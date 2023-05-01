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    Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    11 Mayıs'ta tanıtılması beklenen Sony'nin yeni cihazı Xperia 1 V'nin tasarımı reklam afişleri sayesinde ortaya çıktı. İşte cihazın tasarımı ve bilinen özellikleri:
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    Sony Xperia 1 V'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sony, yeni akıllı telefonu Xperia 1 V'yi 11 Mayıs'ta piyasaya sürecek. Önceki modellere oldukça benzeyen bir tasarıma sahip olan cihaz, Hong Kong'da bir reklam panosunda görüntülendi ve cihazın detaylı tasarımı ortaya çıktı.

    İşte Sony Xperia 1 V'nin beklenen özellikleri:

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alması beklenen Sony Xperia 1 V'nin bu yonga setine sahip en ince telefon olması bekleniyor. 161,0 x 69,3 x 8,5 mm ölçülerinde olması beklenen cihazın 21:9 en boy oranına sahip 6,5 inçlik bir ekrana sahip olması oldukça muhtemel.

    Kamera özelliklerine değinecek olursak önceki raporlar arka ana kameranın IMX989 sensöründen oluşacağı yönündeydi. Ancak reklam panosunda bulunan görselde cihazın yeni nesil çift düşük gürültülü kamera sensörüne sahip olacağının vurgulanmasından ötürü ana kameranın IMX858 sensörüne sahip olması oldukça muhtemel. Ayrıca  bu sensöre 12MP periskop ve 48MP ultra geniş açı sensörlü kameranın eşlik edecek ve cihazın ön tarafında da selfie'ler için 12MP selfie kamerası bulunacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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