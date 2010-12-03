Sony'den entegre PlayStation 2'li LCD televizyon

Japon elektronik devi Sony, yeni nesil oyun kontrolcüsü Move ile PlayStation 3'e yeni özellikler kazandırırken, PlayStation 2 için de planlarına son vermiş değil. Televizyon arenasındaki sert rekabete yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Sony, Bravia serisi LCD televizyonlarına özellikle oyun tutkunlarının dikkatini çekecek yeni bir seçenek ekliyor.
Sony'nin BRAVIA KDL-22PX300 kod adını taşıyan 22-inç büyüklüğündeki yeni televizyonu, üzerinde yer alan hem DVD filmlerin izlenmesi hem de cihaza entegre olarak gelen PlayStation 2 oyunlarının oynanması için kullanılıyor. Oyunlar standart çözünürlükte oynansa da 720p çözünürlüğünü destekleyen televizyonda dört adet HDMI portu, üç adet USB konnektörü, SCART soketi, komponent bağlantısı ve PC girişine yer veriliyor.
Üzerinde yer alan Ethernet portu ile Sony'nin Bravia serisi televizyonlar için hazırladığı çevrimiçi servislere ve YouTube gibi içerik kaynaklarına erişebilen televizyon, Sony'nin güncel ürün gamındaki en iyi televizyon olmsa bile entegre olarak gelen PS2 ile özellikle çocuk ve misafir odaları için dikkat çekici bir seçenek olabilir.
Sony'nin entegre PS2'li yeni televizyonu Bravia KDL-22PX300 yurt dışında 310 dolar civarında bir fiyatlandırma ile satılıyor.
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bu arada elektronik eşya tasarımında onca ödül almış bir firmaya bu kadar gereksiz yer işgal eden bir ürünü nasıl piyasaya süre hala anlamış değilim ; sony tasarımda eskisi gibi değil ve ciddi kan kaybediyor.
PS3 4.yaşını kutlarken böyle bir cihazı satışa sunmak ölü bir yatırımdır.
arkadaşlar ps3 ün ps2 den tek üstünlüğü grafik değil yapmayın böyle şeyler[>:][>:] japonlar heraçıdan ps2den çok para kazanıyorlar bu yüzden hertürlü pazarlama statejisiyle konsolu hayatta tutmaya çalışıyorlar.baksanıza tv ye bile yapıştırmışlar. japonyada ençok ps2 oynanıyor diye gaza gelmeyin o japonların mallığı birazda çok 3 yıl öncesinden basit bir video
youtube.com/...
imzanda piyasadaki ürünleri falan mı tanıttın naptın
beni de yaz da maksat imza dolsun
Bu gerilemenin tek bir sebebi var. Koreliler (Samsung ve LG) ağlattı Sony' i resmen bu 2 firma. Böyle gereksiz bir konsol tipi yapacaklarına fiyatlarda ucuzlamaya gitseler iyi olur.
Konsol da sektör liderliğini kaptırdığı gibi LCD TV işinde de hüsranla karşılacak görünen köy kılavuz istemiyor işte.
Kesinlikle haklısın, bir yetişkin 6 ayda 3-4 oyun bitirir ama bir çocuk ya da ergen/genç ayda rahat 4-5 oyun bitirir. Kaldı ki para yetişmez bu döngüye, ben kalkar Pac-man oynarım bahsettiğim ergen kesim her yıl COD ister BF ister Fifa ister Exc oyun ister isteroğlu ister.