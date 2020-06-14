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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snake Pass oyunu bu akşam 19.00’a kadar ücretsiz

    Humble Bundle platformunda bu akşama kadar 3 boyutlu bir Snake heyecanı yaşatacak bulmaca oyunu Snake Pass ücretsiz hale getirildi. Hızlı davranarak oyunu elde edebilirsiniz.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snake Pass oyunu bu akşam 19.00’a kadar ücretsiz
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    Hediye oyun konusunda Epic Games mağazası son dönemde gündemi işgal ederken Steam ve Humble Bundle platformları da boş durmuyor. Humble Bundle bu akşama kadar sürecek hediye bir oyun kampanyası yaptı.

    Snake Pass neler sunuyor?

    İlk Nokia döneminde efsane haline gelen Snake oyunu Snake Pass ile yeni bir boyuta taşındı. Sumo Digital tarafından yapılan bağımsız bir oyun geliştirme yarışmasında birinci olan Snake Pass, büyük ilgi görünce tam sürüm bir oyun haline gelmişti.

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    2017 yılında bulmaca platform oyunu olarak PS4, Windows 10 ve Nintendo Switch için indirmeye sunulan Snake Pass çok kısa bir süre boyunca Humble Bundle sayfasında ücretsiz olarak meraklılarını bekliyor olacak.

    Unreal Engine üzerinde geliştirilmiş Snake Pass oyununda 3 boyutlu olarak bir yılanı canlandırıyorsunuz. Sürünerek ilerlediğiniz 15 farklı seviyede zorlu ve eğlenceli bulmacaları çözmeniz gerekiyor.

    Humble Bundle sayfası



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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa.
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