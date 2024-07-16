Snapdragon 7s Gen 3 ufukta göründü: Maliyete oynuyor

Snapdragon 7s Gen 3 ilk kez Geekbench'te göründü
Kaçıranlar için bir süredir söylentilere konu olan Snapdragon 7s Gen 3, halihazırda mevcut olan 7s Gen 2 platformunun halefi olacak. Günümüzde "s" markalı Snapdragon işlemciler, S olmayan muadillerine kıyasla daha düşük performans gösteriyor. Bu noktada Snapdragon 7s Gen 3 ise, standart Snapdragon 7 Gen 3 ile neredeyse aynı performansa sahip.
Sızdırılan Geekbench listesine baktığımızda, 7s Gen 3'ün tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 1.157 ve 3.157 puan aldığını görüyoruz. Bu rakamlar, normal 7 Gen 3'ün 1.147 ve 3.129 puanları ile neredeyse aynı. Ancak selefi Snapdragon 7s Gen 2 ile karşılaştırıldığında, yeni çip kayda değer bir iyileştirme sunuyor
Toparlayacak olursak, Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm'un orta seviye portföyünde orta seviye portföyünde tahmin edilebilir bir güncelleme sunacak gibi görünüyor. Tabi ki performans açısından büyük bir artış söz konusu değil. Yeni yonga setinin, Redmi Note 14 Pro akıllı telefonla birlikte piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.