Sony, yeni dahili Bluray sürücüsü BWU-500S'i duyurdu.

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden Sony, bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni dahili Bluray yazıcısını duyurdu. Sony'nin BWU-500S kod adıyla ürettiği Bluray yazıcı, 5.35 inç'lik yapıda hazırlandı
Sony'nin 8 MB tampon belleğe yer verdiği Bluray yazıcı, Sata arabiriminden faydalanıyor. Sony, duyurusunu yaptığı Bluray yazıcısı BWU-500S'in yazma hızlarını şu şekilde belirlemiş.
12x BD-R
8x BD-R DL
2x BD-RE
16x DVD-R/+R
12x DVD-RAM
8x DVD-R/+R DL ve DVD+RW
6x DVD-RW
48x CD-R
24x CD-RW
Kutu içeriğinden CyberLink Software Suite yazılımı ile birlikte satışa sunulacak olan Sony'nin BWU-500S kod adlı Bluray yazıcısının piyasaya çıkış tarihi Ekim ayı olarak belirtilirken fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı
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3TLye mi??? 50GBlık veriyi öyle no name yada princo tarzı disklere kim yazar ki???
DVDlerde 50 krş değil