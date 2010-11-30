Sony, Nikon ve SanDisk, depolama birimlerini daha da hızlandırmak için iş birliği yapacak

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, fotoğraf makinesi ve dijital video kamera pazarının en güçlü isimlerinden Nikon ve depolama birimleri üreticilerinden SanDisk, yeni bir çalışmaya adım atmaya hazırlanıyor.

Peki nedir bu 3 büyük ismi bir araya getiren konu? Bu 3 büyük firma dijital fotoğraf makineleri ve dijital video kameralarda kullanılacak yeni nesil hafıza kartları üretmek için ortak bir çalışmaya başladı ve öneri belgelerini CompactFlash birliğine sundu. CompactFlash Birliğinin ne olduğu hakkında da kısaca bilgi vermek gerekirse;

Bu birlik 1995 yılında uluslararası firmalar tarafından profesyonel video, fotoğraf ve endüstriyel kullanımlarda yer alacak olan kompakt flaş depolama birimlerine belirli standartlar getirmek adına kuruldu.

Şu anda kullanılan yüksek performanslı kartların 167 MB/s veri aktarım hızına sahip olduğu belirtilirken bu 3 firmanın çalışmalarıyla bu maksimum hızın 500 MB/s'ye çıkacağı belirtiliyor. Bu yüksek hız sayesinde RAW türü görüntülerin çok daha hızlı aktarılması, çekilmesi ve seri halde çekilmesi mümkün olacak. Buna ek olarak HD video kayıtlarının aktarımında da büyük oranda zaman tasarrufu ve güüç tüketiminde de tasarruf sağlanacak.

Sony, Nikon ve SanDisk'in ortak çalışması sonucunda oluşacak yeni standartlardaki kartların teorik olarak 2 TB'den fazla kapasiteye sahip olabileceği ifade ediliyor.