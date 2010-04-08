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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den harici DVD yazıcı

Sony, yeni harici DVD yazıcısı DRX-S77U'yu duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Optik Sürücüler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sony, DRX-S77U adını verdiği harici taşınabilir DVD yazıcılarını duyurdu. Siyah, beyaz, pembe ve sarı renklerde üretileceği belirtilen ve 19mm kalınlığa sahip olan DVD yazıcı USB 2.0 arabirimini kullanıyor. 2MB ön belleğe sahip olacağı belirtilen Sony DRX-S77U harici DVD yazıcının kayıt hızları şu şekilde oluşuyor:
  • 8x DVD±R
  • 8x DVD+RW
  • 6x DVD-RW
  • 6x DVD±R DL
  • 5x DVD-RAM
  • 24x CD-R
  • 24x CD-RW

Nero 9 yazılımı ile satılacak olan Sony DRX S77U harici DVD yazıcıların fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.


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1963bursa 9 yıl
Sony'i kutlamak lazım, senin Blu-ray gibi bir çocuğun olacak, gidecen 8x DVD yazıcı çıkaracan, derler ya bir insanı anası babası desteklemezse kimse saymaz diye, Blu-ray'in neden yayılmadığına sebep aramaya gerek yok.
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sertacaygun 9 yıl
Sony'nin hali - hazırdaki DVD yazıcıları vardı ama LG ve Samsung kadar tutmadılar sanırım harici güç girişine ihtiyaç duyduklarından dolayı.
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