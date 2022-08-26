Sony, etkinlik tarihini duyurdu: Xperia 5 IV modeli geliyor

Sony, hatırlayacağınız üzere geçen yıl amiral gemisi telefonu Xperia 1 IV’ü piyasaya sürmüştü. Şirketin Xperia 5 IV modelini de tanıtması bekleniyordu ancak tanıtım gerçekleşmedi. Şirket şimdi, 1 Eylül’de düzenlemeyi planladığı etkinlikte Xperia 5 IV ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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YouTube'da canlı yayınlanacak

Sony, Xperia etkinliği için canlı yayın linkini paylaştı. Yeni Xperia telefonu merak eden kullanıcılar, etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak takip etme şansı bulacak. Yayınlanan kısa video, kompakt bir telefonla karşılaşacağımızı gösteriyor. Cihaz, muhtemelen Xperia 5 serisindeki diğer akıllı telefonlar gibi cebe rahatça sığabilen bir tasarıma sahip olacak.

Çekimleri yeni Xperia telefonla gerçekleştirdi

Sony’nin yeni telefonunu ilk kullanan isimlerden biri; 20 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Cat Burns. Sony’nin anlaştığı isim, yeni single parçasını yeni Xperia telefonla çektiğini ve kaydettiğini söylüyor.

Etkinliğe çok az kaldı ancak Sony Xperia 5 IV'nin özelliklerine ilişkin fazla bilgiye sahip değiliz. Şu haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz:

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Sony Xperia 5 IV tanıtım tarihi duyuruldu