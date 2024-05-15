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    4K ekrana veda: Sony Xperia 1 VI tanıtıldı

    Sony, yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VI'yı resmi olarak duyurdu. Sony Xperia 1 VI modeliyle serinin öne çıkan özelliklerinden biri olan 4K ekrana veda ettik.
    Sony Xperia 1 VI tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sony, klasik özelliklerini korurken çeşitli geliştirmeler içeren yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 1 VI'yı resmi olarak piyasaya sürdü. Xperia 1 VI, tasarım ve yazılımda bazı değişiklikler getirse de geçmişe sadık kalıyor. Yeni model sevilen ses jakını ve microSD kart yuvasını koruyor ancak artık 4K ekran yerine FHD+ ekrana sahip.

    Sony Xperia 1 VI neler sunuyor?

    Sony Xperia 1 VI özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Sony Xperia 1 VI modeliyle 21:9’dan daha geleneksel 19.5:9 en boy oranına geçiş yapıldı. Yani, daha geniş ve daha kısa bir telefona bakıyoruz. Telefon, 192 gramlık hafif yapısını korurken, daha iyi kavrama için tasarlanmış dokulu cam arka tasarıma sahip.

    Dikkate değer güncellemelerden biri, ekranda LTPO teknolojisine geçilmesi. Ekran, dinamik 1-120Hz yenileme hızı sunmasının yanında %50 daha parlak. Ekran çözünürlüğü FHD+ (1080×2340) olarak ayarlanmış. Seride ilk kez 4K ekrana bakmıyoruz. Ancak, ekran, kontrastı, rengi ve netliği iyileştirmek için yapay zekayı kullanan BRAVIA’nın yeni renk üretim teknolojisiyle destekleniyor.

    Xperia 1 VI, Exmor T sensörlerini kullanan üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor; 16 mm ultra geniş kamera, 24 mm ana kamera ve 85 mm ile 170 mm arasında değişen telefoto kamera. Ön kamerada 24mm lens kullanılmış. Ana kamera ilk kez 48MP çekimi desteklerken telefoto lens 3.5 - 7.1 arasında optik zoom yapabiliyor. Sony, yeni yapay zeka işlemeyle full frame kameralara eşdeğer görüntü kalitesi sunduğunu iddia ediyor. Bu, gürültünün azaltılması ve düşük ışıkta daha geniş dinamik aralık sağlanması anlamına geliyor. Telefon ayrıca AF takibini sağlamak için de yapay zekayı kullanıyor. Sony, yapay zeka destekli AF izlemenin tutarlı ve doğru izleme sağladığını ve çeşitli ortamlarda görüntü yakalamayı optimize ettiğini söylüyor. Son olarak Photography Pro, Videography Pro ve Cinema Pro uygulamaları tek bir kullanıcı dostu uygulamada birleştirildi. Pro video modunun güncellemeyle geleceği söylendi.

    Xperia 1 VI, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor. Telefon, oyunlarda CPU kullanımını ve kare hızını dinamik olarak optimize eden FPS iyileştiriciye sahip. Telefonu serin tutmak için buhar odası var. Oyundan bahsetmişken, simetrik olarak dengeli oynatma için sol ve sağ dengelenmiş stereo hoparlörle birlikte ilginç olarak 3.5 mm kulaklık jakını görüyoruz. Sony, yüksek ses seviyesinde bozulmayı azaltmak ve düşük frekanslı çıkışı optimize etmek için önemli iyileştirmeler yaptığını söylüyor. Yeni Xperia 1, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio, LDAC, Hi-Res kablosuz ses, Bluetooth LE ses ve Snapdragon sound gibi en son ses teknolojileriyle donatılmış.

    Xperia 1 VI, 12GB LPDDR5X RAM, 256GB ve 512GB (UFS 4.0) depolama alanıyla geliyor. Depolama, MicroSD kartla 1.5 TB’a kadar artırılabiliyor. Telefonda 5000 mAh batarya var, Qi kablosuz şarjın yanı sıra pil paylaşımını destekliyor.

    Sony Xperia 1 VI fiyatı

    Xperia 1 VI, siyah, platin gümüş ve haki yeşil renkte geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 1399 euro.

    Sony Xperia 1 VI özellikleri

    Sony Xperia 1 VI teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, OLED HDR
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB (microSD ile 1.5TB'a kadar artırılabilir)
    • Arka kamera: 48MP f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 12MP f/2.3 (telefoto)
    • Ön kamera: 12MP f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 30w hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 162 x 74 x 8.2 mm, 192g

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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