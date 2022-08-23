Sony mekânsal ses sunan iki ses barı tanıttı

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Giderek popüler olmaya başlayan 360 derece ses veya mekânsal ses teknolojileri artık kendisine daha fazla yer buluyor. Sadece kulaklıklarda değil ses sistemlerinde de mekânsal ses önemli bir ayrıntı hale geliyor.

Sony HT-A ses sistemleri

Sony tarafından lanse edilen HT-A serisi yeni ses barları firmanın 360 derecelik mekânsal ses haritalama teknolojisi ile geliyor. Bu teknolojide entere mikrofon ses barı ve hoparlörler arasındaki mesafeyi algılayarak dalga boylarını optimize edebiliyor. Hoparlörlerin ekstradan alınması gerekiyor. Yine tekli olarak da etkileyici mekânsal ses sunuyor.

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Sony HT-A5000 ses barı 5.1.2 kanal desteği sunarken 46 x 54 mm x 3 tam mesafe sürücü ve 45 x 108 mm x 2 woofer barındırıyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 ile geniş bir bağlantı seçeneği mevcut. Fiyatı ise 17499TL.

Sony HT-A3000 ise 3.1 kanal ses, yine aynı sürücü ve woofer, aynı bağlantı teknolojileri ancak bir miktar daha küçük boyutlar ile geliyor. Bu sistemin fiyatı da 649$ olarak belirlenmiş. Bu modelin satışı ülkemizde başlamadı.

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