Sony, yeni dahili Bluray sürücüsü BWU-500S'i duyurdu.

Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden Sony, bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni dahili Bluray yazıcısını duyurdu. Sony'nin BWU-500S kod adıyla ürettiği Bluray yazıcı, 5.35 inç'lik yapıda hazırlandı

Sony'nin 8 MB tampon belleğe yer verdiği Bluray yazıcı, Sata arabiriminden faydalanıyor. Sony, duyurusunu yaptığı Bluray yazıcısı BWU-500S'in yazma hızlarını şu şekilde belirlemiş.

12x BD-R

8x BD-R DL

2x BD-RE

16x DVD-R/+R

12x DVD-RAM

8x DVD-R/+R DL ve DVD+RW

6x DVD-RW

48x CD-R

24x CD-RW

Kutu içeriğinden CyberLink Software Suite yazılımı ile birlikte satışa sunulacak olan Sony'nin BWU-500S kod adlı Bluray yazıcısının piyasaya çıkış tarihi Ekim ayı olarak belirtilirken fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı