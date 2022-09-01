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    Sony Xperia 5 IV tanıtıldı: Yüksek kapasiteli batarya, kompakt tasarım

    Sony Xperia 5 IV akıllı telefon, beklendiği üzere bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Küçük telefon sevenlerin ilgisini çekecek Xperia 5 IV, özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.
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    Sony Xperia 5 IV özellikleri

    Sony’nin amiral gemisi telefonuna göre biraz daha uygun fiyatlı, kompakt bir alternatif olan Xperia 5 serisinin yeni modeli Xperia 5 IV tanıtıldı. Beklediğimiz üzere kompakt bir telefon karşımızda ancak fiyat etiketi beklentilerin oldukça üstünde.

    Tasarım değişmedi

    Xperia 5 IV, fiziksel açıdan Xperia 5 III le neredeyse aynı boyutta; 1mm daha kısa ve daha dar ancak 4gr daha ağır. 6.1 inç, 1080 x 2520 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen, Corning Gorilla Glass Victus ile korunan bir OLED ekrana bakıyoruz. Sony, ekran parlaklığının %50 artırıldığını iddia ediyor. Telefonun IP68/IP65 sertifikalarına sahip olduğu özellikle belirtildi. Sony, markaların, telefonlarını yalnızca IP68 için test ettiğini iddia ediyor.

    Sony Xperia 5 IV tasarım
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    Yüksek kapasiteli pil, kablosuz şarj

    Sony, telefonun boyutunu değiştirmeden pil kapasitesini de artırmayı başarmış. Telefon, 5000 mAh bataryadan güç alıyor ve %50 şarj olması 30 dakika alıyor. Sony, bu sonucun 30w PD şarj aleti ile alınabileceğini belirtti. Şirket, ayrıca telefonun pil sağlığını 3 yıla kadar koruyacağını iddia ediyor. Telefon ayrıca kablosuz şarj özelliğine sahip. Xperia 5 serisinde ilk kez bu modelde kablosuz şarjı görüyoruz. Ancak, ne şarj aleti ne de USB kablosu telefonun kutusundan çıkmıyor, ayrıca satın almanız gerekiyor.

    Sony Xperia 5 IV
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    Kamerada iyileştirme

    Sony Xperia 5 IV modelinde 16mm 1/2.5” ultra geniş, 24mm 1/1.7” geniş ve 60mm 1/3.5” telefoto olmak üzere 12MP üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Periskop kamera artık 2.5x yapabiliyor. Her üç lens de otomatik odaklama özelliğine sahipken, geniş ve telefoto lensler optik stabilizasyona sahip. Yapay zeka ile mesafe analizinin eklenmesi sayesinde, Sony’nin kameralarda kullandığı gerçek zamanlı Eye AF ve gerçek zamanlı izleme, Xperia 5 IV’ün kameralarında bulunuyor. Öne bakan kamera ise sabit odaklı 24mm f/2.0 lens kullanan 12MP sensör.

    Sony Xperia 5 IV kamera özellikleri
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    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiden güç alan Xperia 5 IV, 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı ile geliyor. 3.5mm kulaklık girişini koruyan ender telefonlardan biri olan Sony Xperia 5 IV, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate ve 360 Reality Audio gibi ses teknolojilerinin yanı sıra full-stage stereo hoparlörlere sahip.

    Sony Xperia 5 IV ses özellikleri
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    Sony Xperia 5 IV özellikleri

    • Ekran: 6.1 inç, 1080 x 2520 piksel, 21:9, OLED, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.x
    • Arka kamera: 12MP f/1.7 geniş, 12MP f/2.4 telefoto, 12MP f/2.2 ultra geniş
    • Ön kamera: 12MP f/2.0 geniş
    • Batarya: 5000 mAh (30 dakikada %50 hızlı şarj, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, USB PD 3.0)
    • Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Boyut ve ağırlık: 156 x 67 x 8.2mm, 172 g
    • Renkler: Yeşil, siyah, kirli beyaz

    Fiyatı beklentilerin üzerinde

    Yeşil, siyah ve kirli beyaz renk seçenekleriyle gelen Sony Xperia 5 IV, Eylül ayı ortasında 1000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 2 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 5 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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