Huawei Watch Fit 3'ün özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch Fit 3'ün lansman tarihi, şirketin İngiltere'deki resmi sitesi tarafından duyuruldu. 7 Mayıs'ta tanıtılacak olan saat ile ilgili teknik bilgiler ve satış fiyatı ortaya çıktı.

Huawei Watch Fit 3 özellikleri

Resmi web sitesi teknik özellikleri açıklamamış olsa da, Fransa ve İspanya gibi bölgelerdeki Amazon ürün sayfaları tüm detayları ortaya çıkardı. Bu bilgilere göre Huawei Watch Fit 3, 1.500 nit'e kadar parlaklığa sahip 1,82 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, 347 PPI piksel yoğunluğunun yanı sıra 60 Hz yenileme hızı sunacak.

Tam Boyutta Gör Sağlık takibi için saatte, kalp atış hızı, SpO2 seviyesi ve solunum hızı takip sensörleri yer alacak. Huawei Health uygulaması ile sağlık verilerinizi kaydedebilecek ve genel kondisyon durumunuzla ilgili ilerleme raporlarının yanı sıra egzersiz önerileri alabileceksiniz. Huawei Watch Fit 3 ayrıca dahili bir GPS ve tur mesafenizi takip edecek yeni bir Pist Koşu modu ile birlikte gelecek.

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4GB hafıza ve 400 mAh batarya ile gelecek olan akıllı saat, 7 güne kadar batarya ömrü sunacak. Bunun yanında doğrudan saat üzerinden arama yapmayı ve cevaplamayı sağlayan Bluetooth arama özelliğine sahip olacak.

Huawei Watch Fit 3 fiyatı

Amazon listelerine göre, Huawei Watch Fit 3'ün Standard sürümünün ön sipariş fiyat etiketi AB için 159 euro, deri kayışlı versiyonun fiyatı ise 179 euro olarak belirlenmiş.

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Huawei Watch Fit 3'ün özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı