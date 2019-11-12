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    Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı

    FDA kurumunun açıklamalarına göre lise öğrencilerinin %27.5'i elektronik sigara ürünleri tüketiyor.Araştırmacılar elektronik sigaraların, en az normal tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu belirtiyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı
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    The Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai kurumunun yaptığı yeni çalışmaya göre elektronik sigara ve elektronik sigara benzeri nikotin kullanım ürünleri; en az normal sigara ve tütün ürünleri kadar kalbe zarar veriyor.

    Araştırmacılar elektronik sigaranın kalbe ve akciğerlere verdiği zararın yalnızca içeriğindeki nikotinden kaynaklanmadığını belirtmekle birlikte elektronik sigara likitlerinin içerisinde bulunan nikotin dışındaki diğer maddelerin hasarın büyük kısmından sorumlu olduğu düşünülüyor.

    Ayrıca toplumdaki elektronik sigara ilişkili akciğer hasarı vakaları artmakla birlikte birçok firma elektronik sigara firması ürünlerini ''güvenli'' olduğu gerekçesiyle pazarlıyor. Ayrıca tütün kullanan kişilerin tütünü bırakmalarına yardımcı olacağı yönünde de pazarlama stratejileri bulunuyor.

    Food and Drug Administration ( FDA )

    Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı
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    Food and Drug Administration kurumunun açıkladığı verilere göre 2019 yılı içerisindeki lise öğrencilerinin %27.5'i elektronik sigara ürünleri tüketiyor. Aynı rakam 2018 yılında %20.8 olarak açıklanmıştı. Yine aynı araştırmaya göre 3.62 milyon ortaokul ve lise öğrencisinin elektronik sigara kullandığı belirtiliyor.

    The Smidt Heart Institute kurumu araştırmacıları yaşları 18 ila 38 arasında seyreden kişileri elektronik sigara kullanıcıları ve tütün ürünü kullanıcıları olarak ikiye ayırdı ve grupları birbiriyle karşılaştırdı. Katılımcıların kalp kası fonksiyonun ölçülmesi için katılımcılara; elektronik sigara veya tütün ürünü kullandırıldı ve katılımcıların egzersiz öncesindeki ve sonrasındaki kan akışı cevapları değerlendirildi. Ayrıca katılımcılara ürünler kullandırılmadan da aynı işlemler uygulandı ve yine kan akış cevapları ölçüldü.

    Tütün ürünü kullanan bireylerin tütün ürünü kullandıktan sonra kan akımlarının arttığı fakat fiziksel stres ile azaldığı; elektronik sigara kullanan bireylerin ise hem kullanım sonrasında hem de fiziksel stres sonrasında kan akımlarının azaldığı tespit edildi.

    Yani elektronik sigara kullanımı hem fiziksel stres hem de istirahat durumunda koroner damar disfonksiyonuna sebebiyet veriyor. Bu durum ise elektronik sigaraların pazarlanma stratejisiyle ters düşüyor, diğer bir deyişle elektronik sigaralar sanıldığı gibi ''zararsız'' değil.

    Araştırmacılar elektronik sigaraların, kalp sağlığı açısından en az normal tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor"

    Araştırmanın bulguları her yıl yapılan American Heart Association Scientific Sessions 2019 adlı kongrede sunuldu.



    https://medicalxpress.com/news/2019-11-e-cigarettes-heart-health-tobacco.html Yorum Yaz
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    ahmet. 1 hf. en beğenilen Silent Guardian
    Evet hocam FDA'den yatıyor direkt.
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    Silent Guardian 1 hf.
    Bu ara elektronik sigara haberleri sıklaştı. Maaşlar yatıyordur eminim.
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    tokatli6061 1 hf.
    Sigaranın ne kadar faydalı olduğuna doğru gidiyoruz :) ulan ABD nin çarkına çomak sokmaya gör sigaranın bile faydaları ortaya çıkar hemen
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    titan321 1 hf.
    ''Elektronik sigaralar toplanmalı'' ''bilinmezlik'' ten kaynaklı zararları olduğu aşikar. F. Altaylı haberturk.com/...


    Bu ülkede %92 si çöp yazılardan bilgi ayıklamayı beceremesem köşe yazarı dahi okumayacağım inanın. Posalarından bilgi kırıntıları topluyorum. Sevdiğimden okumuyorum yani hiç birisini..

