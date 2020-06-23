Şok haber: Microsoft Mixer yayın platformu kapanıyor

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Microsoft’un oyun yayıncılığına en büyük hamlesi olarak görülen ve on milyonlarca dolarlık transfer anlaşmaları ile gündeme gelen Mixer yayın platformu bu kez şok bir haber ile gündeme geldi.

Şok final

Microsoft yaptığı açıklamada Mixer yayıncılık platformunun 22 Temmuz itibariyle sona ereceğini ve Facebook Gaming bünyesine katılacağını duyurdu. İlk başta şaka zannedilen haberin gerçek olduğu anlaşıldı.

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Microsoft Mixer yayına başlaması sonrasında on milyonlarca dolar harcayarak bünyesine kattığı Ninja ve Shroud gibi Twitch fenomenleri ile ses getirmişti. Peşlerinde iyi bir kitle de getiren bu isimler ne yazık ki Mixer’e çare olamadı.

Microsoft’un Mixer planları aslında biraz daha xCloud odaklıydı. Oldukça büyük bir kitleye ulaşacak olan Mixer sayesinde izleyiciler bir yayına tıklayarak xCloud aboneliğiyle tanışacak ve ödeme yapma ihtimali artacaktı.

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Ne var ki Mixer platformu firmanın istediği izleyici kitlesini ele edemedi. Phil Spencer rakiplerinin gerisinde kaldıklarını ve bu şekilde platforma yatırım yapmaya devam etmenin bir şey kazandırmayacağını gördüklerini ifade ediyor. Bununla birlikte Microsoft platformu satmak yerine doğrudan kapatma tercihi yapmış.

Facebook Gaming bulut oyun tercihleri anlamında Microsoft’a daha avantajlı olacak. 2.5 milyara yakın kitlesi ile Facebook platformu xCloud bulut oyun hizmetine daha fazla kullanıcı kazandırabilir.

Mixer platformu bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde Facebook Gaming entegrasyonunu sağlayacak. Takipçiler ve yayıncılaırn hesapları Facebook’a aktarılacak. Mixer ortaklık programında olanların yine Facebook Gaming Level Up programına geçeceği belirtiliyor. Ellerinde ödül kartları olan Mixer takipçerilerine de Xbox hediye kartları verilecek. Diğer taraftan Ninja ve Shroud gibi isimlerin de serbest kaldığı ifade ediliyor.

https://www.theverge.com/2020/6/22/21299032/microsoft-mixer-closing-facebook-gaming-partnership-xcloud-features

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