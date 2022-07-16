Samsung SmartThings Find, 200 milyon cihaza ulaştı

Tam Boyutta Gör

Samsung’un kayıp Galaxy cihazlarının yerini tespit edebilmek için 2020 yılı sonlarında devreye aldığı SmartThings Find özelliği, firmanın en hızlı büyüyen bölümlerinden birisi olmayı başardı.

SmartThings Find ne kadar cihaz barındırıyor?

Samsung SmartThings akıllı cihaz ekosistemi içerisinde dahil edilen SmartThings Find özelliği kayıp Samsung cihazlarının bulunmasını sağlıyor. 2 yıl içerisinde kayıtlı nokta sayısı 200 milyona ulaştı. Her bir nokta sisteme kaydedilmiş Samsung cihazını tanımlıyor.

Galaxy M13 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

SmartThings Find, cihazı bulmaya yardımcı olmak için Bluetooth düşük enerji (BLE) ve ultra geniş bant (UWB) teknolojilerini kullanıyor. Cihaz kimlikleri 15 dakikada bir değiştiği için veriler güvenle saklanıyor.

Kaybolmuş bir cihazı bulmak için kullanıcıların, daha önceden cihazların eşleştirildiği bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan SmartThings Find'a erişmesi gerekiyor. Sistem ağa kayıtlı olan diğer Samsung cihazlarını da kullanarak kayıp cihazın konumunu en yakın şekilde bulmaya çalışıyor.

Samsung cihazları 30 dakika çevrim dışı kaldıktan sonra diğer cihazlar tarafından alınabilen bir BLE sinyali üretiyor. Bu sayede Samsung cihazları çevrim dışı olsa bile yine bulma imkânı oluşuyor. Yeni SmartTag cihazları da ekosisteme dahil olduktan sonra SmartThings Find ağının daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.