    ''bilinmezlik'' ten kaynaklı zarardan bahisle yasaklanacak dünyada tek şey içerisinde şiddeti- öldürmeyi emreden dinler olmalıdır. İnsan Yaşam Haklarına düşman dinler yasak değilse, başkalarına zarar vermemek kaydı ile insanlar zehirlenebilme özgürlüğüne sahip olmalıdır hülasa. Sigarasını içmek istiyorsa içsin. Ama sağlık faturasını bana ödetmesin. Bana zorla solutmasın v.s.

    Bir madde vergisi yok diye yasaklanıyor ve bunu siz altı boş argümanlarla dillendiriyorsanız. Birilerinin özellikle sigara satıcılarının ağzından yalan beyan demeç zırva teviller üretiyorsunuz demektir. Yasaklanması gereken bir madde var ise şayet oda bence SİGARA'dır. Okul- hastane önlerinde, hatta durakta içmeyen insanlara zorla dumanı tüttürülen bu meret, narkotik torbasına sırf vergisi var diye atılmamışsa, ben bunu ahlak dışı görürüm. Sigara dururken hiç bir bilimsel olumlu-olumsuz verisi olmayan elektronik duman hakkında yorum yapanlarında ahlakından şüphe ederim.

    Geçenlerde dinayetin haram fetvasından sonra kendisini dinli sanan bir yazarında zoruna gitmiş bu durum. Hiç sıkılmamış nerdeyse kendi egosu için sigarayı över yazı yazmış. Neymiş efendim sigara vergisi ile ekonomiye katkısı varmış şahsın. Hadi oradan.. Sağlık bakanı açıklamasa 40 lira vergisi var 60 lira sİGARADAN kaynaklı sağlık faturası çıkıyor demese neyse.. Gördüğünüz gibi memlekette hiç bir iş ehilinde değil. Ehilinde olsa zaten memleket 100 senede en az Alman devleti gibi olmalıydı. En az dedik dikkat buyurun lütfen! 4 mevsimi, suyu, genç nüfusu olup da bu kadar başarısız kalmak bğyğk başarıdır esasında.

    Peh yazara bak nelerle upğraşıyor. Not: yanlış anlaşılmaya ne elektroniğini ne tütün olanını kullanmam. Birileri sağlık adına bilinmeyen verilerle gereksiz yorum yapıyorsa öküzün altında buzağı ararım.
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    enchanted 1 hf.
    Gerçek olan; E sigara normal sigaradan daha AZ zararlı.

    Doğru olan; E sigara da kalp krizi, kanser, inme-felç yapıyor

    Yanlış olan; Daha az zararlı olduğunu bilen yada inanan kullanıcılar tartışma ortamında zararı hiç yokmuş gibi lanse etmesi.

    Tehlikeli olan; Kokusuz olduğu için gençlerin evde ve okulda daha rahat kullanması.



    Biz zararsız gibi gösterirsek başlama yaşının düşmesi ve küçük yaş kullanılımın yaygınlaşması.



    Belki insanı sigaradan kurtarıyor ama hala bataklıkta ulduğumuzu unutmamamız ve çocukları özendirmemiz gerekiyo.



