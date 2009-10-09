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Sony'den dokunmatik ekranlı ve Blu-ray sürücülü masaüstü PC: Vaio L

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,3b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den dokunmatik ekranlı ve Blu-ray sürücülü masaüstü PC: Vaio L
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Japon elektronik devi Sony yeni dizüstü bilgisayar modelleriyle birlikte masaüstü ürün gamını da güncelledi. Firmanın Vaio L adını taşıyan hepsi bir arada formundaki yeni panel bilgisayarı, 1920 x 1080 çözünürlüğünü destekleyen ayrıca dokunmatik olarak kontrol edilebilen 24-inç ekrana sahip. Intel platformunu kullanan ve tercihe bağlı olarak Pentium, Core 2 Duo ya da dört çekirdekli Core 2 Quad serisi işlemcilerle konfigüre edilebileceği beliritlen panel bilgisayarın, 12GB'a kadar bellek ve 1TB'a kadar disk seçenekleriyle satın alınabileceği de Sony tarafından açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GeForce 210M (512MB bellekli) veya GeForce GT240M (1GB bellekli) ekran kartlarıyla donatılabilen sistemde çoklu ortam yetenekleriyle de dikkat çekebilir. Sahip olduğu Blu-ray sürücüsü ile yüksek çözünürlükte video keyfi vaat eden sistemde TV alıcısı da bulunuyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet ve WiFi bağlantılarına yer verilen sistin diğer özellikleri arasında her biri 5.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile birlikte çok formatlı kart okuyucusu ve yüz tanıma teknolojili kamera gibi detaylara yer veriliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit'in eşlik edeceği Sony Vaio L, 22 Ekim'den itibaren 1300$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Sony'den dokunmatik ekranlı ve Blu-ray sürücülü masaüstü PC: Vaio L
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Sony'den dokunmatik ekranlı ve Blu-ray sürücülü masaüstü PC: Vaio L
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greenk 10 yıl
1300$ olsa keşke ülkemizde.
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sendemail 10 yıl
Sony'nin bilgisayar bolumu dizayncıları peti-bör ve caydan baska bırseyle beslenmıyor herhalde... yahu bu tıp bılgısayara kızaklı dvd-rom hıc olur mu!!
ya ion tabanlı yap bu tasarımı ya da daha guclu bır donanım zerk et.Yurt Dışı tavsıye edılen fıyatı 1300-1500 bandı iken
memleketımızın cok kıymetlı elektronık ıthalatcılarından su repliği sunuyorum:
Patron :"Asım la dayayak la sonileri 4000 euro dan."
Asım:"Bence de isabet buyurdunuz efendim.Tüm satış ekibine tembihledim,gelen müşteriye özel soni bunlar diye pazarlayacaklar..."
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ahmet_xox 10 yıl
yahu koskoca sony böyle bi cihazda hala kızaklı disk sürücü kullanıyor.Bir de bi ton para ister şimdi buna
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buraoca2 10 yıl
Fiyat güzelde; kim bilir Türkiye'de ne kadar olur...
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Ïnsert 10 yıl
iMac'den farkı GPU'su ve fiyatı
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sertacaygun 10 yıl
MSI'ın da vardı böyle bir cihazı diye hatırlıyorum, beyaz kasalıydı hâttâ...
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genelkurmay89 10 yıl
ilginç ve güzel bir alete benziyor


tabii benim tercihim masaüstü
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