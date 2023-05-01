En önemli güncellemelerden biri olacak watchOS 10'un odak noktası widget'lar olacak

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, Watch kullanıcıları için yeni bir güncelleme üzerinde çalışyor. watchOS 10 isimli bu güncelleme ile dikkate değer güncellemelerin gelmesi bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise gelecek güncelleme ile bizleri neler beklediğine dair ipucu verdi.

Apple'ın yeni 2027'i hedefi: 32 inç ve 42 inç OLED ekranlar 1 hf. önce eklendi

watchOS 10, widget'lara odaklanan yenilenmiş bir tasarım ile gelecek

Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC etkinliğinde Apple'ın watchOS 10'u tanıtması bekleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman tarafından hazırlanan bir rapora göreyse watchOS 10, Apple Watch arayüzünün merkezi bir parçası olacak widget desteği içerecek.

Tam Boyutta Gör Rapora göre yeni arayüz, watchOS 4'te tanıtılan Siri saat kadranını hatırlatabilir. Ayrıca iOS ve iPadOS'ta kullanıcıların birçok parçacığı bir araya toplayıp bunlar arasında gezinmesine olanak sağlayan özelliğe benzer bir özellik watchOS 10'da da olacak.

Yeni arayüz ile Apple Watch düğmeleri tarafından gerçekleştirilen işlevlerde de birkaç değişiklik bizleri bekliyor olabilir. Örneğin Digital Crown'a yani ana ekran düğmesine basmak artık ana ekrana gitmek yerine yeni pencere öğeleri gibi bir görünümü başlatabilir.

Mark Gurman, Apple Watch'ın tanıtımından bu yana en büyük yazılım güncellemelerinden biri olması beklenen watchOS 10 hakkında yaptığı açıklamada "Plan, kullanıcıların uygulamaları başlatmalarını sağlamak yerine etkinlik izleme, hava durumu, hisse senedi göstergeleri, takvim randevuları ve daha fazlası için bir dizi farklı pencere öğesi arasında gezinmesine izin vermek." dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

watchOS 10 güncellemesinin odak noktası widget'lar olacak