.

Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Celeste (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Ağustos

A Short Hike (Bulut, Konsol, PC) – 3 Ağustos

Broforce Forever (Bulut, Konsol ve PC) – 8 Ağustos

Limbo (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Ağustos

Airborne Kingdom (Bulut, Konsol ve PC) – 10 Ağustos

Everspace 2 (Cloud ve Xbox Series X|S) – 15 Ağustos

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Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor! 900 TL değerinde