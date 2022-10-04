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    Redmi Pad tanıtıldı: 2K ekran, 8.000 mAh pil, dörtlü hoparlör

    Redmi markasının ilk tableti sonunda tanıtıldı. Redmi Pad adı altında pazara giriş yapan cihaz MediaTek işlemci, 10.6 inç ekran ve 7.1 mm'lik metal gövdeyle geliyor.
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    Redmi Pad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Aylarca süren sızıntı ve söylentilerin ardından Xiaomi nihayet ilk Redmi markalı tabletini tanıttı. Redmi Pad olarak adlandırılan model 7.1 mm kalınlığında metal gövde, iyi bir ekran ve yüksek kaliteli ses deneyimi sunuyor.

    Redmi Pad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Cihaz 2K (2000 × 1200 piksel) çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 10.6 inç LCD ekranla karşımıza çıktı. Dolby Atmos destekli dört hoparlör içeren tablet MediaTek Helio G99 işlemci, 3/4/6 GB RAM ve 64/128 dahili depolama seçenekleri ile geliyor.

    Redmi Pad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    8.000 mAh pil ve üç renk seçeneği

    Redmi Pad otomatik odaklama özellikli 8 MP ana kamera ve 105 derece görüş alanına sahip 8 MP ön kamera ile donatıldı. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 18W hızlı şarj destekli 8.000 mAh pilinden alıyor (21 saat video izleme ve 12 saat oyun için yeterli).

    Redmi Pad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Tabletin kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzü yüklü şekilde çıktığını belirtelim. Buna ek olarak üretici iki büyük Android güncellemesinin yanı sıra üç yıllık güvenlik ve MIUI güncellemeleri vaat ediyor. Redmi Pad'in gri, gümüş ve nane yeşili renkleri mevcut.

    Satışlar 5 Ekim itibarıyla Hindistan'da başlayacak, daha sonra cihaz diğer ülkelerde piyasaya sürülecek.

    Redmi Pad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Redmi Pad Özellikleri:

    • Ekran: 10.6 inç, LCD, 2K, 90 Hz
    • İşlemci: MediaTek Helio G99
    • RAM: 3/4/6 GB
    • Depolama: 64/128 (microSD kart yuvası var)
    • İşletim sistemi: Android 12 (MIUI 13)
    • Arka kamera: 8 megapiksel
    • Ön kamera: 8 megapiksel
    • Batarya: 8.000 mAh, 18W şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C
    • Boyutlar: 250.5 × 158.1 × 7.1 mm
    • Ağırlık: 465 gram

    Redmi Pad Fiyatları:

    • 3/64GB - 185 dolar (tanıtım fiyatı 160 dolar)
    • 4/128 GB - 220 dolar (tanıtım fiyatı 185 dolar)
    • 6/128 GB - 245 dolar (tanıtım fiyatı 210 dolar)
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 2 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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