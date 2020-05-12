Logitech aksesuar satışları uzaktan çalışanlar sayesinde yükselişte

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Logitech International tarafından yayınlanan ekonomik verilere göre firma, dördüncü çeyrek satışlarında yüzde 13,6 artış gördü. Bu artış, evden çalışanların iş ortamı verimliliklerine ulaşabilmek için yaptığı alışverişlere bağlandı.

Logitech tarafından ana gelir kaynağı olarak üretilen ve satılan web kameraları, klavyeler, fareler ve video konferans cihazları yine en büyük kısmım kapladı. Firma, 2019 dördüncü çeyrekte 709,2 milyon dolarlık satış yaptı. Önceki yılın aynı periyodunda bu değer 624,3 milyon dolar seviyesindeydi.

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Firmanın net kâr tutarı ise yüzde 23,3 artışla 79 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Tüm yıl dikkate alındığında satışlarda yüzde 6,7 artış gören Logitech, 2020 yılı için koyduğu hedefe de ulaşmış oldu. Firmanın net yıllık kârı ise 387 milyon dolar ile koyduğu hedefin üzerinde yer aldı.

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Logitech donanımlarının evden çalışma ortamlarını daha iyi hâle getirmek için kullanılması, firmanın gelirlerindeki artışa direkt olarak katkı sağlarken video konferanslara ihtiyacın artması da kamera ve benzeri donanımların alışverişini canlandırdı.Logitech, 2021 yılındaki gelir beklentisini ise yükselterek 380 ile 400 milyon dolar arasına çekti.

https://venturebeat.com/2020/05/11/logitech-sales-rise-as-remote-working-drives-demand-for-pc-peripherals/

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