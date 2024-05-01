Huawei Watch Fit 3'ün özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı: Yakında geliyor

Huawei Watch Fit 3 özellikleri
Resmi web sitesi teknik özellikleri açıklamamış olsa da, Fransa ve İspanya gibi bölgelerdeki Amazon ürün sayfaları tüm detayları ortaya çıkardı. Bu bilgilere göre Huawei Watch Fit 3, 1.500 nit'e kadar parlaklığa sahip 1,82 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, 347 PPI piksel yoğunluğunun yanı sıra 60 Hz yenileme hızı sunacak.
4GB hafıza ve 400 mAh batarya ile gelecek olan akıllı saat, 7 güne kadar batarya ömrü sunacak. Bunun yanında doğrudan saat üzerinden arama yapmayı ve cevaplamayı sağlayan Bluetooth arama özelliğine sahip olacak.
Huawei Watch Fit 3 fiyatı
Amazon listelerine göre, Huawei Watch Fit 3'ün Standard sürümünün ön sipariş fiyat etiketi AB için 159 euro, deri kayışlı versiyonun fiyatı ise 179 euro olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.