Sony, yeni giyilebilir klimasını satışa sundu: Reon Pocket 5 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Sony, yakın zamanda ilginç bir ürünle karşımıza çıktı. Japon teknoloji devi, giyilebilir klimasıyla sıcak havalardan bunalan kişilere serinleme imkanı veriyor. Reon Pocket 5 isimli portatif klima kullanıcının ense-sırt bölgesine takılarak serinlemesine yardımcı oluyor.

Cihaz nasıl çalışıyor?

Adından da anlaşılabileceği gibi giyilebilir klima konsepti Sony için yeni değil. İlk olarak 2019 yılında tanıtılan cihaz, çeşitli gelişimler göstererek beşinci sürümüne geldi. Portatif klima, termoelektrik soğutma prensipiyle çalışıyor. Peltier soğutucusu da denilen sistemde, farklı sıcaklığa sahip iki plaka arasına yerleştirilen yarıiletken elektrotlara akım uygulandığında ısı transferi gerçekleşiyor. Sıcak taraftan soğuk tarafa ısı akışı sağlanarak soğutma gerçekleştiriliyor.

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Sony Reon Pocket 5'in özellikleri neler?

Cihaz soğutmanın yanında bir dizi sensör ile birlikte geliyor. Bu sensörler ile vücut ve hava sıcaklığı, nem ve hareketiniz izlenerek optimum soğutma seviyesi ayarlanıyor. Soğuk havalar için ısıtma fonksiyonu da bulunan cihazda, Reon Pocket Tag adı verilen çeşitli sensörlerin yer aldığı ve soğutma ve ısıtma ayarlarını yapabileceğiniz başka bir küçük modül daha bulunuyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de kontroller yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sony, Reon Pocket 5'in önceki sürüme göre 1.5 kat daha yüksek soğutma performansı göstediğini ve 1.8 kat daha uzun pil ömrü (dördüncü seviyede 7.5 saat) sunduğunu belirtiyor. Ekonomi modunda ise 17 saat çalışabiliyor. Gürültü seviyesinde ise %20 oranında azalma gerçekleştiği belirtiliyor.

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Daha önce Japonya ve Asya pazarında satılan Sony'nin taşınabilir klimaları, ilk defa İngiltere'de satışa sunularak küresel pazara açılmayı hedefliyor. Ürün, Sony'nin İngiltere sitesinde 170 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Temel pakette cihazın kendisi, Reon Pocket Tag ve beyaz boyun bandı bulunuyor.

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Sony, yeni giyilebilir klimasını satışa sundu: Reon Pocket 5