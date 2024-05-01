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    Sony, yeni giyilebilir klimasını satışa sundu: Reon Pocket 5 neler sunuyor?

    Japon teknoloji devi Sony, giyilebilir klimasıyla sıcak havalardan bunalan kişilere serinleme imkanı veriyor. Reon Pocket 5 isimli portatif klima neler sunuyor?
    Sony, yeni giyilebilir klimasını satışa sundu: Reon Pocket 5 Tam Boyutta Gör
    Sony, yakın zamanda ilginç bir ürünle karşımıza çıktı. Japon teknoloji devi, giyilebilir klimasıyla sıcak havalardan bunalan kişilere serinleme imkanı veriyor. Reon Pocket 5 isimli portatif klima kullanıcının ense-sırt bölgesine takılarak serinlemesine yardımcı oluyor.

    Cihaz nasıl çalışıyor?

    Adından da anlaşılabileceği gibi giyilebilir klima konsepti Sony için yeni değil. İlk olarak 2019 yılında tanıtılan cihaz, çeşitli gelişimler göstererek beşinci sürümüne geldi. Portatif klima, termoelektrik soğutma prensipiyle çalışıyor. Peltier soğutucusu da denilen sistemde, farklı sıcaklığa sahip iki plaka arasına yerleştirilen yarıiletken elektrotlara akım uygulandığında ısı transferi gerçekleşiyor. Sıcak taraftan soğuk tarafa ısı akışı sağlanarak soğutma gerçekleştiriliyor. 

    Sony, yeni giyilebilir klimasını satışa sundu: Reon Pocket 5 Tam Boyutta Gör

    Sony Reon Pocket 5'in özellikleri neler?

    Cihaz soğutmanın yanında bir dizi sensör ile birlikte geliyor. Bu sensörler ile vücut ve hava sıcaklığı, nem ve hareketiniz izlenerek optimum soğutma seviyesi ayarlanıyor. Soğuk havalar için ısıtma fonksiyonu da bulunan cihazda, Reon Pocket Tag adı verilen çeşitli sensörlerin yer aldığı ve soğutma ve ısıtma ayarlarını yapabileceğiniz başka bir küçük modül daha bulunuyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de kontroller yapılabiliyor.

    Sony, yeni giyilebilir klimasını satışa sundu: Reon Pocket 5 Tam Boyutta Gör
    Sony, Reon Pocket 5'in önceki sürüme göre 1.5 kat daha yüksek soğutma performansı göstediğini ve 1.8 kat daha uzun pil ömrü (dördüncü seviyede 7.5 saat) sunduğunu belirtiyor. Ekonomi modunda ise 17 saat çalışabiliyor. Gürültü seviyesinde ise %20 oranında azalma gerçekleştiği belirtiliyor.

    Daha önce Japonya ve Asya pazarında satılan Sony'nin taşınabilir klimaları, ilk defa İngiltere'de satışa sunularak küresel pazara açılmayı hedefliyor. Ürün, Sony'nin İngiltere sitesinde 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Temel pakette cihazın kendisi, Reon Pocket Tag ve beyaz boyun bandı bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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