    FDA'de bundan bahsediyor...
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    elmek6 1 hf.
    EN AZ sigara kadar zararli demissiniz. Yani sigara daha iyi. daha saglikli... Yersen
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    wolferto 1 hf.
    3 yildir bazi donemlerde cihaz temin edemedigim icin normal sigara ictim geri kalan surede full elektronik sigara kullandim.öncelikle ev 4. katta bakim maliyetinden dolayi asansoru kapattirdik e sigara kullandigim sure icersinde o 4 kati cayir cayir cikiyorum soluk soluga kalmak normal sigara icmeyen biri bile kalir fakat en fazla 1 dk suruyor ve oturup dinlenmeme gerek kalmiyor fakat atesli sigara kullanirken hani yutkunmali soluklanma olur ya ayaklarda uyusma flan onu gercekten tirnaklarima kadar hissediyorum ve en az 20 dk oturdugum yerden kalkamiyordum sigara icerken ciddi bir sekilde yemeklerden tad alamiyordum fakat e sigara icerken cilekli kullaniyorsam cilek yerken tadini az aliyordum burun gbi surekli ayni tad dili o tada karsi korlestiriyor fakat farkli bir aromaya gectigimde bu durum duzeliyordu kaliteli likit gercekten kendini belli ediyor bu arada kaliteli tel pamuk ve verimliligini yitirmeden degistirmek cok onemli e sigaranin yan etkilerine genelde kullanmayi bilmeyen yeni baslayan tecrubesiz kullanicilarda karsilasiyorum.mesele icindeki kimyasallara gelirse bitkisel gliserin birkisel bi madde propolen glikol bunun yapay bileseni fakat bunu aroma yakalayici olarak gida sektorundede kullaniyorlar geriye kaldi nikotin dimi bununda kafeinden farki yok damarlarda gereksiz yer kaplamasi ve bagimlilik yapmasiyla biliniyor hani o kahve icmeden gune baslamayanlar hani kola gbi gazli icecek icmeden duramayanlari tanirsiniz degilmi iste onlardada kafeinvar hatta cay icmeden duramayanlarda kafein bagimlisi ayni sey hic bir fark yok temel ilkesi vucudun bu maddelerin kanda olmasina alismasi yoklugunda ise sekerin dusuyormus gbi vucut tepki veriyor evet gerekli degil fakat vucuda karbonmonoksit zifir arsenik vbi binlerce zehri cekmekten guvenli nikotin bagimlilari icin bunlari bilmek icin cidden ne doktora nede bu kuruluslara ihtiyaciniz var.peki bu haberler neden artti bi urun satilmazsa uretim yavaslatilir fiyat arttirilir dimi .koylerde tutun gecim kaynagiydi suan ise bi koyde tutun ureten aile sayisi bir elin parmagini gecmez hadi buyuk bi koy diyelim iki elin parmaklarini gecmez fiyatlarida goruyorsunuz.sigara kullaniminin azaldigini ve e sigaraya gecildigini akciger vakalarindaki azalmalari ise son 5 6 yildaki azalmalarida arastirin derim hani sokaga cikiyorum herkes pufur pufur soba bacasi gbi diyorlarya bunu disarda icmeyen yada az buhar cikaran mtl kullananlari gormuyorsunuz e sigara icen yokki vakalar artsa diyorsunuz degilmi tr ye bidon bidon vg pg aroma nikotin giriyor bunlari kim tuketiyor saniyorsunuz e sigaradan olenler thc yi merdiven alti uretenlerin iclerine koyulan vitamin e asetad yuzunden öluyorlar bu arastirmalari neden haberlere yansitmiyorlar e sigara gercek adiyla(vaporizer) in bu olumlerde masum gozukmesi her gun yaptiginiz kotuleme kampanyalarini desteklemiyor degil mi?
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    FlyingUnderpants 1 hf.
    Sigaranın içinde fare zehiri ve petrol ürünleri dahil 4000 kimyasal, elektronik sigaranın içinde 4 kimyasal var. Bunlardan bitkisel gliserin ve doğal gıda aromaları zararsız. Nikotin ve Propilen glikol'ün ise uzun vadede zararlı olabileceği öngörülüyor. Ben size 4 maddeyi özetledim, şimdi siz bana 4000 maddeyi özetleyin bakalım?
    Yanıtla +2
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    bio technolog 1 hf.
    Puma Baby mod üstünde ION RBA var tavsiye ederim



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    s3k0 1 hf.
    Bu haberlerin son zamanlarda artmasının nedeni çoğu insanın sigarayı bırakarak elektronik sigarayı tercih etmesi çünkü sigara son 10 yılda pazar payını oldukça kaybetti elektronik sigaraya karşı,Abd de klasik tütün üreticileri her sene devlete vergi olarak(adbde ismi farklı) milyonlar bırakıyor tabi ki bu baskıyı yaparak bir yandan da medya yı kullanarak yalan haberlerle insanları yanıltmaya devam ediyor tabi ki hiç sigara ile ilgisi olmayan insanlarıda yanına alarak saçma sapan şeylerle insanları kandırıyorlar bknz örnek ingilterede doktorlar sigarayı bırakmayı için bu ve buna benzer elektronik sigaraları reçete ediyor çünkü esigara,klasik ateşli sigaraya nazaran %95 daha az zararlı....
    aktif olarak 16 yıl günde 1.5-2 paket içen biriydim Son 1.5 yıldır sigara içmiyorum ve bıraktım elektronik sigara sayesinde..
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    kakarikikiri 1 hf.
    adamlar ne desin, zararı yok mu desin?
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    nnoovvaa 1 hf.
    3 yildir kullaniyorum, en ince ayrintisina kadar her seyini biliyorum, dunyada henuz sadece vape dedigimiz urun nedeniyle kimse olmedi. Bu sigara sirketlerinin ve devletlerin de Allah belasinu versin
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    bytradm 1 hf.
    FDA ' verilecek çok güzel bi cevap var dilimizde tek kelimelik= YALANCININ

    nikotin güçlü bağımlılık yapan bi madde ama kanseri yapan o değil
    sigara dumanında 2000 kadar kimysal var kanserojen.
    e-cigara buharıda ise birkaç tane . buhar diyoruz yanma ürünü duman değil.
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