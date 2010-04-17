Sony Ericcson XPERIA X10, Android 2.1 ve çoklu dokunmatik güncellemesi alıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sony Ericsson'un son dönemdeki en iyi akıllı telefon çözümlerinden biri olan XPERIA X10, işletim sistemi ve çoklu dokunmatik güncellemesi alıyor. Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alan ve 4-inç ekranıyla dikkat çeken Android tabanlı telefon, HTC Incredible ve HTC Evo 4G gibi güçlü rakiplerine karşı, Android 2.1 platformuna güncelleniyor ve çoklu dokunmatik desteği (multi-touch) kazanıyor.
XPERIA X10 için yeni güncellemelerin yılın ikinci yarısında, muhtemelen Eylül ayında yapılması bekleniyor.
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Yıl boyunca parasını fazlasıyla çıkardı. Bazı başka telefonlarda da aynı durumu yaşadım. Zamanında w810i ye şimdi kullandığım k850i ve valideye aldığım w715 e verdiğim para fazlasıyla helal olsun. Yalnız ben p990i de şöyle bir sorun yaşadım: telefonun fiyatı ülkemizde se nin iyi bir piyasası olmadığı için bir yıl hatta daha az bir süre içinde yarısına düşmüştü. Şimdi bu x10 da gözümü ısırıyor ama gelecek send neler olacağını bildiğim için bu haberlere sadece bakmakla yetineceğim. Ama x10 zamanında p990 ve p1 nasıl kült olduysa şimdiden oldu bile. Adı yeter.
evet sen söylemştn