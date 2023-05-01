En önemli güncellemelerden biri olacak watchOS 10'un odak noktası widget'lar olacak

watchOS 10, widget'lara odaklanan yenilenmiş bir tasarım ile gelecek
Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC etkinliğinde Apple'ın watchOS 10'u tanıtması bekleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman tarafından hazırlanan bir rapora göreyse watchOS 10, Apple Watch arayüzünün merkezi bir parçası olacak widget desteği içerecek.
Yeni arayüz ile Apple Watch düğmeleri tarafından gerçekleştirilen işlevlerde de birkaç değişiklik bizleri bekliyor olabilir. Örneğin Digital Crown'a yani ana ekran düğmesine basmak artık ana ekrana gitmek yerine yeni pencere öğeleri gibi bir görünümü başlatabilir.
Mark Gurman, Apple Watch'ın tanıtımından bu yana en büyük yazılım güncellemelerinden biri olması beklenen watchOS 10 hakkında yaptığı açıklamada "Plan, kullanıcıların uygulamaları başlatmalarını sağlamak yerine etkinlik izleme, hava durumu, hisse senedi göstergeleri, takvim randevuları ve daha fazlası için bir dizi farklı pencere öğesi arasında gezinmesine izin vermek." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah