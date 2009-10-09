Sony'den dokunmatik ekranlı ve Blu-ray sürücülü masaüstü PC: Vaio L

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Japon elektronik devi Sony yeni dizüstü bilgisayar modelleriyle birlikte masaüstü ürün gamını da güncelledi. Firmanın Vaio L adını taşıyan hepsi bir arada formundaki yeni panel bilgisayarı, 1920 x 1080 çözünürlüğünü destekleyen ayrıca dokunmatik olarak kontrol edilebilen 24-inç ekrana sahip. Intel platformunu kullanan ve tercihe bağlı olarak Pentium, Core 2 Duo ya da dört çekirdekli Core 2 Quad serisi işlemcilerle konfigüre edilebileceği beliritlen panel bilgisayarın, 12GB'a kadar bellek ve 1TB'a kadar disk seçenekleriyle satın alınabileceği de Sony tarafından açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GeForce 210M (512MB bellekli) veya GeForce GT240M (1GB bellekli) ekran kartlarıyla donatılabilen sistemde çoklu ortam yetenekleriyle de dikkat çekebilir. Sahip olduğu Blu-ray sürücüsü ile yüksek çözünürlükte video keyfi vaat eden sistemde TV alıcısı da bulunuyor. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet ve WiFi bağlantılarına yer verilen sistin diğer özellikleri arasında her biri 5.5 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile birlikte çok formatlı kart okuyucusu ve yüz tanıma teknolojili kamera gibi detaylara yer veriliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit'in eşlik edeceği Sony Vaio L, 22 Ekim'den itibaren 1300$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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