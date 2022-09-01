Sony Xperia 5 IV tanıtıldı: Yüksek kapasiteli batarya, kompakt tasarım

Sony’nin amiral gemisi telefonuna göre biraz daha uygun fiyatlı, kompakt bir alternatif olan Xperia 5 serisinin yeni modeli Xperia 5 IV tanıtıldı. Beklediğimiz üzere kompakt bir telefon karşımızda ancak fiyat etiketi beklentilerin oldukça üstünde.

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Tasarım değişmedi

Xperia 5 IV, fiziksel açıdan Xperia 5 III le neredeyse aynı boyutta; 1mm daha kısa ve daha dar ancak 4gr daha ağır. 6.1 inç, 1080 x 2520 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen, Corning Gorilla Glass Victus ile korunan bir OLED ekrana bakıyoruz. Sony, ekran parlaklığının %50 artırıldığını iddia ediyor. Telefonun IP68/IP65 sertifikalarına sahip olduğu özellikle belirtildi. Sony, markaların, telefonlarını yalnızca IP68 için test ettiğini iddia ediyor.

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Yüksek kapasiteli pil, kablosuz şarj

Sony, telefonun boyutunu değiştirmeden pil kapasitesini de artırmayı başarmış. Telefon, 5000 mAh bataryadan güç alıyor ve %50 şarj olması 30 dakika alıyor. Sony, bu sonucun 30w PD şarj aleti ile alınabileceğini belirtti. Şirket, ayrıca telefonun pil sağlığını 3 yıla kadar koruyacağını iddia ediyor. Telefon ayrıca kablosuz şarj özelliğine sahip. Xperia 5 serisinde ilk kez bu modelde kablosuz şarjı görüyoruz. Ancak, ne şarj aleti ne de USB kablosu telefonun kutusundan çıkmıyor, ayrıca satın almanız gerekiyor.

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Kamerada iyileştirme

Sony Xperia 5 IV modelinde 16mm 1/2.5” ultra geniş, 24mm 1/1.7” geniş ve 60mm 1/3.5” telefoto olmak üzere 12MP üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Periskop kamera artık 2.5x yapabiliyor. Her üç lens de otomatik odaklama özelliğine sahipken, geniş ve telefoto lensler optik stabilizasyona sahip. Yapay zeka ile mesafe analizinin eklenmesi sayesinde, Sony’nin kameralarda kullandığı gerçek zamanlı Eye AF ve gerçek zamanlı izleme, Xperia 5 IV’ün kameralarında bulunuyor. Öne bakan kamera ise sabit odaklı 24mm f/2.0 lens kullanan 12MP sensör.

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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiden güç alan Xperia 5 IV, 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı ile geliyor. 3.5mm kulaklık girişini koruyan ender telefonlardan biri olan Sony Xperia 5 IV, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate ve 360 Reality Audio gibi ses teknolojilerinin yanı sıra full-stage stereo hoparlörlere sahip.

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Sony Xperia 5 IV özellikleri

Ekran: 6.1 inç, 1080 x 2520 piksel, 21:9, OLED, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.x

Arka kamera: 12MP f/1.7 geniş, 12MP f/2.4 telefoto, 12MP f/2.2 ultra geniş

Ön kamera: 12MP f/2.0 geniş

Batarya: 5000 mAh (30 dakikada %50 hızlı şarj, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, USB PD 3.0)

Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu

İşletim sistemi: Android 12

Boyut ve ağırlık: 156 x 67 x 8.2mm, 172 g

Renkler: Yeşil, siyah, kirli beyaz

Fiyatı beklentilerin üzerinde

Yeşil, siyah ve kirli beyaz renk seçenekleriyle gelen Sony Xperia 5 IV, Eylül ayı ortasında 1000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Sony Xperia 5 IV tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı