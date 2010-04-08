Sony'den harici DVD yazıcı

Sony, DRX-S77U adını verdiği harici taşınabilir DVD yazıcılarını duyurdu. Siyah, beyaz, pembe ve sarı renklerde üretileceği belirtilen ve 19mm kalınlığa sahip olan DVD yazıcı USB 2.0 arabirimini kullanıyor. 2MB ön belleğe sahip olacağı belirtilen Sony DRX-S77U harici DVD yazıcının kayıt hızları şu şekilde oluşuyor:

8x DVD±R

8x DVD+RW

6x DVD-RW

6x DVD±R DL

5x DVD-RAM

24x CD-R

24x CD-RW

Nero 9 yazılımı ile satılacak olan Sony DRX S77U harici DVD yazıcıların fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.