Sony'nin yeni DSLR kamerası Alpha 850 detaylandı

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Elektronik dünyasının lider oyuncularından Japonya merkezli Sony, Alpha serisi ile iddialı olduğu DSLR kamera pazarına bir yeni çözüm daha sunuyor. Firmanın daha önce lanse edilen A900 modeline alternatif olarak hazırladığı Aplha A850 modeli 24.6 megapiksel çözünürlüğündeki Exmor CMOS sensörü, çift BIONZ işlemcisi ve 3.0-inç boyutundaki Xtra Fine LCD ekranı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

9 noktalı oto-fokus sistemi ile donatılan Sony Alpha 850, akıllı ön izleme teknolojisi ile geliyor ve bu sayede çekim öncesinde beyaz dengesi, efektler ile D-Range Optimiser ayarlamaları takip edilebiliyor. CompactFlash ve Memory Stick (Duo / PRO Duo / PRO-HG Duo) gibi farklı bellek kartlarıyla uyumlu olan ayrıca HDMI ara birimini destekleyen A850, önümüzdeki ay 2000$'lık etiket fiyatı ile satışa sunulacak.

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