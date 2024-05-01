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    Huawei Watch Fit 3'ün özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı: Yakında geliyor

    Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch Fit 3'ün lansman tarihi duyuruldu. 7 Mayıs'ta tanıtılacak olan akıllı saatin fiyatı ve özellikleri neler?             
    Huawei Watch Fit 3'ün özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch Fit 3'ün lansman tarihi, şirketin İngiltere'deki resmi sitesi tarafından duyuruldu. 7 Mayıs'ta tanıtılacak olan saat ile ilgili teknik bilgiler ve satış fiyatı ortaya çıktı.

    Huawei Watch Fit 3 özellikleri

    Resmi web sitesi teknik özellikleri açıklamamış olsa da, Fransa ve İspanya gibi bölgelerdeki Amazon ürün sayfaları tüm detayları ortaya çıkardı. Bu bilgilere göre Huawei Watch Fit 3, 1.500 nit'e kadar parlaklığa sahip 1,82 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, 347 PPI piksel yoğunluğunun yanı sıra 60 Hz yenileme hızı sunacak.

    Huawei Watch Fit 3'ün özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sağlık takibi için saatte, kalp atış hızı, SpO2 seviyesi ve solunum hızı takip sensörleri yer alacak. Huawei Health uygulaması ile sağlık verilerinizi kaydedebilecek ve genel kondisyon durumunuzla ilgili ilerleme raporlarının yanı sıra egzersiz önerileri alabileceksiniz. Huawei Watch Fit 3 ayrıca dahili bir GPS ve tur mesafenizi takip edecek yeni bir Pist Koşu modu ile birlikte gelecek.

    4GB hafıza ve 400 mAh batarya ile gelecek olan akıllı saat, 7 güne kadar batarya ömrü sunacak. Bunun yanında doğrudan saat üzerinden arama yapmayı ve cevaplamayı sağlayan Bluetooth arama özelliğine sahip olacak.

    Huawei Watch Fit 3 fiyatı

    Amazon listelerine göre, Huawei Watch Fit 3'ün Standard sürümünün ön sipariş fiyat etiketi AB için 159 euro, deri kayışlı versiyonun fiyatı ise 179 euro olarak belirlenmiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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