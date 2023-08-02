Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor! 900 TL değerinde

Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor
Microsoft tarafından paylaşılan listede, Ağustos ayının ortasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yapım yer alıyor. Bunlar arasından Celeste halihazırda erişime açılırken, 3 Ağustos'ta A Short Hike, 8 Ağustos'ta Broforce Forever, 9 Ağustos'ta Limbo, 10 Ağustos'ta Airborne Kingdom ve 15 Ağustos'ta Everspace 2 oyuncular ile buluşacak.
Ek olarak Ağustos ayının ilk yarısında, Microsoft Flight Simulator World Update XIV: Central Eastern Europe DLC'sinin erişilebilir olacağını belirtelim. Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri arasında ise, PUBG Battlegrounds: 2023 Summer Pack, Neverwinter: House Baerne Coupon Choice Pack ve Phantasy Star Online 2 New Genesis: August Member Bonus paketleri yer alıyor.
Ağustos ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Ağustos itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde: Death Stranding (PC), Edge of Eternity (Bulut, Konsol ve PC), Midnight Fight Express (Bulut, Konsol ve PC) ve Total War: Warhammer III.
Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Celeste (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Ağustos
- A Short Hike (Bulut, Konsol, PC) – 3 Ağustos
- Broforce Forever (Bulut, Konsol ve PC) – 8 Ağustos
- Limbo (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Ağustos
- Airborne Kingdom (Bulut, Konsol ve PC) – 10 Ağustos
- Everspace 2 (Cloud ve Xbox Series X|S) – 15 Ağustos
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: