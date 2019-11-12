Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı

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The Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai kurumunun yaptığı yeni çalışmaya göre elektronik sigara ve elektronik sigara benzeri nikotin kullanım ürünleri; en az normal sigara ve tütün ürünleri kadar kalbe zarar veriyor.

Araştırmacılar elektronik sigaranın kalbe ve akciğerlere verdiği zararın yalnızca içeriğindeki nikotinden kaynaklanmadığını belirtmekle birlikte elektronik sigara likitlerinin içerisinde bulunan nikotin dışındaki diğer maddelerin hasarın büyük kısmından sorumlu olduğu düşünülüyor.

Ayrıca toplumdaki elektronik sigara ilişkili akciğer hasarı vakaları artmakla birlikte birçok firma elektronik sigara firması ürünlerini ''güvenli'' olduğu gerekçesiyle pazarlıyor. Ayrıca tütün kullanan kişilerin tütünü bırakmalarına yardımcı olacağı yönünde de pazarlama stratejileri bulunuyor.

Food and Drug Administration ( FDA )

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Food and Drug Administration kurumunun açıkladığı verilere göre 2019 yılı içerisindeki lise öğrencilerinin %27.5'i elektronik sigara ürünleri tüketiyor. Aynı rakam 2018 yılında %20.8 olarak açıklanmıştı. Yine aynı araştırmaya göre 3.62 milyon ortaokul ve lise öğrencisinin elektronik sigara kullandığı belirtiliyor.

The Smidt Heart Institute kurumu araştırmacıları yaşları 18 ila 38 arasında seyreden kişileri elektronik sigara kullanıcıları ve tütün ürünü kullanıcıları olarak ikiye ayırdı ve grupları birbiriyle karşılaştırdı. Katılımcıların kalp kası fonksiyonun ölçülmesi için katılımcılara; elektronik sigara veya tütün ürünü kullandırıldı ve katılımcıların egzersiz öncesindeki ve sonrasındaki kan akışı cevapları değerlendirildi. Ayrıca katılımcılara ürünler kullandırılmadan da aynı işlemler uygulandı ve yine kan akış cevapları ölçüldü.

Tütün ürünü kullanan bireylerin tütün ürünü kullandıktan sonra kan akımlarının arttığı fakat fiziksel stres ile azaldığı; elektronik sigara kullanan bireylerin ise hem kullanım sonrasında hem de fiziksel stres sonrasında kan akımlarının azaldığı tespit edildi.

Yani elektronik sigara kullanımı hem fiziksel stres hem de istirahat durumunda koroner damar disfonksiyonuna sebebiyet veriyor. Bu durum ise elektronik sigaraların pazarlanma stratejisiyle ters düşüyor, diğer bir deyişle elektronik sigaralar sanıldığı gibi ''zararsız'' değil.

Araştırmacılar elektronik sigaraların, kalp sağlığı açısından en az normal tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Dev şirket Juul; nane aromalı e-sigara ürünlerini piyasadan çekmeyi hedefliyor"

Araştırmanın bulguları her yıl yapılan American Heart Association Scientific Sessions 2019 adlı kongrede sunuldu.

https://medicalxpress.com/news/2019-11-e-cigarettes-heart-health-tobacco.html