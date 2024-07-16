Snapdragon 7s Gen 3 ufukta göründü: Maliyete oynuyor

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Qualcomm, günümüzde tüm odağını Snapdragon 8 Gen 4'e çevirmiş durumda. Ancak bunun öncesinde, Snapdragon 7 serisine ait yeni bir modelle daha karşılaşacağız. Orta sınıf telefonlara güç vermesi beklenen Snapdragon 7s Gen 3, kıyaslama platformlarında görünmeye başladı.

Snapdragon 7s Gen 3 ilk kez Geekbench'te göründü

Kaçıranlar için bir süredir söylentilere konu olan Snapdragon 7s Gen 3, halihazırda mevcut olan 7s Gen 2 platformunun halefi olacak. Günümüzde "s" markalı Snapdragon işlemciler, S olmayan muadillerine kıyasla daha düşük performans gösteriyor. Bu noktada Snapdragon 7s Gen 3 ise, standart Snapdragon 7 Gen 3 ile neredeyse aynı performansa sahip.

Sızdırılan Geekbench listesine baktığımızda, 7s Gen 3'ün tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 1.157 ve 3.157 puan aldığını görüyoruz. Bu rakamlar, normal 7 Gen 3'ün 1.147 ve 3.129 puanları ile neredeyse aynı. Ancak selefi Snapdragon 7s Gen 2 ile karşılaştırıldığında, yeni çip kayda değer bir iyileştirme sunuyor

Tam Boyutta Gör Bu noktada Qualcomm, tek çekirdekte yüzde 15, çoklu çekirdekte ise yüzde 12'lik bir performans artışı elde etmiş. Şu an için Snapdragon 7s Gen 3'ün detaylı özellikleri açıklanmadı. Ancak liste, 2,5GHz birincil, üç adet 2,4GHz performans (Cortex-A720) ve 2 adet 1,8GHz verimlilik çekirdeğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Ayrıca bu konfigürasyona 480Mhz hızında çalışan Adreno 810 GPU eşlik ediyor.

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Toparlayacak olursak, Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm'un orta seviye portföyünde orta seviye portföyünde tahmin edilebilir bir güncelleme sunacak gibi görünüyor. Tabi ki performans açısından büyük bir artış söz konusu değil. Yeni yonga setinin, Redmi Note 14 Pro akıllı telefonla birlikte piyasaya çıkması bekleniyor.

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