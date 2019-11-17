Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Solunum sistemi ile kardiyovasküler sistem arasında bağıntı keşfedildi

    Araştırma ekipleri ilk önce kardiyovasküler sistemi ve gırtlaktaki solunumdan sorumlu kas sistemi arasındaki senkronizasyondan sorumlu beyin bölgesindeki çoklu görev hücrelerini tanımladı.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    2,4b
    2
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Solunum sistemi ile kardiyovasküler sistem arasında bağıntı keşfedildi
    Tam Boyutta Gör

    Macquarie University kurumundan bir grup araştırmacı insan beyninde bulunan ve solunum sistemi ile kardiyovasküler sistemin ilişkisini kontrol eden bölümler arasında bir çeşit bağıntı keşfetti. Araştırmanın bulguları, hipertansiyon gibi yaşamı tehdit eden ve tehlike oluşturan durumların nasıl geliştiğiyle ilgili ipuçları sağlamakla birlikte araştırma sayesinde yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilebileceği düşünülüyor.

    Yeni araştırma the University of New South Wales ile Macquarie University kurumları tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Araştırma ekipleri ilk önce kardiyovasküler sistemi ve gırtlaktaki solunumdan sorumlu kas sistemi arasındaki senkronizasyondan sorumlu beyin bölgesindeki çoklu görev hücrelerini tanımladı.

    Gırtlakta bulunan kas sisteminin akciğerlere ulaşan hava miktarını değiştirerek respiratuar sistemi ve kan sikülasyon sisteminin etkisini ve verimini düzenlediği düşünülmekle birlikte araştırmada elde edilen bağıntıya göre bu sistemin hipertansiyon ve böbrek rahatsızlığı gibi kardiyovasküler hastalıklarda disfonksiyone olduğu düşünülüyor.

    Araştırmanın bulguları anlamlı kabul ediliyor çünkü bulgular; kritik öneme sahip sinir sistemleri arasındaki etkileşimlerin meydana geldiği bölgeyi tespit ediyor.

    Solunum sistemi ile kardiyovasküler sistem arasında bağıntı keşfedildi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca, aynı hücre grubunun yutmanın koordine edilmesinde de önemli bir rol oynadığına dair kanıtlar elde edildi; bu durum tek bir hücre grubunun yaşam için temel olan çoklu fonksiyonları koordine ettiğini düşündürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı"

    Araştırmacılar araştırma sayesinde dünya genelinde kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin başlıca sebebi olan ilaç dirençli hipertansiyonun tedavisinin kapılarının aralanacağını düşünüyor.



    https://medicalxpress.com/news/2019-11-crucial-link-cardiovascular.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    John Wick 4 gün en beğenilen
    Niye bu haberlerde hiç kaynak linki verilmiyor
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    John Wick 4 gün en beğenilen
    Niye bu haberlerde hiç kaynak linki verilmiyor
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nat Alianovna 4 gün John Wick
    Bilim kültürü noksanlığı belki.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 5 gün
    Bence uyumlu zaten nefes alıp vermeme göre kalbimin senkronize olduğunu yada değiştiğini hissedebiliyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Corsair iCue QL RGB PWM aydınlatmalı fanlar duyuruldu 4 gün Honor V30 Pro basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu 4 gün Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak 4 gün Mi Geliştirici Konferansı yarın başlıyor 4 gün TikTok kendi müzik servisini başlatmayı planlıyor 4 gün Ankara'da Mi Store açılamadı | Olaylı günde yaşananlar 4 gün Tüfekli drone Songar, önümüzdeki ay göreve başlıyor 4 gün Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım 4 gün Apple reklamcılıktan parasına para katacak 4 gün Rice Üniversitesi’nde görevli bilim insanları kurşungeçirmez polimer bloklar üretti 4 gün Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı 4 gün HP, şirketin Xerox tarafından satın alınma talebine olumsuz yanıt verdi 4 gün Intel Frost Canyon NUC detaylandı 4 gün Asus TUF monitör serisine yeni bir üye eklendi 4 gün Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık 4 gün Anthem’i hayata döndürmeye kararlı olan BioWare, oyunu baştan aşağı yeniliyor 5 gün Uzay turizmi, iklim değişikliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleye zarar verebilir 5 gün Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebildiği iddia edilen diş fırçası satışa sunulacak 5 gün 36 liralık hüzün mü, sevinç mi? "Xiaomi Piston Basic Edition incelemesi" 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Solunum sistemi ile kardiyovasküler sistem arasında bağıntı keşfedildi Sonraki LG Neo One ortaya çıktı 5 gün e-Devlet'in kullanıcı sayısı 44.5 milyonu geçti 5 gün AMD Athlon Gold 3150U çift çekirdekli işlemci GeekBench’te göründü 5 gün Hackerlar, binlerce Disney Plus hesabını çaldılar 5 gün Xiaomi Mi TV 5'in lansmanda açıklanmayan yeni bir özelliği duyuruldu 5 gün Mobilefest 2019 başlıyor 5 gün NEC MultiSync PA311D profesyonel monitörünü duyurdu 5 gün Motorola: Katlanabilir RAZR'ın ekranı kolay kolay kırılmayacak 5 gün MSI yeni bir RX 580 Armor üzerinde çalışıyor 5 gün Samsung Galaxy S11, 8K çözünürlükte video çekebilecek 5 gün WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor 5 gün Ucuz Android telefonlarla gelen ön yüklü uygulamalar tehlike saçıyor 5 gün Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu 5 gün Twitch platformunda yaprak dökümü devam ediyor 5 gün Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor 5 gün İşlemci dünyasında yeni bir yıldız doğuyor 5 gün Intel Xeon E-2274G işlemcileri toplatılıyor 5 gün Samsung, LG ve Motorola telefonları, Qualcomm güvenlik açığı riski altında 5 gün NSA izinsiz olarak baz istasyonu verisi toplayamayacak 5 gün Google Asistan’ın Ambient modu daha fazla cihaza yayılmaya başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim