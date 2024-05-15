4K ekrana veda: Sony Xperia 1 VI tanıtıldı

Sony Xperia 1 VI neler sunuyor?
Dikkate değer güncellemelerden biri, ekranda LTPO teknolojisine geçilmesi. Ekran, dinamik 1-120Hz yenileme hızı sunmasının yanında %50 daha parlak. Ekran çözünürlüğü FHD+ (1080×2340) olarak ayarlanmış. Seride ilk kez 4K ekrana bakmıyoruz. Ancak, ekran, kontrastı, rengi ve netliği iyileştirmek için yapay zekayı kullanan BRAVIA’nın yeni renk üretim teknolojisiyle destekleniyor.
Xperia 1 VI, Exmor T sensörlerini kullanan üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor; 16 mm ultra geniş kamera, 24 mm ana kamera ve 85 mm ile 170 mm arasında değişen telefoto kamera. Ön kamerada 24mm lens kullanılmış. Ana kamera ilk kez 48MP çekimi desteklerken telefoto lens 3.5 - 7.1 arasında optik zoom yapabiliyor. Sony, yeni yapay zeka işlemeyle full frame kameralara eşdeğer görüntü kalitesi sunduğunu iddia ediyor. Bu, gürültünün azaltılması ve düşük ışıkta daha geniş dinamik aralık sağlanması anlamına geliyor. Telefon ayrıca AF takibini sağlamak için de yapay zekayı kullanıyor. Sony, yapay zeka destekli AF izlemenin tutarlı ve doğru izleme sağladığını ve çeşitli ortamlarda görüntü yakalamayı optimize ettiğini söylüyor. Son olarak Photography Pro, Videography Pro ve Cinema Pro uygulamaları tek bir kullanıcı dostu uygulamada birleştirildi. Pro video modunun güncellemeyle geleceği söylendi.
Xperia 1 VI, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor. Telefon, oyunlarda CPU kullanımını ve kare hızını dinamik olarak optimize eden FPS iyileştiriciye sahip. Telefonu serin tutmak için buhar odası var. Oyundan bahsetmişken, simetrik olarak dengeli oynatma için sol ve sağ dengelenmiş stereo hoparlörle birlikte ilginç olarak 3.5 mm kulaklık jakını görüyoruz. Sony, yüksek ses seviyesinde bozulmayı azaltmak ve düşük frekanslı çıkışı optimize etmek için önemli iyileştirmeler yaptığını söylüyor. Yeni Xperia 1, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio, LDAC, Hi-Res kablosuz ses, Bluetooth LE ses ve Snapdragon sound gibi en son ses teknolojileriyle donatılmış.
Xperia 1 VI, 12GB LPDDR5X RAM, 256GB ve 512GB (UFS 4.0) depolama alanıyla geliyor. Depolama, MicroSD kartla 1.5 TB’a kadar artırılabiliyor. Telefonda 5000 mAh batarya var, Qi kablosuz şarjın yanı sıra pil paylaşımını destekliyor.
Sony Xperia 1 VI fiyatı
Xperia 1 VI, siyah, platin gümüş ve haki yeşil renkte geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı 1399 euro.
Sony Xperia 1 VI özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, OLED HDR
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB (microSD ile 1.5TB'a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 48MP f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 12MP f/2.3 (telefoto)
- Ön kamera: 12MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 30w hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 14
- Boyut ve ağırlık: 162 x 74 x 8.2 mm, 192g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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