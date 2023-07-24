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    ChatGPT kurucusu kendi kripto parasını piyasaya sürdü

    Worldcoin adıyla piyasaya çıkan kripto para projesi, kullanıcıların merkeziyetsiz bir kimlik tanımlama sistemi içerisinde kalması ve merkezi platformlara bağımlı kalmamasını sağlıyor.
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    ChatGPT
    ChatGPT teknolojisini geliştiren OpenAI şirketinin kurucusu Sam Altman, aynı zamanda merkeziyetsiz bir kimlik doğrulama teknolojisi üzerinde de çalışıyor. Altman, Mart ayından bu yana test sürecini yürütüyordu ve bu hafta piyasaya çıkışını gerçekleştirdi.

    Worldcoin nedir?

    Worldcoin projesi merkeziyetsiz bir kimlik doğrulama sistemi amaçlıyor. Pek çok içi boş projenin aksine Sam Altman, kullanıcıların göz taraması yapabileceği Orb adını verdiği küre şeklinde bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz test amaçlı belli başlı ülkelere yerleştirildi.

    Kullanıcılar World uygulamasını indirdikten sonra bir kereliğine göz taramasını yapması gerekiyor. Sonrasında dijital kimliği anonim bir şekilde oluşturuluyor ve ağ içerisinde kendisini entegre diğer sistemlere kolayca tanıtabiliyor. Toplamda 2000 Orb üretildi ve son 30 gündür 306 aktif Orb sayısına ulaşıldı.

    Worldcoin Tam Boyutta Gör

    Kendisini tanıtan kullanıcılara Worldcoin ücretsiz olarak dağıtıldı ve bugün WLD takısıyla Binance dahil pek çok büyük borsada satışa açıldı. 2.2$ seviyesinde işlem gören kripto para 235 milyon dolarlık bir pazar değerine ulaşmış durumda.

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