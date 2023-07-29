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    Robot Sophia kripto para dünyasına giriş yaptı

    Sophie robotunu geliştiren Hanson Robotics kurucusunun dahil olduğu SophiaVerse projesi, yapay zekâ odaklı oyun geliştirme sloganıyla kripto para piyasasına çıktı. 
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    SOPH Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasında yapay zekâ trendi son hızıyla devam ediyor. Son olarak ChatGPT teknolojisini geliştiren OpenAI girişiminin kurucusunun kripto para çıkarmasının ardından bu kez robot Sophia piyasaya çıktı.

    SophiaVerse coin nedir?

    SophiaVerse adıyla SOPH takısını kullanarak piyasaya çıkan proje yapay zekâ odaklı bir oyun platformu olmayı amaçlıyor. Sophia robotunun geliştirme süreci bu sayede oyun dünyasına da yansıtılacak. Oyunlarda yapay zekânın oluşturduğu görevler ve kullanıcı elinden çıkan mücadeleler yer alacak. Ayrıca diğer metaverse dünyaları da gezilebilecek.

    İnternet sitesinin verdiği bilgilere göre Sophie robotunu geliştiren Hanson Robotics ve Singularity kurucuları proje içerisinde yer alıyor. SOPH kripto parası da bu doğrultuda projenin ilerlemesi için kullanılacak. Hali hazırda SOPH kripto parası 22 cent seviyelerinden işlem görüyor.

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