Sony, 20 saate kadar çalışma süresine sahip giyilebilir klima modelini piyasaya sürdü

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Sony, boyutu bir akıllı telefonun boyutunu aşmayan ikinci nesil giyilebilir klimasını piyasaya sürdü. Cihaz, kendi mobil uygulamasından kontrol ediliyor. Sıcak havalarda, etkili soğutma için cihazın göğüse veya sırta sabitlenmesi önerilmekte.

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Reon Pocket 2'nin ilk nesli, Sony'nin bir kitle fonlaması kampanyası yayınladığı geçen yılın ortasında tanıtıldı. Japon şirketi, ilk cihazın kusurlarını ortadan kaldırarak Reon Pocket 2'nin verimliliğini ikiye katlamayı başarmış. Klimanın çalışma prensibi, yarı iletken bir modül olan Peltier elemanının çalışmasına dayanmakta. Elektrik akımının etkisiyle bir tarafı soğur, diğer tarafı ısınır. Elemanın daha verimli çalışması için Sony, cihaza ısıyı iyi ileten ve ciltle temas halinde alerjik reaksiyonlara neden olmayan SUS316L markasının paslanmaz çelik plakalarını yerleştirdi.

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Artık tüm giysilerle kullanılabiliyor

İkinci nesil Reon Pocket, cihazın boyutları aynı kalmasına rağmen, iki katına çıkarılmış bir ısı dağıtıcı metal plakaya sahip. Cihazın dahili bataryasının kapasitesi ise 3350 mAh. Bu, ekonomi modunda 20 saat ve en dinamik modda üç saate kadar çalışma için yeterli. Ayrıca üretici, bu üründe hem soğutma hem de ısıtma imkanı sağlamış.

Üreticiye göre, cihaz ergonomik olarak da yeniden tasarlandı. Artık Reon Pocket terden daha iyi korunuyor. Ek olarak, aksesuar giysiler konusunda daha az seçici hale geldi. Cihazın ilk versiyonu yalnızca özel bir tişört ile giyilmek üzere tasarlanmıştı. Artık Reon Pocket 2 diğer kıyafetlerle birlikte de giyilebiliyor.

Sony, portatif bir klima için yama cepli bir giysi serisi üretmek için Le Coq Sportif, Munsingwear ve Descente gibi şirketlerle anlaştı. Ayrıca aygıt, verilen boyun askısı kullanılarak da sabitlenebiliyor. Son olarak Sony Reon Pocket 2'nin fiyatının 138 dolar olduğunu da belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2021/04/23/sony-launches-reon-pocket-2-launched/

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