Sony Xperia Pro-C geliyor: Kompakt gövde ve dahası

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Pro-C geliyor
Kaçıranlar için Sony'nin en yeni telefonu Xperia 1 VI, tasarım konusunda geçmişe sadık kalırken FHD+ OLED ekran, Exmor T sensörlerini kullanan üçlü kamera ve daha fazlasıyla karşımıza çıktı. Raporlara göre Xperia Pro-C ise, ön yüzünde 6,5 inç yerine daha küçük bir 6,0 inç ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise özel bir yansıma önleyici katman ve FHD+ çözünürlük eşlik edecek.
Aktarıldığı kadarıyla Xperia PRO-C, Qualcomm'un en yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak ve temel sürümde 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği bulunacak. Pil bölümünde ise Power Delivery protokolü üzerinden 45W destekli 5.000 pil paketine işaret ediliyor.
Zira sızıntıda ultra geniş kameradan ya da telefoto ünitesinden bahsedilmiyor ve şimdiye kadar sunulan bilgilere bakılırsa Pro-C bunları tamamen çıkarabilir. Diğer 12MP kamera ise 4K120fps 10-bit 420 S-LOG gama eğrisi ve HLG kayıt özellikleriyle gelecek. Diğer tarafta birincil kameranın 12-bit RAW ve 14-bit DCG RAW formatları ile uyumlu olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.