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    Sony Xperia Pro-C geliyor: Kompakt gövde ve dahası

    Sony'nin Xperia Pro akıllı telefon serisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Xperia 1 VI'nın hemen ardından Pro-I'in halefi olan Xperia Pro C ortaya çıktı. İşte beklenen özellikler ve dahası
    Sony Xperia Pro-C geliyor: Kompakt gövde ve dahası Tam Boyutta Gör
    Sony, yakın tarihte tanıtılan Xperia 1 VI ile amiral gemisi rekabetinde ses getirmeyi başardı. Şimdi yeni bir söylentiye göre marka, Xperia Pro-C isimli yepyeni bir akıllı telefon daha geliştiriyor. Peki Xperia Pro-I'in yerini alacak bu model, neler sunacak? Geçtiğimiz saatlerde Xperia Pro-C'ye ait ayrıntılı bir rapor paylaşıldı.

    Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Pro-C geliyor

    Kaçıranlar için Sony'nin en yeni telefonu Xperia 1 VI, tasarım konusunda geçmişe  sadık kalırken FHD+ OLED ekran, Exmor T sensörlerini kullanan üçlü kamera ve daha fazlasıyla karşımıza çıktı. Raporlara göre Xperia Pro-C ise, ön yüzünde  6,5 inç yerine daha küçük bir 6,0 inç ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise özel bir yansıma önleyici katman ve FHD+ çözünürlük eşlik edecek. 

    Aktarıldığı kadarıyla Xperia PRO-C, Qualcomm'un en yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak ve temel sürümde 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği bulunacak. Pil bölümünde ise Power Delivery protokolü üzerinden 45W destekli 5.000 pil paketine işaret ediliyor.

    Sony Xperia Pro-C geliyor: Kompakt gövde ve dahası Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yeni rapor, telefonun kamera kurulumuna da ışık tutuyor. Buna göre 20mm f/1.8 optik olarak stabilize edilmiş 1 inç 50MP birincil kamera ve iki adet 12MP yardımcı sensörle karşılaşacağız. Şaşırtıcı bir şekilde, bunlardan biri 20mm lense ve daha küçük 1/2.9" (f/2.0) boyutlara sahip olacak. Bu modülün kullanım amacı henüz açıklanmadı.

    Zira sızıntıda ultra geniş kameradan ya da telefoto ünitesinden bahsedilmiyor ve şimdiye kadar sunulan bilgilere bakılırsa Pro-C bunları tamamen çıkarabilir. Diğer 12MP kamera ise 4K120fps 10-bit 420 S-LOG gama eğrisi ve HLG kayıt özellikleriyle gelecek. Diğer tarafta birincil kameranın 12-bit RAW ve 14-bit DCG RAW formatları ile uyumlu olacağı söyleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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