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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, yeni dahili Bluray sürücüsü BWU-500S'i duyurdu

Sony, yeni dahili Bluray sürücüsü BWU-500S'i duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
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Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden Sony, bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı yeni dahili Bluray yazıcısını duyurdu. Sony'nin BWU-500S kod adıyla ürettiği Bluray yazıcı, 5.35 inç'lik yapıda hazırlandı

Sony'nin 8 MB tampon belleğe yer verdiği Bluray yazıcı, Sata arabiriminden faydalanıyor. Sony, duyurusunu yaptığı Bluray yazıcısı BWU-500S'in yazma hızlarını şu şekilde belirlemiş.

12x BD-R

8x BD-R DL

2x BD-RE

16x DVD-R/+R

12x DVD-RAM

8x DVD-R/+R DL ve DVD+RW

6x DVD-RW

48x CD-R

24x CD-RW

Kutu içeriğinden CyberLink Software Suite yazılımı ile birlikte satışa sunulacak olan Sony'nin BWU-500S kod adlı Bluray yazıcısının piyasaya çıkış tarihi Ekim ayı olarak belirtilirken fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı


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vidoko 9 yıl
ben sana 300 kuruşa bulayım:)) zaten toplu 50 adet alınca ucuza geliyor.. yakında ortalık bluray kaynayacak:))
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Batuist 9 yıl
vidoko

ben sana 300 kuruşa bulayım:)) zaten toplu 50 adet alınca ucuza geliyor.. yakında ortalık bluray kaynayacak:))

3TLye mi??? 50GBlık veriyi öyle no name yada princo tarzı disklere kim yazar ki???
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berkaylive 9 yıl
montaj delikleri süper teşhis nerde delikler
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ender123 9 yıl
Arkadaşlar ilk mesaja ekli resim var mı? Bende görünmüyor , sorun mu var acaba?
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DH Misafiri 9 yıl
montaj deliklerini kendimiz açıyoruz
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deepestlove 9 yıl
en fazla 50 kuruş olmadıkça dvd ye devam
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Batuist 9 yıl

deepestlove

en fazla 50 kuruş olmadıkça dvd ye devam


DVDlerde 50 krş değil

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draconist 9 yıl
Bunları alırken dikkat edin, bazılar 25 bazılar 50 gb bluray disk okuyor.
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Batuist 9 yıl
BluRaylerin fiyatları iyice düşmeye başladı.. samsungun dahili yazıcısı vatanda 188 TL'ye bulunabiliyor.. ki bu iyi bir rakam sayılır.. yalnız boş medyaların fiyatları bir hayli yüksek... yine vatanda kutuyla satılıyor ve tanesi 12-13 liraya geliyor.. yinede pahalı...
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