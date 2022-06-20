Solana ağında likidite krizi yaşanıyor

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Kripto para piyasalarının büyük düşüş sonrası yara sarmaya çalıştığı yeni haftaya yine tedirgin edici haberlerle başladık. Solana ağının en büyük DeFi platformlarından Solend likidite krizi ile karşı karşıya.

Solend platformunda risk

Yatırımcıların SOL varlıklarını biriktirdiği ve karşılığında USDC gibi varlıkları borç olarak aldığı, toplamda 454 milyon dolarlık hareketin yaşandığı ve 263 milyon dolarlık varlığın birikimde tutulduğu Solend uçurumun eşiğine geldi.

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Solend platformunda bir yatırımcı toplam 5.7 milyon SOL birikime sahip ve tüm birikimlerin yüzde 95’ine denk geliyor. Yatırımcı bunun karşılığında ise 108 milyon dolarlık stabil para birimi borç almış.

Sıkıntı olan konu ise bu birikimin büyük bir marjin pozisyonunun olması. Eğer SOL fiyatı çok düşerse yatırımcı likidite oluyor ve platformun bu likiditeyi karşılaması çok zor. Platform yönetim haklarına sahip kullanıcılar arasında bir oylama yaptı ve SOL fiyatı 22.30$ olursa bu yatırımı 20 milyon dolar karşılığında bire bir değişim ile likidite etme hakkını elde etti.

Bununla birlikte oylamaya şiddetler karşı çıkanlar ve merkeziyetsiz anlayışın tam tersine olacağını söyleyenler mevcut. Bu bakımdan oylamanın yenilenmesi için yeni süreç başlatıldı ancak zaten volatil piyasada likidite krizine çözüm bulamamak daha büyük mağduriyetleri tetikleyebilir.

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