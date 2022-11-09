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    Sosyal medyada 79 milyon TL'lik dolandırıcılık!

    Sosyal medya dolandırıcılığı birçok insanın parasını çalmaya devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
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    Ankara'da başlatılan ve 11 ilde düzenlenen eş zamanlı bir operasyon sosyal medya dolandırıcılığı işiyle uğraşan 58 kişiden 47'sinin gözaltına alınmasını sağladı.

     

    Sosyal medya dolandırıcılığı için büyük operasyon

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordineli bir şekilde çalıştı. Zanlıların ev ve iş yerleri arandı. Bu aramalarda bir sürü elektronik cihaz ele geçirildi.

    Sözcü tarafından yayımlanan ilgili haberde bu operasyon aracılığıyla yapılan incelemelerde 79 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bu konu hakkında bir açıklama yaptı:

    "Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Ankara merkezli 11 ilde 58 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, 47 şüpheli şahıs yakalanarak Ankara iline getirilmiştir."

    "Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin ülke genelinde vatandaşların sosyal medya hesaplarını, haklarında şikayet varmış gibi algı oluşturduktan sonra gönderilen linklerle çalmak, kabinde çalınan hesaplardan, hesap sahiplerinin sosyal medya arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda vatandaş dolandırılmıştır. Bu yolla 79.000.000TL dolandırıcılık yapıldığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır."

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