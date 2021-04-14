Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 5 III kompakt dönemi geri getiriyor

    Sony Xperia 5 III modeli 6.1 inçlik gövdede Snapdragon 888 gücünü sunarken 3D ToF sensör, 4K çözünürlük, kablosuz şarj gibi bazı özelliklerini kırparak geliyor.
    14 Nisan 2021, 20:45 (19 sa.)
    2,7b
    10
    24
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    Sony Xperia 5 III kompakt dönemi geri getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Sony’nin Xperia Compact konsepti ile yakaladığı başarı hala unutulmuyor ve özleniyor. Uzun süredir sessiz olan firma bugün iddialı modellerle karşımıza çıktı. Bunlardan Sony Xperia 5 III kompakt dönemi hatırlatıyor.

    Sony Xperia 5 III özellikleri

    Sony Xperia 5 III yine bir amiral gemisi ancak abisindeki 6.5 inçlik ekran 6.1 inçe indirgenmiş. 6.1 inçlik ekran Full HD çözünürlüğünde ve HDR desteği ile 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Ön taraf Gorilla Glass Victus, arka taraf da Gorilla Glass 6 ile kaplanmış. Gövde IP68 ile suya dayanıklı. Ekran karanlık alanlarda görüntüyü iyileştirecek bir yazılım ile donatılmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı

    Ayrıca Bkz. "Nokia X10 ve X20 karşınızda"

    Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan telefonda 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri yer alıyor. 4500mAh kapasiteli batarya 30W hızlı şarj ile destekleniyor 3 yıl ömür sunuyor.

    Sony Xperia 5 III kompakt dönemi geri getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Kamera tarafı yine aynı. 12MP çözünürlüğünde ana sensör f/1.7 OIS destekli. 12MP 1/2.6" inçlik geniş açılı sensör ise otomatik odaklama sunuyor. 12MP 1/2.9" telefoto sensör 2.9x ve 4.4x arasında gerçek yakınlaştırma özelliğine sahip. Sony bunun bir ilk olduğunu belirtiyor. Gerçek zamanlı göz izleme de olan paketin 3D ToF desteği mevcut değil. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

    Güçlü stereo hoparlörler olan cihazda mikrofonlar da arka plan gürültüsünü engelleyebiliyor. Destekli oyunlarda 240Hz bulanıklı giderme teknolojisi sunulurken Full HD 120fps yayın kaydı da oyuncular için avantaj sağlayacak. Sony Xperia 5 III için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.gsmarena.com/sony_xperia_1_iii_and_5_iii_announced_with_revolutionary_cameras-news-48642.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MertDrx (Mert L.) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Beğenmeyenler de çıkacaktır fakat benim açımdan cidden çok iyi olmuş. Sony optimizasyonu ve 4500 batarya ile günü rahat çıkarır bu cihaz. Kamera ve ekran özellikleri zaten tartışılmaz oldu bu seride.
    Beğenmeyenler de çıkacaktır fakat benim açımdan cidden çok iyi olmuş. Sony optimizasyonu ve 4500 batarya ile günü rahat çıkarır bu cihaz. Kamera ve ekran özelli...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    E benim Meizu 16th daha iyi ekran kasa oranına sahip ve 6 inç ama hiç de kompakt değil. Kompakt telefon dediğin İ12 Mini gibi olur. Veya eski Z kompaktlar gibi olur. 6.1 inç kompakt olamaz.
    E benim Meizu 16th daha iyi ekran kasa oranına sahip ve 6 inç ama hiç de kompakt değil. Kompakt telefon dediğin İ12 Mini gibi olur. Veya eski Z kompaktlar gibi ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony her zaman kalitesi ve dayanıklılığı ile star olma özelliğini taşıyor ama sessiz star. Kompakt telefonlar cebe sığan yapısı ile her zaman favori. Yalnız bu kadar küçük ekranlarda 4K veya fullHD görüntü bana çok saçma geliyor göz ayırt edemediği gibi fazlasıyla ram ve işlemci yiyecek boş beleş bir özellik gibi geliyor.
    Sony her zaman kalitesi ve dayanıklılığı ile star olma özelliğini taşıyor ama sessiz star. Kompakt telefonlar cebe sığan yapısı ile her zaman favori. Yalnız bu ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Efsane marka SONY yine kalite ve son teknolojiyi iyice harmanlayarak ortaya muhteşem telefonlar çıkardı;

    Xperia 1 III ve Xperia 5 III

    Bu muhteşem telefonların yine bu kaliteye yaraşır satış ve sonrası servis hızmetiyle bir an önce hayata geçirilmesi umut ve dileğiyle
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefon dediğin böyle olur. iphone SE çöpünden kat kat daha iyi ama kıymeti bilinmiyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    geridön sony benim için ama ben ABD yolcusuyum.iphone12 lazımsss efendimisss.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    buraya gelmiyor ki keşke gelse
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Dexter Morgan
    sony Türkiyeye baskı yapılırsa getirirler tivitırda heşteg felan açsak iş görür gibime geliyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aycibin (Yalım Dilmen) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    z5compact'ım vardı.kamera sensörü native 4:3 ve 16:9 çekim yapabiliyordu.bu özelliği hala özlerim.ama gece ve hdr çekimleri zamanına göre zayıftı.android güncelleme konusu ise piyasanın en iyisiydi.

    geçen sene de kameranın aynı alanlarda rakiplerine göre eksikleri vardı.zoom kalitesi de vasattı.

