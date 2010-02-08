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Sony de tablet bilgisayar pazarına ilgi duyuyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony de tablet bilgisayar pazarına ilgi duyuyor
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Japon elektronik devi Sony, tablet bilgisayar hazırlıkları yapıyor. Daha öncesinde de çok sayıda model olmasına rağmen Apple'ın adım atmasıyla birlikte hızlı bir şekilde popülerleşmeye başlayan tablet bilgisayar pazarı için Sony'nin mali konulardaki en yetkili ismi olan Nobuyuki Oneda, yükselen tablet bilgisayar pazarına ilgi duyduklarını ve aktif bir oyuncusu olmak istediklerini belirtti.

Tahmin edilebileceği üzere aktif oyuncudan kastı, iPad ile rekabete güreşecek güçlü özelliklerle bezenmiş tabletler sunabilek. Elektronik kitap okuyucusu pazarında iddialı çözümlere sahip olan firmanın tablet bilgisayar pazarı için en güvendiği noktalardan biri de sahip olduğu içerik arşivi zira bilindiği gibi Sony, binlerce sayıda film, müzik ve oyundan oluşan güçlü bir portföyü yönetiyor.


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tec 9 yıl
bu tablet bilgisayar işinde kullanılabilirlik ve pil ömrü çok önemli gerçekten. ben iphone varken notebook tarzı bir alete gereksinim duymam diye düşünüyordum ipad i görünce işin rengi değişti. daha rahat bir internet deneyimi ve iphone un oyun deneyimini daha büyük ekranda yaşayacak olmak gayet yeterli ve eğlenceli, daha iyi oyunları pc de oynuyorum zaten. ipad tüm işimi microsoft un hantal işletim sistemine bağlı kalmadan yapabilmemi sağlayan iphone gibi komutlara anında tepki veren bir tablet ve izleyin diğer çıkacak tablerler windows 7 kullanacağı için ipad gibi anlık tepki veremeyecekler. aynı telefonlarda olduğu gibi aradan 3 sene geçecek insanlar neden ipad alıyorlar diye söylenecek firmalar ama onun gibi tepki veren tablet bir bilgisayar çıkaramayacaklar. dayandığım nokta tarih tekerrürden ibarettir. iphone da aynı böyle oldu. daha yeni yeni iphone katili ünvanı kazanabilecek telefonlar çıkıyor daha bu ünvanı elde edemedi hiç biri ve bu sene iphone gene değişiyor beklentilerimiz büyük eğer bu beklentiler karşılığı apple tarafından sağlanırsa 3-4 yıl daha görmeyiz iphone katili. ipad ise çok satacak herkez tablet çıkaracak ama sonuç kullanıcı düşünülmediğinden hep hüsran. bir çizim tableti var wacom 22" sanırsam onda çizim yapmaya bir bakın kalemin ucunda bir mouse onu hareket ettiriyoruz neden bir pc ye bağlı ve iletişim halindeler sürekli bir gecikme oluyor. gecikme olan teknolojiler tamamı ile saçma geliyor bana. onca para veriyorsunuz aldığınız eşya gecikme zamanına sahip çok ilginç ya. gecikme zamanı ve parmağımın ucunda bir mouse imleci görmemk çok daha güzel bir deneyim.
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smart1978 9 yıl
Sony tablet pc işinde girecekse özellikle ipad ile başedebilmesi için pil tüketiminin çok az olduğu OLED veya AMOLED ekranlı, usb destyekleyen mümkünse Linux tabanlı işletim sistemi olsa süper olacaktır...

İşletim sistemi olarak gelecek Linux'de özelikle Android işletim sistemi hızlı gelişmekte ve popülerleşmekte...

OLED işinde Sony epey tecrübeli de...

Bakalım kesinleşirse nasıl olacak...

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