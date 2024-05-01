Sony, yeni giyilebilir klimasını satışa sundu: Reon Pocket 5 neler sunuyor?

Cihaz nasıl çalışıyor?
Adından da anlaşılabileceği gibi giyilebilir klima konsepti Sony için yeni değil. İlk olarak 2019 yılında tanıtılan cihaz, çeşitli gelişimler göstererek beşinci sürümüne geldi. Portatif klima, termoelektrik soğutma prensipiyle çalışıyor. Peltier soğutucusu da denilen sistemde, farklı sıcaklığa sahip iki plaka arasına yerleştirilen yarıiletken elektrotlara akım uygulandığında ısı transferi gerçekleşiyor. Sıcak taraftan soğuk tarafa ısı akışı sağlanarak soğutma gerçekleştiriliyor.
Sony Reon Pocket 5'in özellikleri neler?
Cihaz soğutmanın yanında bir dizi sensör ile birlikte geliyor. Bu sensörler ile vücut ve hava sıcaklığı, nem ve hareketiniz izlenerek optimum soğutma seviyesi ayarlanıyor. Soğuk havalar için ısıtma fonksiyonu da bulunan cihazda, Reon Pocket Tag adı verilen çeşitli sensörlerin yer aldığı ve soğutma ve ısıtma ayarlarını yapabileceğiniz başka bir küçük modül daha bulunuyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de kontroller yapılabiliyor.
Daha önce Japonya ve Asya pazarında satılan Sony'nin taşınabilir klimaları, ilk defa İngiltere'de satışa sunularak küresel pazara açılmayı hedefliyor. Ürün, Sony'nin İngiltere sitesinde 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Temel pakette cihazın kendisi, Reon Pocket Tag ve beyaz boyun bandı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.