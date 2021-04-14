Sony Xperia 5 III kompakt dönemi geri getiriyor

Sony’nin Xperia Compact konsepti ile yakaladığı başarı hala unutulmuyor ve özleniyor. Uzun süredir sessiz olan firma bugün iddialı modellerle karşımıza çıktı. Bunlardan Sony Xperia 5 III kompakt dönemi hatırlatıyor.
Sony Xperia 5 III özellikleri
Sony Xperia 5 III yine bir amiral gemisi ancak abisindeki 6.5 inçlik ekran 6.1 inçe indirgenmiş. 6.1 inçlik ekran Full HD çözünürlüğünde ve HDR desteği ile 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Ön taraf Gorilla Glass Victus, arka taraf da Gorilla Glass 6 ile kaplanmış. Gövde IP68 ile suya dayanıklı. Ekran karanlık alanlarda görüntüyü iyileştirecek bir yazılım ile donatılmış.İlginizi Çekebilir İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı
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Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan telefonda 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri yer alıyor. 4500mAh kapasiteli batarya 30W hızlı şarj ile destekleniyor 3 yıl ömür sunuyor.
Kamera tarafı yine aynı. 12MP çözünürlüğünde ana sensör f/1.7 OIS destekli. 12MP 1/2.6" inçlik geniş açılı sensör ise otomatik odaklama sunuyor. 12MP 1/2.9" telefoto sensör 2.9x ve 4.4x arasında gerçek yakınlaştırma özelliğine sahip. Sony bunun bir ilk olduğunu belirtiyor. Gerçek zamanlı göz izleme de olan paketin 3D ToF desteği mevcut değil. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.
Güçlü stereo hoparlörler olan cihazda mikrofonlar da arka plan gürültüsünü engelleyebiliyor. Destekli oyunlarda 240Hz bulanıklı giderme teknolojisi sunulurken Full HD 120fps yayın kaydı da oyuncular için avantaj sağlayacak. Sony Xperia 5 III için henüz bir fiyat açıklanmadı.
https://www.gsmarena.com/sony_xperia_1_iii_and_5_iii_announced_with_revolutionary_cameras-news-48642.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xperia 1 III ve Xperia 5 III
Bu muhteşem telefonların yine bu kaliteye yaraşır satış ve sonrası servis hızmetiyle bir an önce hayata geçirilmesi umut ve dileğiyle
geçen sene de kameranın aynı alanlarda rakiplerine göre eksikleri vardı.zoom kalitesi de vasattı.
5 III'te de zoom kamera kağıt üstünde piyasanı en kullanışlı zoom'unu verecek.5x'e kadar neredeyse kesintisiz yakınlaşma yapıyor ki zaten en sık kullanılan aralık pratikte 5x'e kadar.piysada bunu sunan çıkmadı.en iyi denen telefonlar optik 3x'ten optik 10x'e kadar dijital zoom kastırıyor.
ekranı 1080p olması da iyi olmuş.pili uzun gider.elimde 2K ekranlı telefon var.gereksiz bir çözünürlük.1080p'ye alınca göz farkı hiç algılamıyor.yalnız tazelemeyi adaptif 120hz sunması iyi olur artık 2021'den itibaren amiral gemilerinde standart olacak çünkü.
satışını geciktirmezlerse satışları iyileşebilir.açıkçası apple ve samsung'dan sonra rekabette 3üncü marka olarak görmeyi isterim.
sorun ayarlardanmış boşu boşuna anakartı değiştirdiler , telefonum bir nevi sıfırlandı şimdilik kenarda duruyor
pil ve ekranını değiştirdim mi zımba gibi devam eder
bu çıkacak olan telefonun da 3 yıl yazılım desteği olursa dadından yenmez
son model markalara bakıyorum 3.5mm kulaklık girişi yok , direk çöp benim için allahtan bunda var
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