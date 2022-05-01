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    Solana ağı son bir yılda dördüncü kez durduruldu

    Solana ağı yaşanan yüksek yoğunluklu işlem trafiğinin ardından transfer  işlemlerini durdurmak zorunda kaldı. Bazı işlemlerin saatlerce sürdüğü belirtiliyor.    
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    Solana
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    Ethereum’a alternatif olarak kullanıma sunulan ve kısa sürede onlarca proje, havuz ve merkeziyetsiz borsaya ev sahipliği yapar hale gelen Solana ağında ne yazık ki şanssızlıklar bitmek bilmiyor. 

    Solana ağı yine durduruldu

    Halen beta sürecine çalışmalarına devam eden Solana ana blok zinciri Bitcoin’de düşüşün hızlandığı saatlerde tıkandı. Aktarım yapabilmek imkânsız hale gelirken tüm cüzdanlarda ve borsalarda çekim işlemleri durduruldu.

    Ana ağa saniyede 4 milyon olacak şekilde yoğun bir akış geldiği ve yönetimin devre dışı kaldığı belirtiliyor. Ağ saniyede 100gb veriyi yüklenmek zorunda kaldı. Ağdaki transferlerin 4 saate kadar uzadığı belirtiliyor. 

    Ağda neden bir anda bu derece yoğunluk olduğu araştırılıyor. Onaylayıcı noktaların yeniden başlatılması için çalışmalar sürüyor. Son bir yılda dördüncü kez duran Solana fiyatı da ani panikle 81$ seviyesine kadar indi. 


     

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    C
    Command-01 23 saat önce

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    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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