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    Şok haber: Microsoft Mixer yayın platformu kapanıyor

    Ninja ve Shroud gibi Twitch fenomenlerini milyon dolarlar vererek bünyesine katan Microsoft Mixer yayın platformu şok bir haberle kepenk kapatacağını duyurdu.
    2 sa.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Şok haber: Microsoft Mixer yayın platformu kapanıyor
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    Microsoft’un oyun yayıncılığına en büyük hamlesi olarak görülen ve on milyonlarca dolarlık transfer anlaşmaları ile gündeme gelen Mixer yayın platformu bu kez şok bir haber ile gündeme geldi.

    Şok final

    Microsoft yaptığı açıklamada Mixer yayıncılık platformunun 22 Temmuz itibariyle sona ereceğini ve Facebook Gaming bünyesine katılacağını duyurdu. İlk başta şaka zannedilen haberin gerçek olduğu anlaşıldı.

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    Microsoft Mixer yayına başlaması sonrasında on milyonlarca dolar harcayarak bünyesine kattığı Ninja ve Shroud gibi Twitch fenomenleri ile ses getirmişti. Peşlerinde iyi bir kitle de getiren bu isimler ne yazık ki Mixer’e çare olamadı.

    Microsoft’un Mixer planları aslında biraz daha xCloud odaklıydı. Oldukça büyük bir kitleye ulaşacak olan Mixer sayesinde izleyiciler bir yayına tıklayarak xCloud aboneliğiyle tanışacak ve ödeme yapma ihtimali artacaktı.

    Şok haber: Microsoft Mixer yayın platformu kapanıyor
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    Ne var ki Mixer platformu firmanın istediği izleyici kitlesini ele edemedi. Phil Spencer rakiplerinin gerisinde kaldıklarını ve bu şekilde platforma yatırım yapmaya devam etmenin bir şey kazandırmayacağını gördüklerini ifade ediyor. Bununla birlikte Microsoft platformu satmak yerine doğrudan kapatma tercihi yapmış.

    Facebook Gaming bulut oyun tercihleri anlamında Microsoft’a daha avantajlı olacak. 2.5 milyara yakın kitlesi ile Facebook platformu xCloud bulut oyun hizmetine daha fazla kullanıcı kazandırabilir.

    Mixer platformu bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde Facebook Gaming entegrasyonunu sağlayacak. Takipçiler ve yayıncılaırn hesapları Facebook’a aktarılacak. Mixer ortaklık programında olanların yine Facebook Gaming Level Up programına geçeceği belirtiliyor. Ellerinde ödül kartları olan Mixer takipçerilerine de Xbox hediye kartları verilecek. Diğer taraftan Ninja ve Shroud gibi isimlerin de serbest kaldığı ifade ediliyor.



    https://www.theverge.com/2020/6/22/21299032/microsoft-mixer-closing-facebook-gaming-partnership-xcloud-features Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 2 sa. en beğenilen gowlet
    Adam o kadar yatırım yaptı şimdi kapatıyor ne sinyali allasen
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Chagotta 42 dk.
    Yayıncılar karlı çıktı gerisi zarar.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 sa.
    Tüm canlı yayın platformlarını bir araya toplayan bir platform haline de gelebilirdi aslında. Ama muhtemelen böyle bir entegrasyona sıcak bakmaz diğer firmalar.
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    darkaura 2 sa.
    bir microsoft klasigi daha. microsoftun is modelinin sonucu. apple gibi yenilikci farkli urunler sunarak yada google gibi hizmet citasini arsa tasiyarak piyasadan pay almak yerine tekel olusturup o tekel uzerinden insanlari zorliyarak urunlerini yayginlastirmaya calisiyorlar. bu kurumsal alanda guzel isliyor, keza microsoft kurumsalda cok basarili bir firma ama son kullaniciya yonelik urunlerde hizmetlerde cogu zaman cuvallamasina neden oluyor. windows gibi tam anlamiyla tekel olmadigi alanlarda cogu zaman geri tepiyor.
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    gowlet (vahap aslan) 2 sa.
    Bunu böyle şok şok şok diye lanse etmenize gerek yoktu seneler olmuştur Microsoft bunun sinyallerini vereli...
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 2 sa. gowlet
    Adam o kadar yatırım yaptı şimdi kapatıyor ne sinyali allasen
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