Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En önemli güncellemelerden biri olacak watchOS 10'un odak noktası widget'lar olacak

    Apple, watchOS 10'un bir parçası olarak Apple Watch için bazı büyük değişiklikler hazırlıyor. İşte odak noktası widget'lar olan güncelleme ile gelmesi beklenen özellikler:
    1
    watchOS 10 güncellemesinin odak noktası widget'lar olacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, Watch kullanıcıları için yeni bir güncelleme üzerinde çalışyor. watchOS 10 isimli bu güncelleme ile dikkate değer güncellemelerin gelmesi bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise gelecek güncelleme ile bizleri neler beklediğine dair ipucu verdi.

    watchOS 10, widget'lara odaklanan yenilenmiş bir tasarım ile gelecek

    Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC etkinliğinde Apple'ın watchOS 10'u tanıtması bekleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman tarafından hazırlanan bir rapora göreyse watchOS 10, Apple Watch arayüzünün merkezi bir parçası olacak widget desteği içerecek. 

    watchOS 10 güncellemesinin odak noktası widget'lar olacak Tam Boyutta Gör
    Rapora göre yeni arayüz, watchOS 4'te tanıtılan Siri saat kadranını hatırlatabilir. Ayrıca iOS ve iPadOS'ta kullanıcıların birçok parçacığı bir araya toplayıp bunlar arasında gezinmesine olanak sağlayan özelliğe benzer bir özellik watchOS 10'da da olacak. 

    Yeni arayüz ile Apple Watch düğmeleri tarafından gerçekleştirilen işlevlerde de birkaç değişiklik bizleri bekliyor olabilir. Örneğin Digital Crown'a yani ana ekran düğmesine basmak artık ana ekrana gitmek yerine yeni pencere öğeleri gibi bir görünümü başlatabilir.

    Mark Gurman, Apple Watch'ın tanıtımından bu yana en büyük yazılım güncellemelerinden biri olması beklenen watchOS 10 hakkında yaptığı açıklamada "Plan, kullanıcıların uygulamaları başlatmalarını sağlamak yerine etkinlik izleme, hava durumu, hisse senedi göstergeleri, takvim randevuları ve daha fazlası için bir dizi farklı pencere öğesi arasında gezinmesine izin vermek." dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 22 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dodi repacks güvenilir mi motosiklet gaz verince boğuluyor kaç ayda vücut yapılır cfm nedir şişme yatak gıcırtısı nasıl geçer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız