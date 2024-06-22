Samsung Galaxy Watch 7, Watch Ultra, Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun fiyatı sızdırıldı

Teknoloji Editörü
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Teknoloji devlerinden
Samsung, 10 Temmuz'da gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini piyasaya sürecek. Bu ürünler arasında yeni katlanabilir ve giyilebilir cihazları bulunmakta. Yakın bir zamanda ise bu cihazlardan Galaxy Watch 7, Watch Ultra ve Buds 3 Pro'nun fiyatı sızdırıldı.
İşte Galaxy Watch 7, Watch Ultra ve Buds 3 Pro'nun muhtemel fiyatı:
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Avrupa'daki bir e-ticaret sitesindeki perakende listesi, yakında piyasaya sürülecek Galaxy Watch 7, Watch Ultra ve Buds 3 Pro'nun fiyatını ortaya çıkardı. Titanyum Grisi, Titanyum Beyazı ve Titanyum Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelmesi beklenen
Galaxy Watch Ultra'nın LTE modeli, listeye göre 689 Euro - 699 Euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.
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Yeşil, Gümüş ve Krem olmak üzere üç renkte piyasaya sürülmesi beklenen
Galaxy Watch 7, 40mm ve 44mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğine sahip olacak. Fiyatlarına değinecek olursak ise küçük olan versiyon yaklaşık 314 Euro fiyatıyla, büyük olan model ise yaklaşık 344 Euro fiyatıyla listelendi.
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Listede akıllı saatler ile birlikte piyasaya sürülecek Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro'nun fiyatları da yer almakta. Listeye göre
Galaxy Buds 3, 229 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecekken Buds 3 Pro ise yaklaşık 314 Euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Ayrıca her iki modelin de Gümüş ve Beyaz renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.