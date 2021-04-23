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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, 20 saate kadar çalışma süresine sahip giyilebilir klima modelini piyasaya sürdü

    Japon devi Sony, geçtiğimiz yıl ilk versiyonunu piyasaya sürdüğü giyilebilir klima modelini daha da geliştirdi ve Reon Pocket 2 adıyla satışa sundu.
    23 Nisan 2021, 16:00 (2 gün)
    6,2b
    2
    23
    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    12

    Sony, 20 saate kadar çalışma süresine sahip giyilebilir klima modelini piyasaya sürdü
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    Sony, boyutu bir akıllı telefonun boyutunu aşmayan ikinci nesil giyilebilir klimasını piyasaya sürdü. Cihaz, kendi mobil uygulamasından kontrol ediliyor. Sıcak havalarda, etkili soğutma için cihazın göğüse veya sırta sabitlenmesi önerilmekte.

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    Reon Pocket 2'nin ilk nesli, Sony'nin bir kitle fonlaması kampanyası yayınladığı geçen yılın ortasında tanıtıldı. Japon şirketi, ilk cihazın kusurlarını ortadan kaldırarak Reon Pocket 2'nin verimliliğini ikiye katlamayı başarmış. Klimanın çalışma prensibi, yarı iletken bir modül olan Peltier elemanının çalışmasına dayanmakta. Elektrik akımının etkisiyle bir tarafı soğur, diğer tarafı ısınır. Elemanın daha verimli çalışması için Sony, cihaza ısıyı iyi ileten ve ciltle temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olmayan SUS316L markasının paslanmaz çelik plakalarını yerleştirdi.

    Sony, 20 saate kadar çalışma süresine sahip giyilebilir klima modelini piyasaya sürdü
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    Artık tüm giysilerle kullanılabiliyor

    İkinci nesil Reon Pocket, cihazın boyutları aynı kalmasına rağmen, iki katına çıkarılmış bir ısı dağıtıcı metal plakaya sahip. Cihazın dahili bataryasının kapasitesi ise 3350 mAh. Bu, ekonomi modunda 20 saat ve en dinamik modda üç saate kadar çalışma için yeterli. Ayrıca üretici, bu üründe hem soğutma hem de ısıtma imkanı sağlamış.

    Üreticiye göre, cihaz ergonomik olarak da yeniden tasarlandı. Artık Reon Pocket terden daha iyi korunuyor. Ek olarak, aksesuar giysiler konusunda daha az seçici hale geldi. Cihazın ilk versiyonu yalnızca özel bir tişört ile giyilmek üzere tasarlanmıştı. Artık Reon Pocket 2 diğer kıyafetlerle birlikte de giyilebiliyor.

    Sony, portatif bir klima için yama cepli bir giysi serisi üretmek için Le Coq Sportif, Munsingwear ve Descente gibi şirketlerle anlaştı. Ayrıca aygıt, verilen boyun askısı kullanılarak da sabitlenebiliyor. Son olarak Sony Reon Pocket 2'nin fiyatının 138 dolar olduğunu da belirtelim.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/23/sony-launches-reon-pocket-2-launched/
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    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    guchasan (HasaN Güç) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şanlıurfa ve adanada da bayi kursa köşe olur sony :)
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    dadas2558 (dadas 2558) 1 gün ( Mesaj Silindi ) demirlikanic
    Çatala doğru hocam 😁
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    demirlikanic (İbra De) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Suyu nereye akacak la bunun 🤣
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nerden alabilirim şunu? Yaz ayları benim için işkence, sırf klima var diye yazın araba ve evden çıkmıyorum
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    W wert1903 (TANER KARACA) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    minnacık aletle ancak taştaş serinletir, klima suyu da paçalardan akar ohh mis :)
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    138 Dolar böyle bir teknoloji için hiç fena değil. Ben fiyat sözcüğünü görünce bir anda daha uçuk rakamlar düşünmüştüm.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    S scrubs83 (sercan aslankeser) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Kardeşim nası bir para var ki sende. O paraya 2.el klima alınır ya..
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim bütün türkiye üşüyofobia hastası olduğu için bizde satmaz ama süper bir ürün bence.
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    guchasan (HasaN Güç) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şanlıurfa ve adanada da bayi kursa köşe olur sony :)
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    obsesoz (Özkan Gülek) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Isınma için iyi de soğutmada vahim sonuçlar olabilir..
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    demirlikanic (İbra De) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Suyu nereye akacak la bunun 🤣
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    dadas2558 (dadas 2558) 1 gün ( Mesaj Silindi ) demirlikanic
    Çatala doğru hocam 😁
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    -FoundeR- 2 gün ( Mesaj Silindi )
    basarisiz bir girisim olacak gibi ama calismalarini yapmışlardir...
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    K kingsix (Murat Arman) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Araplara satilir bu baska kimse almaz.
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    PlusEx (Yusuf Ak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dass..larim artik yanmayacak ohh
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    6202 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, Reon Pocket 2 ve
    3 etiket daha giyilebilir klima klima Mobil Teknolojiler
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