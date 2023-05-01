Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Sony, yeni akıllı telefonu Xperia 1 V'yi 11 Mayıs'ta piyasaya sürecek. Önceki modellere oldukça benzeyen bir tasarıma sahip olan cihaz, Hong Kong'da bir reklam panosunda görüntülendi ve cihazın detaylı tasarımı ortaya çıktı.

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İşte Sony Xperia 1 V'nin beklenen özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alması beklenen Sony Xperia 1 V'nin bu yonga setine sahip en ince telefon olması bekleniyor. 161,0 x 69,3 x 8,5 mm ölçülerinde olması beklenen cihazın 21:9 en boy oranına sahip 6,5 inçlik bir ekrana sahip olması oldukça muhtemel.

Kamera özelliklerine değinecek olursak önceki raporlar arka ana kameranın IMX989 sensöründen oluşacağı yönündeydi. Ancak reklam panosunda bulunan görselde cihazın yeni nesil çift düşük gürültülü kamera sensörüne sahip olacağının vurgulanmasından ötürü ana kameranın IMX858 sensörüne sahip olması oldukça muhtemel. Ayrıca bu sensöre 12MP periskop ve 48MP ultra geniş açı sensörlü kameranın eşlik edecek ve cihazın ön tarafında da selfie'ler için 12MP selfie kamerası bulunacak.

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