Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 200MP ve 50MP ISOCELL kamera sensörünü piyasaya sürdü

    Samsung, 50MP ISOCELL GNJ, 200MP ISOCELL HP9 ve 50MP ISOCELL JN5 kamera sensörlerini duyurdu. Bu kameralar ileri teknoloji akıllı telefonlardaki telefoto ve ultra geniş kameralar için kullanılacak.
    Samsung, 200MP ve 50MP ISOCELL kamera sensörünü piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Samsung, akıllı telefonlar için üç yeni ISOCELL görüntü sensörünü piyasaya sürdü. Şirket, 200MP ISOCELL HP9, 50MP ISOCELL GNJ ve 50MP ISOCELL JN5'i tanıttı. Bu kameraların bir kısmını veya tamamını Galaxy S25 Ultra dahil olmak üzere Galaxy S25 serisinde görebiliriz.

    Gelecekte birçok Android akıllı telefon bu sensörleri kullanacak

    Yalnızca 1/1,4 inç optik formata sahip olan Samsung ISOCELL HP9, Haziran 2022'de piyasaya sürülen ISOCELL HP3 ile birlikte sektörün en küçük 200 MP kamerası. Ayrıca Galaxy S24 Ultra'nın 1/1,3 inç optik formatlı ISOCELL HP2'sinden daha küçük.

    Yeni sensör 0,56μm doğal piksele sahip ancak piksel gruplama 16 komşu piksele (4×4) kadar birleştirmeye olanak tanıyor. Bu, piksel boyutunu 2,24μm'ye çıkararak karanlık ortamlarda 12MP çekimler üretmenizi sağlayacak.

    ISOCELL HP9, gelişmiş ışık emilimi ve görüntü kalitesi için Samsung'un tescilli yüksek kırılmaya sahip mikro merceklerine sahip. Şirket, daha canlı renk üretimi için yüzde 12 daha iyi ışık hassasiyeti talep ediyor. Ayrıca otomatik odaklama performansında yüzde 10'luk bir artış olduğunu da öne sürüyor. Samsung, mükemmel düşük ışık performansı ve geniş optik formatı sayesinde telefoto zoom kameralar için en uygun sensör olduğunu söylüyor.

    Yakınlaştırmalı kameralar geleneksel olarak küçük sensörlere sahiptir. Örneğin Galaxy S24 Ultra'nın 10MP 3x yakınlaştırma kamerasında 1/3,52 inç sensör kullanılırken, 50MP 5x yakınlaştırma kamerasında 1/2,52 inç sensör kullanılıyor. Samsung bu sensörün yakınlaştırmalı çekimlerde gelişmiş görüntü kalitesi, otomatik odaklama, yüksek dinamik aralık (HDR) ve fps (saniyedeki kare sayısı) için tasarlandığını ifade etti.

    Yeni 200MP Samsung kamera ayrıca 2x veya 4x sensör içi yakınlaştırma modları için remozaik bir algoritmaya sahip. 3x yakınlaştırmalı telefoto modülüyle birleştirildiğinde, 12x yakınlaştırmaya kadar neredeyse kayıpsız görüntüler elde edebilirsiniz. Samsung'un bunu Galaxy S25 Ultra'da kullanıp kullanmayacağı ise henüz belli değil.

    Samsung, 200MP ve 50MP ISOCELL kamera sensörünü piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Samsung'un ISOCELL GNJ'si, 1/1,57 inç optik formatta 1,0μm pikselli 50MP çift pikselli bir sensördür. Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinde birincil çekim işlevi gören 50MP ISOCELL GN3 kameranın yükseltilmiş bir versiyonu gibi görünüyor.

    Genel olarak, tamamen yeni bir şeyden ziyade ince iyileştirmeler içeren rafine bir kamera donanımı gibi görünüyor. Samsung, kamera önizleme modunda yüzde 29, video kaydederken ise yüzde 34 (60 fps'de 4K videolar) güç verimliliği artışı sağladığını iddia ediyor ancak özelliklerin çoğu görünüşte değişmeden kalıyor.

    ISOCELL JN5, Samsung'un Galaxy S25 telefonlarında da yer alabilir. Bu 50MP sensör, 1/2,76 inç optik formata ve 0,64μm piksele sahip. Bu özelliklerle her yere sığabilir. Samsung bunu yeni nesil amiral gemilerinde ultra geniş kamera olarak kullanabilir. Cihazların 50MP ultra geniş kameraya sahip olacağına dair söylentiler zaten mevcut. En azından Ultra modeli bunu alacak gibi görünüyor.

    Samsung yöneticisi Jesuk Lee, yeni ISOCELL görüntü sensörlerini duyuran resmi basın bülteninde, "Görüntü sensörü performansını artırmak ve tüm açılardan tutarlı bir fotoğraf deneyimi sunmak için ana ve alt kameralar arasındaki boşluğu kapatmak sektörün yeni yönüdür. En son gelişmeleri entegre eden yeni mobil sensör serimizle endüstri standartlarını belirlemeye ve teknolojik sınırları zorlamaya devam edeceğiz" dedi.

    Kaynakça https://www.androidheadlines.com/2024/06/samsung-launches-new-200mp-50mp-cameras-possibly-for-galaxy-s25.html https://www.sammobile.com/news/samsung-50mp-isocell-gnj-jn5-200mp-isocell-hp9-camera-sensors-launched/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hong kong iphone alınır mı sigarillo nasıl içilir 91 model toyota corolla 1.6 xl nasıl live nasıl okunur sıfır araca seramik kaplama yapılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12 Pro
    Redmi Note 12 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız