Sony de tablet bilgisayar pazarına ilgi duyuyor

Tam Boyutta Gör

Japon elektronik devi Sony, tablet bilgisayar hazırlıkları yapıyor. Daha öncesinde de çok sayıda model olmasına rağmen Apple'ın adım atmasıyla birlikte hızlı bir şekilde popülerleşmeye başlayan tablet bilgisayar pazarı için Sony'nin mali konulardaki en yetkili ismi olan Nobuyuki Oneda, yükselen tablet bilgisayar pazarına ilgi duyduklarını ve aktif bir oyuncusu olmak istediklerini belirtti.

Tahmin edilebileceği üzere aktif oyuncudan kastı, iPad ile rekabete güreşecek güçlü özelliklerle bezenmiş tabletler sunabilek. Elektronik kitap okuyucusu pazarında iddialı çözümlere sahip olan firmanın tablet bilgisayar pazarı için en güvendiği noktalardan biri de sahip olduğu içerik arşivi zira bilindiği gibi Sony, binlerce sayıda film, müzik ve oyundan oluşan güçlü bir portföyü yönetiyor.