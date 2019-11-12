Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı

The Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai kurumunun yaptığı yeni çalışmaya göre elektronik sigara ve elektronik sigara benzeri nikotin kullanım ürünleri; en az normal sigara ve tütün ürünleri kadar kalbe zarar veriyor.
Araştırmacılar elektronik sigaranın kalbe ve akciğerlere verdiği zararın yalnızca içeriğindeki nikotinden kaynaklanmadığını belirtmekle birlikte elektronik sigara likitlerinin içerisinde bulunan nikotin dışındaki diğer maddelerin hasarın büyük kısmından sorumlu olduğu düşünülüyor.
Ayrıca toplumdaki elektronik sigara ilişkili akciğer hasarı vakaları artmakla birlikte birçok firma elektronik sigara firması ürünlerini ''güvenli'' olduğu gerekçesiyle pazarlıyor. Ayrıca tütün kullanan kişilerin tütünü bırakmalarına yardımcı olacağı yönünde de pazarlama stratejileri bulunuyor.
Food and Drug Administration ( FDA )
Food and Drug Administration kurumunun açıkladığı verilere göre 2019 yılı içerisindeki lise öğrencilerinin %27.5'i elektronik sigara ürünleri tüketiyor. Aynı rakam 2018 yılında %20.8 olarak açıklanmıştı. Yine aynı araştırmaya göre 3.62 milyon ortaokul ve lise öğrencisinin elektronik sigara kullandığı belirtiliyor.
The Smidt Heart Institute kurumu araştırmacıları yaşları 18 ila 38 arasında seyreden kişileri elektronik sigara kullanıcıları ve tütün ürünü kullanıcıları olarak ikiye ayırdı ve grupları birbiriyle karşılaştırdı. Katılımcıların kalp kası fonksiyonun ölçülmesi için katılımcılara; elektronik sigara veya tütün ürünü kullandırıldı ve katılımcıların egzersiz öncesindeki ve sonrasındaki kan akışı cevapları değerlendirildi. Ayrıca katılımcılara ürünler kullandırılmadan da aynı işlemler uygulandı ve yine kan akış cevapları ölçüldü.
Tütün ürünü kullanan bireylerin tütün ürünü kullandıktan sonra kan akımlarının arttığı fakat fiziksel stres ile azaldığı; elektronik sigara kullanan bireylerin ise hem kullanım sonrasında hem de fiziksel stres sonrasında kan akımlarının azaldığı tespit edildi.
Yani elektronik sigara kullanımı hem fiziksel stres hem de istirahat durumunda koroner damar disfonksiyonuna sebebiyet veriyor. Bu durum ise elektronik sigaraların pazarlanma stratejisiyle ters düşüyor, diğer bir deyişle elektronik sigaralar sanıldığı gibi ''zararsız'' değil.
Araştırmacılar elektronik sigaraların, kalp sağlığı açısından en az normal tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu belirtiyor.
Ayrıca Bkz. "Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor"
Araştırmanın bulguları her yıl yapılan American Heart Association Scientific Sessions 2019 adlı kongrede sunuldu.
https://medicalxpress.com/news/2019-11-e-cigarettes-heart-health-tobacco.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ülkede %92 si çöp yazılardan bilgi ayıklamayı beceremesem köşe yazarı dahi okumayacağım inanın. Posalarından bilgi kırıntıları topluyorum. Sevdiğimden okumuyorum yani hiç birisini..
''bilinmezlik'' ten kaynaklı zarardan bahisle yasaklanacak dünyada tek şey içerisinde şiddeti- öldürmeyi emreden dinler olmalıdır. İnsan Yaşam Haklarına düşman dinler yasak değilse, başkalarına zarar vermemek kaydı ile insanlar zehirlenebilme özgürlüğüne sahip olmalıdır hülasa. Sigarasını içmek istiyorsa içsin. Ama sağlık faturasını bana ödetmesin. Bana zorla solutmasın v.s.
Bir madde vergisi yok diye yasaklanıyor ve bunu siz altı boş argümanlarla dillendiriyorsanız. Birilerinin özellikle sigara satıcılarının ağzından yalan beyan demeç zırva teviller üretiyorsunuz demektir. Yasaklanması gereken bir madde var ise şayet oda bence SİGARA'dır. Okul- hastane önlerinde, hatta durakta içmeyen insanlara zorla dumanı tüttürülen bu meret, narkotik torbasına sırf vergisi var diye atılmamışsa, ben bunu ahlak dışı görürüm. Sigara dururken hiç bir bilimsel olumlu-olumsuz verisi olmayan elektronik duman hakkında yorum yapanlarında ahlakından şüphe ederim.
Geçenlerde dinayetin haram fetvasından sonra kendisini dinli sanan bir yazarında zoruna gitmiş bu durum. Hiç sıkılmamış nerdeyse kendi egosu için sigarayı över yazı yazmış. Neymiş efendim sigara vergisi ile ekonomiye katkısı varmış şahsın. Hadi oradan.. Sağlık bakanı açıklamasa 40 lira vergisi var 60 lira sİGARADAN kaynaklı sağlık faturası çıkıyor demese neyse.. Gördüğünüz gibi memlekette hiç bir iş ehilinde değil. Ehilinde olsa zaten memleket 100 senede en az Alman devleti gibi olmalıydı. En az dedik dikkat buyurun lütfen! 4 mevsimi, suyu, genç nüfusu olup da bu kadar başarısız kalmak bğyğk başarıdır esasında.
Peh yazara bak nelerle upğraşıyor. Not: yanlış anlaşılmaya ne elektroniğini ne tütün olanını kullanmam. Birileri sağlık adına bilinmeyen verilerle gereksiz yorum yapıyorsa öküzün altında buzağı ararım.
Doğru olan; E sigara da kalp krizi, kanser, inme-felç yapıyor
Yanlış olan; Daha az zararlı olduğunu bilen yada inanan kullanıcılar tartışma ortamında zararı hiç yokmuş gibi lanse etmesi.
Tehlikeli olan; Kokusuz olduğu için gençlerin evde ve okulda daha rahat kullanması.
Biz zararsız gibi gösterirsek başlama yaşının düşmesi ve küçük yaş kullanılımın yaygınlaşması.
Belki insanı sigaradan kurtarıyor ama hala bataklıkta ulduğumuzu unutmamamız ve çocukları özendirmemiz gerekiyo.
FDA'de bundan bahsediyor...
aktif olarak 16 yıl günde 1.5-2 paket içen biriydim Son 1.5 yıldır sigara içmiyorum ve bıraktım elektronik sigara sayesinde..
nikotin güçlü bağımlılık yapan bi madde ama kanseri yapan o değil
sigara dumanında 2000 kadar kimysal var kanserojen.
e-cigara buharıda ise birkaç tane . buhar diyoruz yanma ürünü duman değil.
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