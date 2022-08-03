SOLANA ağı saldırıya uğradı, 7000’den fazla cüzdan boşaltıldı

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Gün geçmiyor ki kripto para dünyasından bir saldırı haberi duymayalım. Nirvana Finance, Nomad Bridge gibi kripto finans platformlarının saldırıya uğradığı haberinden sonra Solana ağından da kötü haber geldi.

Solana ağına saldırı

Geçtiğimiz aylarda da saldırıya uğrayan Solana ağı bu konuda oldukça şanssız. Sabah erken saatlerde başlayan siber saldırıda dakikada 20 cüzdanın boşaltıldığı ifade ediliyor. Ağırlıklı olarak şikayetler Phantom cüzdanından geliyor.

Nomad Bridge köprüsünde büyük soygun 1 gün önce eklendi

Şimdiye kadar 8000 cüzdanın boşaltılmış olduğunu söyleyenler var. Cüzdanlardaki SOL ve USDC varlıklar ele geçirilirken para aktarımının hiç bir şekilde izlenemediği eleştirileri var. Yani hangi cüzdanlara transfer yapıldı şimdilik bilinmiyor.

Binance patronu CZ yaptığı açıklamada yatırımcıların sorun çözülene kadar varlıklarını soğuk cüzdanlara veya Binance gibi merkezi borsalara göndermelerini istedi. Güvenlik probleminin ne zaman giderileceği ise bilinmiyor.

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