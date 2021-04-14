Sony Xperia 5 III kompakt dönemi geri getiriyor

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Sony’nin Xperia Compact konsepti ile yakaladığı başarı hala unutulmuyor ve özleniyor. Uzun süredir sessiz olan firma bugün iddialı modellerle karşımıza çıktı. Bunlardan Sony Xperia 5 III kompakt dönemi hatırlatıyor.

Sony Xperia 5 III özellikleri

Sony Xperia 5 III yine bir amiral gemisi ancak abisindeki 6.5 inçlik ekran 6.1 inçe indirgenmiş. 6.1 inçlik ekran Full HD çözünürlüğünde ve HDR desteği ile 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Ön taraf Gorilla Glass Victus, arka taraf da Gorilla Glass 6 ile kaplanmış. Gövde IP68 ile suya dayanıklı. Ekran karanlık alanlarda görüntüyü iyileştirecek bir yazılım ile donatılmış.

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Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alan telefonda 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri yer alıyor. 4500mAh kapasiteli batarya 30W hızlı şarj ile destekleniyor 3 yıl ömür sunuyor.

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Kamera tarafı yine aynı. 12MP çözünürlüğünde ana sensör f/1.7 OIS destekli. 12MP 1/2.6" inçlik geniş açılı sensör ise otomatik odaklama sunuyor. 12MP 1/2.9" telefoto sensör 2.9x ve 4.4x arasında gerçek yakınlaştırma özelliğine sahip. Sony bunun bir ilk olduğunu belirtiyor. Gerçek zamanlı göz izleme de olan paketin 3D ToF desteği mevcut değil. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

Güçlü stereo hoparlörler olan cihazda mikrofonlar da arka plan gürültüsünü engelleyebiliyor. Destekli oyunlarda 240Hz bulanıklı giderme teknolojisi sunulurken Full HD 120fps yayın kaydı da oyuncular için avantaj sağlayacak. Sony Xperia 5 III için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_1_iii_and_5_iii_announced_with_revolutionary_cameras-news-48642.php

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