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Sony, 2 yeni iPod Dock hoparlörünü duyurdu

Sony, ICF-C05iP ve ICF-DS11iP model isimlerine sahip 2 yeni iPod Dock hoparlörünü duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Sony, 2 yeni iPod Dock hoparlörünü duyurdu
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Sony ICF-DS11iP

30 yılı aşkın süredir Walkman ürün gamı ile müzik severlere beğenilen çözümler üreten Japon elektronik devi Sony, her ne kadar medya oynatıcı pazarında Apple iPod'lar ile rakip olsada rakibinin ürününe aksesuar üretmekten de geri durmuyor.

ICF-C05iP ve ICF-DS11iP model isimlerine sahip ürünler, iPod ve iPhone modelleri ile uyumlu çalışıyor. C05iP, az yer kaplayan bir giriş modeli (134 x 64 x 124.5 mm). FM radyo ve alarm desteği bulunan ürün, siz müzik dinlerken aynı zamanda bağlanan iPod/iPhone'u şarj edebiliyor. ICF-DS11iP ise üst model. C05iP'nin özelliklerine ek olarak toplamda 7 Watt'lık stereo hoparlörlere sahip. Ünlü MegaBass özelliğine de sahip olan DS11iP, vurgulu basları ile müzik keyfinizi arttırmayı hedefliyor(MegaBass istenildiğinde kapatılabiliyor). Ürün, kolayca ses seviyesini, parçalar arasında dolaşmayı sağlayabilen tuşlara da sahip. Fiyatları hakkında henüz bilgi bulunmayan bu yeni iPod Dock hoparlörlerin Nisan ayı içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

 

Sony, 2 yeni iPod Dock hoparlörünü duyurdu
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Sony ICF-C05iP


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escape0121 9 yıl
gercekten inanılır gibi degil
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fulldepo 9 yıl
acaba apple'da sony için bişeyler çıkarırmı?
tabiki hayır...
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Erasmus78 9 yıl
Vayy anasini!
Sony; Walkman'i tarihin tozlu sayfalarına gömen ürüne aksesuar çıkarıyor.
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DSGNRY 9 yıl

Erasmus78
Vayy anasini!
Sony; Walkman'i tarihin tozlu sayfalarına gömen ürüne aksesuar çıkarıyor.


Hakkaten yaw :s. Ama güzel olmuş :))
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JoeyBane 9 yıl

Erasmus78

Vayy anasini!
Sony; Walkman'i tarihin tozlu sayfalarına gömen ürüne aksesuar çıkarıyor.


harbiden bende çok şaşırdım.madem böyle bir strateji izleyecektin niye bu kadar geç kaldın
bu arada ilki güzelmiş
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