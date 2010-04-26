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Sony anavatanı Japonya'da disket satışına son veriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony yaptığı açıklamayla önümüzdeki yıl ile birlikte 3.5-inç floppy disk satışını Japonya'da sonlandıracağını duyurdu. Önce CD/DVD sürücüler ardından da USB belleklerin yaygınlaşmasıyla birlikte gözden düşen ve tozlu raflar arasında kalan disketler için Sony'nin bu hamlesi, sonun başlangıcı olarak gösteriliyor zira Japon elektronik devi aynı zamanda dünyanın en büyük disket üreticileri arasında yer alıyor.

Gelen bilgilere göre Sony, anavatanı Japonya'da geçtiğimiz yıl sattığı 12 milyon disketle pazarın %70'ini elinde bulunduruyor. Hatırlanacağı üzere 3.5-inç disketler ilk defa 1981 yılında 5.25-inç disklerin yerini almak üzere lanse edilmiş ve özellikle 90'lı yıllarda altın dönemini yaşamıştı.


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DH Misafiri 7 yıl
selam arkadaşlar elinizde usb floppy disket okuyucusu arıyorum elinde olan varsa lütfet msj atabilirler toplam 5 tane lazım arkadaşlar ben leptopda harici kullanıcagım arkadaşlar
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60kc3 9 yıl
onun içindede cd gbi bişi var, kullanimi kolaydi cizilme derdi filan yoktu,
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behchat 9 yıl
Ben hala format atmak için mecburum kullanmaya o yüzden bi kaç tane var bende:)) 3-4senelik disketler hala taş gibi valla
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rockerroll 9 yıl
Vay be.Bi devir daha kapanıyor! Zamanında bi şarkıyı rarla bölüp 3 diskette evime götürdüğümü bilirim.Gerçi 5 senedir pc mde disket sürücü yok :)
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Vapor.Experience 9 yıl
Japon kapatmış ama benim için kapanması zor

hala windowsumu formatlamak için (XP) diskete ihtiyaç duyuyorum. asus anakart. neden herkesin kolayca attığı formatta ben disket çilesine katlanıyorum anlamış değilim
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hooper 9 yıl
harbiden üzüldüm disketin kalkmasına mı yaşlandığıma mı bilemiyorum ama cidden üzüldüm :/
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RhiFaT 9 yıl
vay anasını yaşlanmışız :((( ta dos zamanından hatırlardım unzip pkzip komutlarıyla 3 -4 disketlik oyunları birleştirmek program yazmak gibi gelirdi hey gidi günler

lotus dave mario prince of persia... ne oyunlardı güzeldi eskiden bilgisayar kıymetliydi bizim için özeldi şimdi hiç kıymeti yok.

aha şimdi prince of persianın dos sürümünü açıp 1 saat oynayacam ayaklarına arap sabunu sürmüş prensle çılgın maceralara atılacam eski günleri yad edecem :((
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djduke 9 yıl
ne güzel şeyler yazmışsınız bende bi kaç satır eklim istedim.. Mortal kombat 2 (amiga 500) finishım yazısından sonra ölüm yaparsa.. önce disk 4 sonra disk 2 yazardı.. hele stret figter turbo müthişti.. ekranda Lütfen disk 3 yada 4 yazısı aklımdan gitmz.. aklımdaki en uzun disketli oyun ise indiana jones tu. 7 disket... Amiga devrin en süper oyun makinasıydı. Eğer abim flopysini uçurmuş olmasaydı ben hala kullanıyo olurdum kesin. (en azından kullanılabilecek derecede bi kenarda duruyo olurdu :D ) En çok kızdıgım şeyde disketlerin çabuk bozulmasıydı. Gün gelicek cd ve dvd de tarih olucak.tabi bizde..
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The Force 9 yıl
Amiganın_disket_sesi.mp3
iTunesa koysunlar oradan bile satın alırım o derece özledim o sesi :)
Niyeyse her topladığım bilgisayara Floppy taktırırım hala, güvende hissettiriyor :)
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7Mhz 9 yıl
İçim burkuldu.
5.25-inç'lik ile PC kullanmaya başlayanlar için ne büyük bir yenilikti bu disketler. Cebe sığmayan ama defter arasına konulabilen 5.25 disketlerin sonunu getirmişti. Hala bir kenarda dururlar abili kardeşli. Abilerinin üstünde okul numaram ve içindeki program yazar; Sidekick, WordStar. Kardeşler ise daha eğlenceli bir dönemden; Birinin üstünde Alone in the Dark bir diğerinde Sensible Soccer...
Bütün disketler toplanır bilgisayarcıya gidilir, sadece isimlerine bakılarak oyun çektirilir sonrada güzel oyun çıkması umuduyla evin yolu tutulur. Kötü çıkanlar silinir, iyi çıkanlar arkadaşlarla paylaşılır sonra disketler boşaltılır ve sonraki hafta sonu heyecanına kadar bir kenara konulur. Zaman ne çabuk geçmiş.

O yıllardan sonra aldığım bütün bilgisayarlarda 3.5-inç'lik disket sürücüsü oldu. Sonuncusunda Sony 3.5-inç sürücü takılı, bir iki kere kullanmışımdır ancak. Büyük ihtimalle bir sonraki sistemde anakart destelemeyeceği için olmayacak. Zaman tam yol giden bir gemi, üç buçukluk sürücü ise çelikten bir çapa. Ama ne o gemi geri döner ne bu çapanın halatı bu mesafeyi karşılar. Sanki karşılasa, koca gemi o halatla geri çekilebilecek. En iyisi geçmişe 5.25'lik 3.5'luk demirler atmamak, yanlışlıkla atılmış olanların halatlarını ise sonu gelmeden denize bırakmak.
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ibonline 9 yıl
hey gidi disket neleri anımsattın bizlere 286 bir bilgisayarım vardı ilk renkli ekran disketten wolfied oynardık ne oyundu ama oyunun ses efekleri geliyor aklıma gülüyorum vız vuz ciz cuz.
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Elegant Man 9 yıl
yaşlandığımı şimdi daha iyi hissediyorum.her nekadar üst mesajlarda dalga geçilmiş ise de,haberde yazıldığı gibi 90'lı yıllarda amigamda epey ihtiyacım olmuştu.(her oyun için enaz bir disket,kimi oyunlar yada programlar 4-5 disketliydi işin yoksa disket tak çıkar)sonra hepsinin sonu amiga gibi oldu:D bundan onbeş-yirmi sene önce pcworld,byte gibi dergiler hediye olarak disket veriyordu.disketli olan sayılar haliyle 1.5 kat daha pahalıydı.
ürün üretimi durdurlacaksa da ortalama bir on sene daha kullanılacakdır piyasada.
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nihattr 9 yıl
Xp'ye sata harddiski tanıtmak için lazım olmuştu ama başka yöntemler de var tabi.
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Divinity 9 yıl
Bios'ların ilk sayfasından kalkmadığı sürece zor kalkar FDD'ler.
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