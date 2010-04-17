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Sony Ericcson XPERIA X10, Android 2.1 ve çoklu dokunmatik güncellemesi alıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson'un son dönemdeki en iyi akıllı telefon çözümlerinden biri olan XPERIA X10, işletim sistemi ve çoklu dokunmatik güncellemesi alıyor. Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alan ve 4-inç ekranıyla dikkat çeken Android tabanlı telefon, HTC Incredible ve HTC Evo 4G gibi güçlü rakiplerine karşı, Android 2.1 platformuna güncelleniyor ve çoklu dokunmatik desteği (multi-touch) kazanıyor.

XPERIA X10 için yeni güncellemelerin yılın ikinci yarısında, muhtemelen Eylül ayında yapılması bekleniyor.


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Lath.Crusader 9 yıl
Yıllar önce o zamanın parası ile 1.5 milyara yakın bir para verip p990 almıştım. Ve telefon bunca
Yıl boyunca parasını fazlasıyla çıkardı. Bazı başka telefonlarda da aynı durumu yaşadım. Zamanında w810i ye şimdi kullandığım k850i ve valideye aldığım w715 e verdiğim para fazlasıyla helal olsun. Yalnız ben p990i de şöyle bir sorun yaşadım: telefonun fiyatı ülkemizde se nin iyi bir piyasası olmadığı için bir yıl hatta daha az bir süre içinde yarısına düşmüştü. Şimdi bu x10 da gözümü ısırıyor ama gelecek send neler olacağını bildiğim için bu haberlere sadece bakmakla yetineceğim. Ama x10 zamanında p990 ve p1 nasıl kült olduysa şimdiden oldu bile. Adı yeter.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar bır aylık nsony erıcson xperia var elımde sıfır tr.den getırdım ve satıyorum alıcısı varsa yazsın buraya 1000liraya tertemız bı telefon ıyı gunler
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frddrst 9 yıl
multitouch geleceği kesin mi? forumdaki bir arkadaş bu özelliğin donanımsal olduğunu ve güncellemeyle gelemeyeceğini söylemişti. kesin bir bilgisi olan var mı acaba bu konuda?
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MysTerYBoY 9 yıl
SE multitouch gelecek mi sorularına, mt donanımsal özellik olduğundan x10'a gelmeyecek diye yanıt verdi yani yalan söylemedilerse gelmeyecek:) bu haber nisan ayından kalma o sıralar belirsizdi ortam gelecek mi gelmeyecek mi kimse bilmiyodu ama SE son noktayı koydu.
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DH Misafiri 9 yıl
ya bursada nerede x10 var bilen varsa lütfen söyleyebilr mi ?
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ekmelburak 9 yıl
SE kalitesi ile ilgili bende memnun kişilerdenim w800i kullanıyorum 4,5 yıl oldu. hala pekçok işimi görüyo. kamerası 2mp ama pekçok diğer telefonun 3,2 mp kamerasından daha iyi çekiyo.
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DH Misafiri 9 yıl
SE nin kalitesi tartışılmaz bunu kullananlar nedemek istediğimi cok iyi bilir...lakin bir telefon icin çin'e yada fizana gitmek de ne kadar mantıklı baya düşündürücü!..hem bedeva vermeyecekler parasıyla deilmi onlar gelsin ben neden gidiyorum,SE'den zengin deilim ben...geldikleride yok zaten !
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omkkio 9 yıl
Çok pardon da eylül ayında gelecek çoklu dokunmatik desteği kim ne yapsın. Hadi zaten türkiye de yok telefon ve android market çok fazla koymaz potansiyel müşterisine ama avrupada eylül ayına çıkacak yığında üçüncü nesil android telefon varken sadece X10'u güncelleyerek SE ayakta kalmaya çalışırsa yandı gülüm keten helve....
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Neyıh 9 yıl
sony akıllı telefon pazarında büyük pay sahibi olabiilmesi için ismi yeterli olmayabilir
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rachael 9 yıl
ismi öenmli değil cihazı gördün mü alırsın. ammavelakin sony ericsson dedin mi orda dur işte telefonu telefon gibi yapan bir firmanın ismi diğerlerini katlar bir kenara koyar. ben hayatımda böyle bir kalite görmedim 4 seneklik sony ericsson telefonumun bataryasının ilk aldığım günden daha iyi çalıştığını söylesem nokiacılar oturur ağlar herhalde
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kaansen32 9 yıl
açıkcası akıllı telefon alıcak olursam htc veya apple alırım sony ericcson a bakmam çünkü pazar payı pek fazla değil ve satma gibi durumlarda aldığınız fiyatın 3 veya 4 katı az bir fiyata satabiliyorsunuz ama sony gerçekten de bu xperia ile bayağı bir yol kat etti akıllı telefon pazarında
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Th3Dreamer 9 yıl

rachael

bunu hiç sevmem ama ben söylemiştim böyle olacağını


evet sen söylemştn
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the show must go on 9 yıl
yani koskoca firmanin kaderini bi kiytirik (sony karsisinda kiytirik!) bir distribitor mü belirliyor yapmayin ya bastirsin sony o zaman arkadas sen napiyon desin cok mantiksiz distribitorü suclamak
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