Sony, etkinlik tarihini duyurdu: Xperia 5 IV modeli geliyor

Sony, hatırlayacağınız üzere geçen yıl amiral gemisi telefonu Xperia 1 IV’ü piyasaya sürmüştü. Şirketin Xperia 5 IV modelini de tanıtması bekleniyordu ancak tanıtım gerçekleşmedi. Şirket şimdi, 1 Eylül’de düzenlemeyi planladığı etkinlikte Xperia 5 IV ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
YouTube'da canlı yayınlanacak
Sony, Xperia etkinliği için canlı yayın linkini paylaştı. Yeni Xperia telefonu merak eden kullanıcılar, etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak takip etme şansı bulacak. Yayınlanan kısa video, kompakt bir telefonla karşılaşacağımızı gösteriyor. Cihaz, muhtemelen Xperia 5 serisindeki diğer akıllı telefonlar gibi cebe rahatça sığabilen bir tasarıma sahip olacak.
Çekimleri yeni Xperia telefonla gerçekleştirdi
Sony’nin yeni telefonunu ilk kullanan isimlerden biri; 20 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Cat Burns. Sony’nin anlaştığı isim, yeni single parçasını yeni Xperia telefonla çektiğini ve kaydettiğini söylüyor.
Etkinliğe çok az kaldı ancak Sony Xperia 5 IV'nin özelliklerine ilişkin fazla bilgiye sahip değiliz. Şu haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: