Samsung, 200MP ve 50MP ISOCELL kamera sensörünü piyasaya sürdü

Gelecekte birçok Android akıllı telefon bu sensörleri kullanacak
Yalnızca 1/1,4 inç optik formata sahip olan Samsung ISOCELL HP9, Haziran 2022'de piyasaya sürülen ISOCELL HP3 ile birlikte sektörün en küçük 200 MP kamerası. Ayrıca Galaxy S24 Ultra'nın 1/1,3 inç optik formatlı ISOCELL HP2'sinden daha küçük.
Yeni sensör 0,56μm doğal piksele sahip ancak piksel gruplama 16 komşu piksele (4×4) kadar birleştirmeye olanak tanıyor. Bu, piksel boyutunu 2,24μm'ye çıkararak karanlık ortamlarda 12MP çekimler üretmenizi sağlayacak.
ISOCELL HP9, gelişmiş ışık emilimi ve görüntü kalitesi için Samsung'un tescilli yüksek kırılmaya sahip mikro merceklerine sahip. Şirket, daha canlı renk üretimi için yüzde 12 daha iyi ışık hassasiyeti talep ediyor. Ayrıca otomatik odaklama performansında yüzde 10'luk bir artış olduğunu da öne sürüyor. Samsung, mükemmel düşük ışık performansı ve geniş optik formatı sayesinde telefoto zoom kameralar için en uygun sensör olduğunu söylüyor.
Yakınlaştırmalı kameralar geleneksel olarak küçük sensörlere sahiptir. Örneğin Galaxy S24 Ultra'nın 10MP 3x yakınlaştırma kamerasında 1/3,52 inç sensör kullanılırken, 50MP 5x yakınlaştırma kamerasında 1/2,52 inç sensör kullanılıyor. Samsung bu sensörün yakınlaştırmalı çekimlerde gelişmiş görüntü kalitesi, otomatik odaklama, yüksek dinamik aralık (HDR) ve fps (saniyedeki kare sayısı) için tasarlandığını ifade etti.
Yeni 200MP Samsung kamera ayrıca 2x veya 4x sensör içi yakınlaştırma modları için remozaik bir algoritmaya sahip. 3x yakınlaştırmalı telefoto modülüyle birleştirildiğinde, 12x yakınlaştırmaya kadar neredeyse kayıpsız görüntüler elde edebilirsiniz. Samsung'un bunu Galaxy S25 Ultra'da kullanıp kullanmayacağı ise henüz belli değil.
Samsung'un ISOCELL GNJ'si, 1/1,57 inç optik formatta 1,0μm pikselli 50MP çift pikselli bir sensördür. Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinde birincil çekim işlevi gören 50MP ISOCELL GN3 kameranın yükseltilmiş bir versiyonu gibi görünüyor.
Genel olarak, tamamen yeni bir şeyden ziyade ince iyileştirmeler içeren rafine bir kamera donanımı gibi görünüyor. Samsung, kamera önizleme modunda yüzde 29, video kaydederken ise yüzde 34 (60 fps'de 4K videolar) güç verimliliği artışı sağladığını iddia ediyor ancak özelliklerin çoğu görünüşte değişmeden kalıyor.
ISOCELL JN5, Samsung'un Galaxy S25 telefonlarında da yer alabilir. Bu 50MP sensör, 1/2,76 inç optik formata ve 0,64μm piksele sahip. Bu özelliklerle her yere sığabilir. Samsung bunu yeni nesil amiral gemilerinde ultra geniş kamera olarak kullanabilir. Cihazların 50MP ultra geniş kameraya sahip olacağına dair söylentiler zaten mevcut. En azından Ultra modeli bunu alacak gibi görünüyor.
Samsung yöneticisi Jesuk Lee, yeni ISOCELL görüntü sensörlerini duyuran resmi basın bülteninde, "Görüntü sensörü performansını artırmak ve tüm açılardan tutarlı bir fotoğraf deneyimi sunmak için ana ve alt kameralar arasındaki boşluğu kapatmak sektörün yeni yönüdür. En son gelişmeleri entegre eden yeni mobil sensör serimizle endüstri standartlarını belirlemeye ve teknolojik sınırları zorlamaya devam edeceğiz" dedi.Kaynakça https://www.androidheadlines.com/2024/06/samsung-launches-new-200mp-50mp-cameras-possibly-for-galaxy-s25.html https://www.sammobile.com/news/samsung-50mp-isocell-gnj-jn5-200mp-isocell-hp9-camera-sensors-launched/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.