    5 III'te de zoom kamera kağıt üstünde piyasanı en kullanışlı zoom'unu verecek.5x'e kadar neredeyse kesintisiz yakınlaşma yapıyor ki zaten en sık kullanılan aralık pratikte 5x'e kadar.piysada bunu sunan çıkmadı.en iyi denen telefonlar optik 3x'ten optik 10x'e kadar dijital zoom kastırıyor.

    ekranı 1080p olması da iyi olmuş.pili uzun gider.elimde 2K ekranlı telefon var.gereksiz bir çözünürlük.1080p'ye alınca göz farkı hiç algılamıyor.yalnız tazelemeyi adaptif 120hz sunması iyi olur artık 2021'den itibaren amiral gemilerinde standart olacak çünkü.

    satışını geciktirmezlerse satışları iyileşebilir.açıkçası apple ve samsung'dan sonra rekabette 3üncü marka olarak görmeyi isterim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tavernac1 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xperia Z3 compact'ı o kadar çok serverdim ki herhalde siemens m61 den sonra en çok sevdiğim telefondu. Kasanın açılmasından hoparlörüne toz dolmasından ses gelmemesinden ötürü 7 kere servise gönderdim. Sony bu işi artık beceremiyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) tavernac1
    z3 compactta karşı tarafın sesi yankılanıyor sebebi ile 2 sefer anakartı değiştirdiler

    sorun ayarlardanmış boşu boşuna anakartı değiştirdiler , telefonum bir nevi sıfırlandı şimdilik kenarda duruyor


    pil ve ekranını değiştirdim mi zımba gibi devam eder
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mustang2007 (berk polat) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kamerasından umutluyum. Sonuçları bekliyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muratkaya (Murat KAYA) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu 'kompakt' denen versiyon asıl telefondan daha iyi olmuş. Akıllıca bir fiyatlama yaparlarsa piyasada tutulur. Ana modeli kimse almaz ama bunu ben alırım şahsen.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) muratkaya
    z3 compact vardı bende hala duruyor , pili ve ekranı bitik , orijinal ekranın ömrü 2 yıl idi , 2 yıl sonunda dokumatik çalışmıyordu , zaman bulduğumda ekran ve pili yenileyip kullanacağım


    bu çıkacak olan telefonun da 3 yıl yazılım desteği olursa dadından yenmez


    son model markalara bakıyorum 3.5mm kulaklık girişi yok , direk çöp benim için allahtan bunda var
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    usb type-c çıkışı 2.0 olursa tükürürüm
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    USB Type-C 3.1; USB On-The-Go, video output , oyyyşşşş , alacağım seni , inş getirirler , tidal üzerinden mqa dinleyenler için 3.1 olması çok güzel olacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (Heisenberg ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel gözüküyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +182 MaximillianFoe +144 sdbz +133 Santiago Munez +130 Schtroumpf Grognon +127 joven +123 WB +112 galaxyg +103 ahmetkaraci +86 V4LKyR +79
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    10 Kişi Okuyor (1 Üye, 9 Misafir) 2 Masaüstü 8 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2747 kez okundu.
    17 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sony, Sony Xperia 5 III ve Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. TCL 20 serisi yeni modellerle büyüyor 2 sa. Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor 3 sa. Makyajlı 2021 Seat Ibiza tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. TCL 20 Pro 5G en iyi TCL telefonu oldu 3 sa. PS5'in ilk büyük güncellemesi ve PS4'ün yeni güncellemesi yayınlandı 4 sa. Chrome 90 sürümü ile HTTPS varsayılan oluyor 4 sa. iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı 4 sa. PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz? 10 sa. İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı 15 sa. Şu ana kadar Call of Duty: Warzone'dan yaklaşık 500.000 kişi banlandı 15 sa. Milli roket motoru ilk sınavı geçti 15 sa. Mars helikopterinde yazılım sorunu çıktı: Uçuş haftaya kaldı 16 sa. Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak 16 sa. Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı 17 sa. Sevilen oyun serisi Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor 17 sa. Gigabyte CMP 30HX tabanlı madenci kartını duyurdu 18 sa. TCL hem katlanabilir hem genişleyebilir bir telefon konsepti tanıttı 18 sa. RTX 3060'lı güçlü oyuncu bilgisayarı - Monster Tulpar T7 V21.5 detaylı incelemesi 18 sa. Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek 18 sa. Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor 19 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia 5 III kompakt dönemi geri getiriyor Sonraki Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde 19 sa. Samsung, bu ay sonu yeni bir Unpacked etkinliği yapacak: 'En güçlü Galaxy geliyor' 20 sa. Riot, League of Legends için Marvel gibi bir sinematik evren kurmayı düşünüyor 20 sa. Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet 21 sa. Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı 21 sa. LEGO en detaylı uzay mekiği setini duyurdu 21 sa. Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı 21 sa. Oyuncuları ile dikkat çeken aksiyon komedi filmi The Hitman’s Wife’s Bodyguard'in ilk fragmanı yayınlandı 22 sa. Xiaomi'nin yeni tableti klavye, kalem ve VR başlık desteği sunacak 22 sa. Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı 23 sa. Elektrikli Polestar 2'nin daha uygun fiyatlı versiyonları tanıtıldı 23 sa. Rekabet Kurumu'ndan Google'a 296 milyon TL para cezası 23 sa. Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile geliyor 23 sa. Netflix'in en çok izlenen dizisi konumundaki Bridgerton, 3. ve 4. sezon onayını aldı 23 sa. Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti 1 gün F-16'larda kullanılacak Bozdoğan füzesinin havadan atış testi tamamlandı 1 gün Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor 1 gün Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu 1 gün Türkiye'de ilk kez kripto para ile lüks otomobil alım satım dönemi başlıyor 1 gün Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız