Solana ağı son bir yılda dördüncü kez durduruldu

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Ethereum’a alternatif olarak kullanıma sunulan ve kısa sürede onlarca proje, havuz ve merkeziyetsiz borsaya ev sahipliği yapar hale gelen Solana ağında ne yazık ki şanssızlıklar bitmek bilmiyor.

Solana ağı yine durduruldu

Halen beta sürecine çalışmalarına devam eden Solana ana blok zinciri Bitcoin’de düşüşün hızlandığı saatlerde tıkandı. Aktarım yapabilmek imkânsız hale gelirken tüm cüzdanlarda ve borsalarda çekim işlemleri durduruldu.

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Ana ağa saniyede 4 milyon olacak şekilde yoğun bir akış geldiği ve yönetimin devre dışı kaldığı belirtiliyor. Ağ saniyede 100gb veriyi yüklenmek zorunda kaldı. Ağdaki transferlerin 4 saate kadar uzadığı belirtiliyor.

Ağda neden bir anda bu derece yoğunluk olduğu araştırılıyor. Onaylayıcı noktaların yeniden başlatılması için çalışmalar sürüyor. Son bir yılda dördüncü kez duran Solana fiyatı da ani panikle 81$ seviyesine kadar indi.

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