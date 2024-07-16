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    Snapdragon 7s Gen 3 ufukta göründü: Maliyete oynuyor

    Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 7s Gen 3, Geekbench platformunda görünmeye başladı. Peki orta seviye yonga seti neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...     
    Snapdragon 7s Gen 3 ufukta göründü: Maliyete oynuyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Qualcomm, günümüzde tüm odağını Snapdragon 8 Gen 4'e çevirmiş durumda. Ancak bunun öncesinde, Snapdragon 7 serisine ait yeni bir modelle daha karşılaşacağız. Orta sınıf telefonlara güç vermesi beklenen Snapdragon 7s Gen 3, kıyaslama platformlarında görünmeye başladı.

    Snapdragon 7s Gen 3 ilk kez Geekbench'te göründü

    Kaçıranlar için bir süredir söylentilere konu olan Snapdragon 7s Gen 3, halihazırda mevcut olan 7s Gen 2 platformunun halefi olacak. Günümüzde "s" markalı Snapdragon işlemciler, S olmayan muadillerine kıyasla daha düşük performans gösteriyor. Bu noktada Snapdragon 7s Gen 3 ise, standart Snapdragon 7 Gen 3 ile neredeyse aynı performansa sahip.

    Sızdırılan Geekbench listesine baktığımızda, 7s Gen 3'ün tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 1.157 ve 3.157 puan aldığını görüyoruz. Bu rakamlar, normal 7 Gen 3'ün 1.147 ve 3.129 puanları ile neredeyse aynı. Ancak selefi Snapdragon 7s Gen 2 ile karşılaştırıldığında, yeni çip kayda değer bir iyileştirme sunuyor

    Snapdragon 7s Gen 3 ufukta göründü: Maliyete oynuyor Tam Boyutta Gör
    Bu noktada Qualcomm, tek çekirdekte yüzde 15, çoklu çekirdekte ise yüzde 12'lik bir performans artışı elde etmiş. Şu an için Snapdragon 7s Gen 3'ün detaylı özellikleri açıklanmadı. Ancak liste, 2,5GHz birincil, üç adet 2,4GHz performans (Cortex-A720) ve 2 adet 1,8GHz verimlilik çekirdeğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Ayrıca bu konfigürasyona 480Mhz hızında çalışan Adreno 810 GPU eşlik ediyor.

    Toparlayacak olursak, Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm'un orta seviye portföyünde orta seviye portföyünde tahmin edilebilir bir güncelleme sunacak gibi görünüyor. Tabi ki performans açısından büyük bir artış söz konusu değil. Yeni yonga setinin, Redmi Note 14 Pro akıllı telefonla birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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