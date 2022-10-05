Qualcomm, Snapdragon 7 Plus Gen 1 çipini test etmeye başladı

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Snapdragon 7 Plus Gen 1 farklı bir küme dizilimine sahip olabilir

Roland Quandt tarafından gelen bilgilere göre Qualcomm, SM7475 kod adlı bir yonga setini test ediyor. SM8475 kod adlı çip, Snapdragon 8 Plus Gen 1 olduğundan bahsi geçen yonga setinin Snapdragon 7 Plus Gen 1 olduğu tahmin ediliyor. Roland’a göre bu yonga seti, tıpkı standart 7 Gen 1 gibi üçlü küme dizilimine sahip olacak ancak Qualcomm’un kümelerde kullandığı çekirdekleri değiştirmesi bekleniyor.

7 Gen 1’da kullanılan birincil 2.4Ghz Cortex-A710 çekirdeğinin ve üç 2.36Ghz Cortex-A710 performans çekirdeklerinin yeni versiyonda 2.4Ghz civarında Cortex-X3 ve/veya Cortex-A715 çekirdekleri ile değiştirilebileceği belirtiliyor. Verimlilik çekirdekleri ile muhtemelen Cortex-A510 olarak devam edecek. TSMC’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilmesi beklenen Snapdragon 7 Plus Gen 1’in kasım ayında Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. İddialara göre Qualcomm'un yeni orta seviye çipi, Snapdragon 8 Gen 1'den bile daha güçlü olacak.