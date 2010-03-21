Sony, 2 yeni iPod Dock hoparlörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Sony ICF-DS11iP

30 yılı aşkın süredir Walkman ürün gamı ile müzik severlere beğenilen çözümler üreten Japon elektronik devi Sony, her ne kadar medya oynatıcı pazarında Apple iPod'lar ile rakip olsada rakibinin ürününe aksesuar üretmekten de geri durmuyor.

ICF-C05iP ve ICF-DS11iP model isimlerine sahip ürünler, iPod ve iPhone modelleri ile uyumlu çalışıyor. C05iP, az yer kaplayan bir giriş modeli (134 x 64 x 124.5 mm). FM radyo ve alarm desteği bulunan ürün, siz müzik dinlerken aynı zamanda bağlanan iPod/iPhone'u şarj edebiliyor. ICF-DS11iP ise üst model. C05iP'nin özelliklerine ek olarak toplamda 7 Watt'lık stereo hoparlörlere sahip. Ünlü MegaBass özelliğine de sahip olan DS11iP, vurgulu basları ile müzik keyfinizi arttırmayı hedefliyor(MegaBass istenildiğinde kapatılabiliyor). Ürün, kolayca ses seviyesini, parçalar arasında dolaşmayı sağlayabilen tuşlara da sahip. Fiyatları hakkında henüz bilgi bulunmayan bu yeni iPod Dock hoparlörlerin Nisan ayı içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Sony ICF-C05iP