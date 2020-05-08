Sony WF-SP800N tam kablosuz kulaklık; akıllı özellikleri uygun fiyata sunuyor

Ses ürünleri konusunda lider firmalardan Sony, tam kablosuz kulaklık pazarında pay mücadelesini devam ettiriyor. Son olarak tanıttığı WF-SP800N tam kablosuz kulaklık modeli sınıfında rekabetçi olmayı amaçlıyor.

Sony WF-SP800N özellikleri ve fiyatı

Sony WF-SP800N tam kablosuz kulaklık biraz daha spor odaklı ve orta seviyeye hitap ediyor. Kulaktan düşmemesi için bir plastik çengel modele eşlik ediyor istendiği zaman çıkarılabiliyor. Gövde IP55 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

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Tatmin edici bir ses kalitesi sunan Sony WF-SP800N modeli Extra Bass özelliği ile buna destek oluyor. Aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde daha yoğun bir ses tecrübesi elde ediliyor. Gürültü engelleme modu ofis veya ev gibi farklı konumlara geldiğinizde otomatik olarak istediğiniz seviyeye çekiliyor.

Kulaklığın dış kısmı dokunmatik ve pek çok özellik atanabiliyor. Varsayılan olarak ses ayarı mevcut değil. Headphones uygulaması üzerinden diğer kontrollerden birisi ile değiştirebiliyorsunuz. Batarya gürültü engelleme açık iken 9 saat, kapalı iken 13 saat kullanım süresi sunuyor. 10 dakika şarj ile de 1 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor.

Kulağınızdan çıkardığınızda otomatik olarak müziği kesen kulaklık ayrıca uyumlu bir müzik servisine aboneyseniz 360 Reality Audio ses teknolojisini de deneyimlemenizi sağlıyor. Sony WF-SP800N için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.engadget.com/sony-wf-sp800n-true-wireless-earbuds-announced-price-specs-availability-130039393.html

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