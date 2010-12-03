Sony'den entegre PlayStation 2'li LCD televizyon

Japon elektronik devi Sony, yeni nesil oyun kontrolcüsü Move ile PlayStation 3'e yeni özellikler kazandırırken, PlayStation 2 için de planlarına son vermiş değil. Televizyon arenasındaki sert rekabete yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Sony, Bravia serisi LCD televizyonlarına özellikle oyun tutkunlarının dikkatini çekecek yeni bir seçenek ekliyor.

Sony'nin BRAVIA KDL-22PX300 kod adını taşıyan 22-inç büyüklüğündeki yeni televizyonu, üzerinde yer alan hem DVD filmlerin izlenmesi hem de cihaza entegre olarak gelen PlayStation 2 oyunlarının oynanması için kullanılıyor. Oyunlar standart çözünürlükte oynansa da 720p çözünürlüğünü destekleyen televizyonda dört adet HDMI portu, üç adet USB konnektörü, SCART soketi, komponent bağlantısı ve PC girişine yer veriliyor.

Üzerinde yer alan Ethernet portu ile Sony'nin Bravia serisi televizyonlar için hazırladığı çevrimiçi servislere ve YouTube gibi içerik kaynaklarına erişebilen televizyon, Sony'nin güncel ürün gamındaki en iyi televizyon olmsa bile entegre olarak gelen PS2 ile özellikle çocuk ve misafir odaları için dikkat çekici bir seçenek olabilir.

Sony'nin entegre PS2'li yeni televizyonu Bravia KDL-22PX300 yurt dışında 310 dolar civarında bir fiyatlandırma ile satılıyor.