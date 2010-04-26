Sony anavatanı Japonya'da disket satışına son veriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony yaptığı açıklamayla önümüzdeki yıl ile birlikte 3.5-inç floppy disk satışını Japonya'da sonlandıracağını duyurdu. Önce CD/DVD sürücüler ardından da USB belleklerin yaygınlaşmasıyla birlikte gözden düşen ve tozlu raflar arasında kalan disketler için Sony'nin bu hamlesi, sonun başlangıcı olarak gösteriliyor zira Japon elektronik devi aynı zamanda dünyanın en büyük disket üreticileri arasında yer alıyor.
Gelen bilgilere göre Sony, anavatanı Japonya'da geçtiğimiz yıl sattığı 12 milyon disketle pazarın %70'ini elinde bulunduruyor. Hatırlanacağı üzere 3.5-inç disketler ilk defa 1981 yılında 5.25-inç disklerin yerini almak üzere lanse edilmiş ve özellikle 90'lı yıllarda altın dönemini yaşamıştı.
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hala windowsumu formatlamak için (XP) diskete ihtiyaç duyuyorum. asus anakart. neden herkesin kolayca attığı formatta ben disket çilesine katlanıyorum anlamış değilim
lotus dave mario prince of persia... ne oyunlardı güzeldi eskiden bilgisayar kıymetliydi bizim için özeldi şimdi hiç kıymeti yok.
aha şimdi prince of persianın dos sürümünü açıp 1 saat oynayacam ayaklarına arap sabunu sürmüş prensle çılgın maceralara atılacam eski günleri yad edecem :((
iTunesa koysunlar oradan bile satın alırım o derece özledim o sesi :)
Niyeyse her topladığım bilgisayara Floppy taktırırım hala, güvende hissettiriyor :)
5.25-inç'lik ile PC kullanmaya başlayanlar için ne büyük bir yenilikti bu disketler. Cebe sığmayan ama defter arasına konulabilen 5.25 disketlerin sonunu getirmişti. Hala bir kenarda dururlar abili kardeşli. Abilerinin üstünde okul numaram ve içindeki program yazar; Sidekick, WordStar. Kardeşler ise daha eğlenceli bir dönemden; Birinin üstünde Alone in the Dark bir diğerinde Sensible Soccer...
Bütün disketler toplanır bilgisayarcıya gidilir, sadece isimlerine bakılarak oyun çektirilir sonrada güzel oyun çıkması umuduyla evin yolu tutulur. Kötü çıkanlar silinir, iyi çıkanlar arkadaşlarla paylaşılır sonra disketler boşaltılır ve sonraki hafta sonu heyecanına kadar bir kenara konulur. Zaman ne çabuk geçmiş.
O yıllardan sonra aldığım bütün bilgisayarlarda 3.5-inç'lik disket sürücüsü oldu. Sonuncusunda Sony 3.5-inç sürücü takılı, bir iki kere kullanmışımdır ancak. Büyük ihtimalle bir sonraki sistemde anakart destelemeyeceği için olmayacak. Zaman tam yol giden bir gemi, üç buçukluk sürücü ise çelikten bir çapa. Ama ne o gemi geri döner ne bu çapanın halatı bu mesafeyi karşılar. Sanki karşılasa, koca gemi o halatla geri çekilebilecek. En iyisi geçmişe 5.25'lik 3.5'luk demirler atmamak, yanlışlıkla atılmış olanların halatlarını ise sonu gelmeden denize bırakmak.
ürün üretimi durdurlacaksa da ortalama bir on sene daha kullanılacakdır piyasada.