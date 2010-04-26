Sony anavatanı Japonya'da disket satışına son veriyor

Sony yaptığı açıklamayla önümüzdeki yıl ile birlikte 3.5-inç floppy disk satışını Japonya'da sonlandıracağını duyurdu. Önce CD/DVD sürücüler ardından da USB belleklerin yaygınlaşmasıyla birlikte gözden düşen ve tozlu raflar arasında kalan disketler için Sony'nin bu hamlesi, sonun başlangıcı olarak gösteriliyor zira Japon elektronik devi aynı zamanda dünyanın en büyük disket üreticileri arasında yer alıyor.

Gelen bilgilere göre Sony, anavatanı Japonya'da geçtiğimiz yıl sattığı 12 milyon disketle pazarın %70'ini elinde bulunduruyor. Hatırlanacağı üzere 3.5-inç disketler ilk defa 1981 yılında 5.25-inç disklerin yerini almak üzere lanse edilmiş ve özellikle 90'lı yıllarda altın dönemini yaşamıştı.