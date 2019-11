Solunum sistemi ile kardiyovasküler sistem arasında bağıntı keşfedildi

Tam Boyutta Gör

Macquarie University kurumundan bir grup araştırmacı insan beyninde bulunan ve solunum sistemi ile kardiyovasküler sistemin ilişkisini kontrol eden bölümler arasında bir çeşit bağıntı keşfetti. Araştırmanın bulguları, hipertansiyon gibi yaşamı tehdit eden ve tehlike oluşturan durumların nasıl geliştiğiyle ilgili ipuçları sağlamakla birlikte araştırma sayesinde yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilebileceği düşünülüyor.



Yeni araştırma the University of New South Wales ile Macquarie University kurumları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma ekipleri ilk önce kardiyovasküler sistemi ve gırtlaktaki solunumdan sorumlu kas sistemi arasındaki senkronizasyondan sorumlu beyin bölgesindeki çoklu görev hücrelerini tanımladı.



Gırtlakta bulunan kas sisteminin akciğerlere ulaşan hava miktarını değiştirerek respiratuar sistemi ve kan sikülasyon sisteminin etkisini ve verimini düzenlediği düşünülmekle birlikte araştırmada elde edilen bağıntıya göre bu sistemin hipertansiyon ve böbrek rahatsızlığı gibi kardiyovasküler hastalıklarda disfonksiyone olduğu düşünülüyor.



Araştırmanın bulguları anlamlı kabul ediliyor çünkü bulgular; kritik öneme sahip sinir sistemleri arasındaki etkileşimlerin meydana geldiği bölgeyi tespit ediyor.

Ayrıca, aynı hücre grubunun yutmanın koordine edilmesinde de önemli bir rol oynadığına dair kanıtlar elde edildi; bu durum tek bir hücre grubunun yaşam için temel olan çoklu fonksiyonları koordine ettiğini düşündürüyor.

Araştırmacılar araştırma sayesinde dünya genelinde kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin başlıca sebebi olan ilaç dirençli hipertansiyonun tedavisinin kapılarının aralanacağını düşünüyor.

