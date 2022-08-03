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    Anlık Bildirim

    SOLANA ağı saldırıya uğradı, 7000’den fazla cüzdan boşaltıldı

    Solana ağına sabah saatlerinde saldırı düzenleyen saldırganlar bir tahmine göre 8000 cüzdanı boşalttı. Sabah kalkan yatırımcılar cüzdanlarını bomboş bir halde buldu.
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    SOLANA
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    Gün geçmiyor ki kripto para dünyasından bir saldırı haberi duymayalım. Nirvana Finance, Nomad Bridge gibi kripto finans platformlarının saldırıya uğradığı haberinden sonra Solana ağından da kötü haber geldi.

    Solana ağına saldırı

    Geçtiğimiz aylarda da saldırıya uğrayan Solana ağı bu konuda oldukça şanssız. Sabah erken saatlerde başlayan siber saldırıda dakikada 20 cüzdanın boşaltıldığı ifade ediliyor. Ağırlıklı olarak şikayetler Phantom cüzdanından geliyor.

    Şimdiye kadar 8000 cüzdanın boşaltılmış olduğunu söyleyenler var. Cüzdanlardaki SOL ve USDC varlıklar ele geçirilirken para aktarımının hiç bir şekilde izlenemediği eleştirileri var. Yani hangi cüzdanlara transfer yapıldı şimdilik bilinmiyor.

    Binance patronu CZ yaptığı açıklamada yatırımcıların sorun çözülene kadar varlıklarını soğuk cüzdanlara veya Binance gibi merkezi borsalara göndermelerini istedi. Güvenlik probleminin ne zaman giderileceği ise bilinmiyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 23 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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