Sony UX490 artık daha güçlü; Donanımsal mod sonrası dört işletim sistemi bir arada!

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Ultra-taşınabilir bilgisayarların (UMPC) yaygınlaşmasında önemli bir role sahibi olan Sony UX serisi mini-bilgisayarlar için dikkat çekici bir modifikasyon çalışması yapıldı. 2007 yılında lanse edilen Sony UX490 ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında standart olarak gelen Core 2 Solo U2200 (1.2GHz) işlemcisi, 1.44GHz'e hız aşırtılmış çift çekirdekli Core 2 Duo U7700 (1.3GHz) işlemcisiyle güncellendi.

İşlemciyle birlikte depolama kapasitesini de yeterli görmeyen profesyonel modifikasyoncu, standart konfigürasyonda sunulan 48GB kapasiteli SSD depolama sürücüsünü de RunCore firması tarafından hazırlanan, 128GB kapasiteli yüksek hızlı SSD ile değiştirmeyi tercih etmiş. HSPA ve 802.11n WiFi desteği de kazanan sistemde güncellemeler için soğutucu tasarımında bazı değişikliklere gidilmiş.

Yeni işlemcisi ve yüksek kapasiteli SSD sürücüsü ile performansı geliştirilen Sony UX490, Windows XP, Vista, 7 ve Mac OS X olmak üzere dört işletim sistemini de sorunsuz çalıştırabiliyor.

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