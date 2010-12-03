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Sony'den entegre PlayStation 2'li LCD televizyon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, yeni nesil oyun kontrolcüsü Move ile PlayStation 3'e yeni özellikler kazandırırken, PlayStation 2 için de planlarına son vermiş değil. Televizyon arenasındaki sert rekabete yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Sony, Bravia serisi LCD televizyonlarına özellikle oyun tutkunlarının dikkatini çekecek yeni bir seçenek ekliyor.

Sony'nin BRAVIA KDL-22PX300 kod adını taşıyan 22-inç büyüklüğündeki yeni televizyonu, üzerinde yer alan hem DVD filmlerin izlenmesi hem de cihaza entegre olarak gelen PlayStation 2 oyunlarının oynanması için kullanılıyor. Oyunlar standart çözünürlükte oynansa da 720p çözünürlüğünü destekleyen televizyonda dört adet HDMI portu, üç adet USB konnektörü, SCART soketi, komponent bağlantısı ve PC girişine yer veriliyor.

Üzerinde yer alan Ethernet portu ile Sony'nin Bravia serisi televizyonlar için hazırladığı çevrimiçi servislere ve YouTube gibi içerik kaynaklarına erişebilen televizyon, Sony'nin güncel ürün gamındaki en iyi televizyon olmsa bile entegre olarak gelen PS2 ile özellikle çocuk ve misafir odaları için dikkat çekici bir seçenek olabilir.

Sony'nin entegre PS2'li yeni televizyonu Bravia KDL-22PX300 yurt dışında 310 dolar civarında bir fiyatlandırma ile satılıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar 55 ekrana olurmu
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SEO-Uzmanı 8 yıl
masa üzerine TV koyacağımıda kim söyledi ! belki de duvara asacağım ben !
bu arada elektronik eşya tasarımında onca ödül almış bir firmaya bu kadar gereksiz yer işgal eden bir ürünü nasıl piyasaya süre hala anlamış değilim ; sony tasarımda eskisi gibi değil ve ciddi kan kaybediyor.
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Akbaba89 8 yıl
Kötü bir tasarım,elinde kalan ps2leri elden çıkarmak için lcd'ye entegre etmişler.

PS3 4.yaşını kutlarken böyle bir cihazı satışa sunmak ölü bir yatırımdır.
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Wesley Sniper 8 yıl
ps3 e olanını yapsalarmıs :D .D
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Obsidian 8 yıl
Berbat bir fikir. Sony 90'lardaki teknoloji liderliği konumu iyiden iyiye kaybetmişe benziyor.
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FYL 8 yıl
Grafik budalası olmamak lazım en çok tutulan konsol buydu.Sony'nin ellerindeki ürünün de ziyan olmaması lazım bu yüzden güzel olmuş.
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dermeister01 8 yıl

FYL

Grafik budalası olmamak lazım en çok tutulan konsol buydu.Sony'nin ellerindeki ürünün de ziyan olmaması lazım bu yüzden güzel olmuş.


arkadaşlar ps3 ün ps2 den tek üstünlüğü grafik değil yapmayın böyle şeyler[>:][>:] japonlar heraçıdan ps2den çok para kazanıyorlar bu yüzden hertürlü pazarlama statejisiyle konsolu hayatta tutmaya çalışıyorlar.baksanıza tv ye bile yapıştırmışlar.
japonyada ençok ps2 oynanıyor diye gaza gelmeyin o japonların mallığı birazda çok 3 yıl öncesinden basit bir video

youtube.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
bence ps 3 lü bi lcd ekran çıkartmalılar ps nin tüm görüntü özelliklerini kullanabilicek kalitede bi ekran olmalı tabi
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musullu 8 yıl
yok arkadas bence ps 3 takılacak ekran buyuk olacak ama hafif bi de move özelliği olacak.al koltuk altına gezdir bahçede :D Bi de satarken yanında oyun verecekler beleş.fiyat 500 $ ı geçmeyecek.seversinde evcil hayvan gibi.ben gece yanıma alırım :D
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dievas 8 yıl
çok eskiden buna benzer bir ekran daha vardı ama buna kıyaslan çok aşırı küçüktü şimdi ps2 ye de uyarlamışlar
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Lev Tolstoy 8 yıl

dievas

çok eskiden buna benzer bir ekran daha vardı ama buna kıyaslan çok aşırı küçüktü şimdi ps2 ye de uyarlamışlar

imzanda piyasadaki ürünleri falan mı tanıttın naptın
beni de yaz da maksat imza dolsun
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ozkan_tpc 8 yıl
Son derece gereksiz görünmesiyle birlikte birkaç sene önce yapılsaymış daha isabetli bir karar olacakmış. Yine de çocuklu aileler için ucuza bir çözüm, alacak olanlar olacaktır.
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acbold 8 yıl
ps3 üretimine geçince.ellerinde bi yığın ps2 kalmıştır.TV lerde güzel bi opsiyon sunmak için koymuşlardır.ps3 ünde bu şekil satışının haberciside olabilir.
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aydogdu1453 8 yıl
Sony gerileme yolunda önemli adımlarla ilerliyor.Elinde kalan ps2'leri millete böyle kakalamaya çalışacaklar anlaşılan.
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faho 8 yıl
AMELE STAYLA
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myresistance 8 yıl
aydogdu1453

Sony gerileme yolunda önemli adımlarla ilerliyor.Elinde kalan ps2'leri millete böyle kakalamaya çalışacaklar anlaşılan.



Bu gerilemenin tek bir sebebi var. Koreliler (Samsung ve LG) ağlattı Sony' i resmen bu 2 firma. Böyle gereksiz bir konsol tipi yapacaklarına fiyatlarda ucuzlamaya gitseler iyi olur.
Konsol da sektör liderliğini kaptırdığı gibi LCD TV işinde de hüsranla karşılacak görünen köy kılavuz istemiyor işte.



desert_rain

arkadasim 5-6 yasindaki cocugu icin ps2 aldi mesela. Boyle bir suru insan var. Bilg basinda oturmasini istemiyor oyun icin. PS3 alip napacak cocuga. Bir arkadasimin da keza ayni durumda. Kendisi PS3 ile oynuyor. Cocuguna ps2 aldi. Neden kendi bakis acinizla dusunuyorsunuz ki. Ufak cocuga ya wii alinir ya da ps2. Ucuz diye ps2 tercih ediliyor.



Kesinlikle haklısın, bir yetişkin 6 ayda 3-4 oyun bitirir ama bir çocuk ya da ergen/genç ayda rahat 4-5 oyun bitirir. Kaldı ki para yetişmez bu döngüye, ben kalkar Pac-man oynarım bahsettiğim ergen kesim her yıl COD ister BF ister Fifa ister Exc oyun ister isteroğlu ister.
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