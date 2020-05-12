Sony HT-G700 soundbar ses sistemi 3.1 kurulumla mekansal ses oluşturuyor

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2018 yılında soundbar ses sistemleri konusunda ciddi yatırımlar yapacağını açıklayan Sony, HT-ZF9 sistemini tanıtmıştı. Firmanın ilk 3.1 kanal soundbar modeli olan bu cihaz, Dolby Atmos ve sanal çevreleyen ses özelliklerine sahipti. Sony’den gelen çeşitli soundbar modelleri arasında orta sınıfta yerleştirilen en yeni model ise HT-G700 oldu ve firmanın dikey çevreleme motorunu nispeten uygun bir fiyata sunuyor.

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Firmanın açıklamasına göre üründe ileri ve yukarı doğru ses veren speaker setleri yer alıyor ve bir kablosuz subwoofer ile 3.1 kanallı cihaz oluşturuluyor. Standart stereo sesi 7.1.2 kanala yükseltebilen cihaz, bulunduğu odada sürükleyici ve içine katan bir ses deneyimi sunuyor. Firmanın modeli HT-G700, 55 inçten büyük televizyonlar düşünülerek tasarlanmış bir cihaz ve bu şekilde en yüksek deneyimi sunuyor.

Hemen hemen her bağlantı yoluyla uyumlu olan HT-G700, TV, HDMI, UHD Blu-ray ve Bluetooth desteği sunuyor. Cihaz ayrıca ayar profilleri ile herkesin ses evkine uyum sağlayabiliyor ve bu profiller arasında geçiş yapabiliyor.

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Sony’nin orta seviye modelleri arasında yer alan yeni soundbar, 600 dolarlık bir fiyata sahip. Bu fiyat seviyesinde üst seviye özellikler sunan HT-G700, uzun dönemli kullanım olanağı sunuyor.

https://www.engadget.com/sonys-latest-soundbar-mimics-spatial-audio-with-a-31-setup-104558019.html

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