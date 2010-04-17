Sony Ericcson XPERIA X10, Android 2.1 ve çoklu dokunmatik güncellemesi alıyor

Sony Ericsson'un son dönemdeki en iyi akıllı telefon çözümlerinden biri olan XPERIA X10, işletim sistemi ve çoklu dokunmatik güncellemesi alıyor. Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alan ve 4-inç ekranıyla dikkat çeken Android tabanlı telefon, HTC Incredible ve HTC Evo 4G gibi güçlü rakiplerine karşı, Android 2.1 platformuna güncelleniyor ve çoklu dokunmatik desteği (multi-touch) kazanıyor.

XPERIA X10 için yeni güncellemelerin yılın ikinci yarısında, muhtemelen Eylül ayında yapılması bekleniyor.