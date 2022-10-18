Sosyal medya yasası Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor

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Sosyal medya yasası olarak bilinen “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” düzenlemesi bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemenin bazı maddeleri 1 Nisan 2023’te girerken tartışmalı 29. madde dahil olmak üzere çoğu madde bugün yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi CHP, bu düzenlemenin 29. maddesinin yürütmesinin durdurulması Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. 29. madde, sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiriyor. Yasa sadece bilgiyi paylaşana değil, yayanlara da hapis cezası getiriyor. Bu nedenle retweet, beğeni gibi işlemleri yapanlara da hapis cezası verilebilecek.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AYM başvurusu sonrasında açıklamalarda bulundu. Altay, “Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek mahkemenin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum.” dedi.

Sosyal medya yasasının 29. maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:

“MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”

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