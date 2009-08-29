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Sony'nin yeni DSLR kamerası Alpha 850 detaylandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'nin yeni DSLR kamerası Alpha 850 detaylandı
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Elektronik dünyasının lider oyuncularından Japonya merkezli Sony, Alpha serisi ile iddialı olduğu DSLR kamera pazarına bir yeni çözüm daha sunuyor. Firmanın daha önce lanse edilen A900 modeline alternatif olarak hazırladığı Aplha A850 modeli 24.6 megapiksel çözünürlüğündeki Exmor CMOS sensörü, çift BIONZ işlemcisi ve 3.0-inç boyutundaki Xtra Fine LCD ekranı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

9 noktalı oto-fokus sistemi ile donatılan Sony Alpha 850, akıllı ön izleme teknolojisi ile geliyor ve bu sayede çekim öncesinde beyaz dengesi, efektler ile D-Range Optimiser ayarlamaları takip edilebiliyor. CompactFlash ve Memory Stick (Duo / PRO Duo / PRO-HG Duo) gibi farklı bellek kartlarıyla uyumlu olan ayrıca HDMI ara birimini destekleyen A850, önümüzdeki ay 2000$'lık etiket fiyatı ile satışa sunulacak.

Sony'nin yeni DSLR kamerası Alpha 850 detaylandı
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sertacaygun 10 yıl
SLR yerine SLR benzeri almamadaki sebeplerden biriside tüm özelliklerini çözemeyip kafayı yemekten korkmak...
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Obscurus 10 yıl
Bence Sony de artık video işine girmeli. Canon ve Nikon'la rekabet ediyorsa bu kaçınılmaz olur zaten.
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sadtneverdie 10 yıl

sertacaygun

SLR yerine SLR benzeri almamadaki sebeplerden biriside tüm özelliklerini çözemeyip kafayı yemekten korkmak...


emin ol dslr kullanmak dslr-like kullanmaktan daha kolay ve daha zeckli tabii kısa bir alışma sürecinden sonra... ben öğrebnmek için canon s3 alıp 10 gun sonra sattım ve dslr ye geçtim. İyiki yapmışım dslr makinelerde çekilen fotoğrafların ayrı bir tadı var.
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sadtneverdie 10 yıl
pentax k100d superımle mutluyum huzurluyum böyle makinelre bakıp asabımı bozmıycam :D
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deepestlove 10 yıl
fuji s9600 sahibiyim.
ff bir makina almak isterdim.
özellikle 5d mII gibi.
malesef i have no money.
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stradivardi 10 yıl
merak ettiğim acaba video çekim özelliği var mı
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ŞahEser 10 yıl
incelediğim kadarı ile video çekme özelliği yok
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grafiker 10 yıl
sony uygun fiyatlı bir ff yapmış. canon ve nikonun ff lerine nazaran çok güzxel fiyatı var. Ama Gönlüm 5D mark II da. Bu arada FF alacak yada lamayı düşünen arkadaşlar lens fiyatlarınıda araştırsın. Bence sırf bu fiyatlar yüzünden focal çarpanı 1.6 - 1.7 olan güzel bir pentax alınabilinir tabii amatörseniz.
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ŞahEser 10 yıl
2000 dolar fena sayılmaz full frame için
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Prokizya 10 yıl
Görüntüsü :)
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