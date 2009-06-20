Sony'den yeni dizüstü bilgisayar; VAIO NW

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Dünya elektronik devlerinden Japonya merkezli Sony dizüstü bilgisayar gamına yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın VAIO çatısı altında hazırladığı VAIO NW isimli yeni modelin 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.5-inç ekrana sahip olduğu ve Intel platformunu temel aldığı açıklandı. Kalınlığı 1.2-inç olarak açıklanan dizüstü bilgisayara 2GHz'de çalışan Core 2 Duo P7350 işlemcisinin güç verdiği ayrıca sistemde 4GB bellek, 400GB sabit disk ve ATi Mobility Radeon HD 4570 ekran kartı bulunduğu açıklandı.

VAIO serisinin karateristik tasarım özelliklerini yansıran VAIO NW modelinin diğer özellikleri arasında ExpressCard slotu, SD kart okuyucusu, WiFi ve HDMI konnektörü gibi detaylara yer veriliyor. Tercihe bağlı olarak Blu-ray sürücüsü ile satın alabileceği de belirtilen dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Premium eşlik ediyor.

Sony VAIO NW'nin fiyatı Blu-ray'li versiyon için 880$, Blu-ray'si versiyon içinse 800$'dan başlıyor.