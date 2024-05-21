Sony Xperia Pro-C geliyor: Kompakt gövde ve dahası

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Tam Boyutta Gör Sony, yakın tarihte tanıtılan Xperia 1 VI ile amiral gemisi rekabetinde ses getirmeyi başardı. Şimdi yeni bir söylentiye göre marka, Xperia Pro-C isimli yepyeni bir akıllı telefon daha geliştiriyor. Peki Xperia Pro-I'in yerini alacak bu model, neler sunacak? Geçtiğimiz saatlerde Xperia Pro-C'ye ait ayrıntılı bir rapor paylaşıldı.

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Pro-C geliyor

Kaçıranlar için Sony'nin en yeni telefonu Xperia 1 VI, tasarım konusunda geçmişe sadık kalırken FHD+ OLED ekran, Exmor T sensörlerini kullanan üçlü kamera ve daha fazlasıyla karşımıza çıktı. Raporlara göre Xperia Pro-C ise, ön yüzünde 6,5 inç yerine daha küçük bir 6,0 inç ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise özel bir yansıma önleyici katman ve FHD+ çözünürlük eşlik edecek.

Aktarıldığı kadarıyla Xperia PRO-C, Qualcomm'un en yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak ve temel sürümde 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği bulunacak. Pil bölümünde ise Power Delivery protokolü üzerinden 45W destekli 5.000 pil paketine işaret ediliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni rapor, telefonun kamera kurulumuna da ışık tutuyor. Buna göre 20mm f/1.8 optik olarak stabilize edilmiş 1 inç 50MP birincil kamera ve iki adet 12MP yardımcı sensörle karşılaşacağız. Şaşırtıcı bir şekilde, bunlardan biri 20mm lense ve daha küçük 1/2.9" (f/2.0) boyutlara sahip olacak. Bu modülün kullanım amacı henüz açıklanmadı.

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Zira sızıntıda ultra geniş kameradan ya da telefoto ünitesinden bahsedilmiyor ve şimdiye kadar sunulan bilgilere bakılırsa Pro-C bunları tamamen çıkarabilir. Diğer 12MP kamera ise 4K120fps 10-bit 420 S-LOG gama eğrisi ve HLG kayıt özellikleriyle gelecek. Diğer tarafta birincil kameranın 12-bit RAW ve 14-bit DCG RAW formatları ile uyumlu olacağı söyleniyor.

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