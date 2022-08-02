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    Nomad Bridge hacklendi, 200 milyon dolar kayıp

    Moonbeam, Evmos, Avalanche gibi ağlar arasında köprü olan Nomad Bridge saldırıya uğradı. Saldırganların farklı bir yöntemle 200 milyon dolar çaldığı ifade ediliyor. 
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    Nomad Bridge
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    Artık hemen her hafta bir kripto para platformunun saldırıya uğradığı haberlerini alıyoruz. Nirvana Finance sonrasında şimdi de önemli köprü platformlarından Nomad Bridge saldırıya uğradı.

    Nomad Bridge saldırısı

    Alternatif köprü platformlarına göre daha güvenli olduğu iddiasında olan ve bugüne kadar 30 milyon dolara yakın yatırım alan Nomad Bridge basit bir saldırı sonucunda 200 milyon dolara yakın varlık çaldırdı.

    Moonbeam, Evmos, Avalanche gibi ağlar arasında köprü olan Nomad Bridge platformunun bir aktarım işlemini bularak karşı taraftaki adresi kendi adresiyle değiştiren ve aktarımı tekrarlatmayı başaran bir saldırgan tarafından soyulduğu ifade ediliyor.

    Aslında dünden bu yana Twitter üzerinde köprü hesaplarından anormal para çıkışları paylaşılıyordu ancak olayın geç farkına varıldı. Soygundan ağırlıklı olarak Evmos ağının etkilendiği belirtiliyor. GLMR ve EVMOS haber sonrasında düşüşler yaşadı.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

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