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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Soy gazların tespitinde kullanılabilecek yöntem geliştirildi

    Araştırmacılar gazları filtre edebilmek amacıyla oldukça ince yapıya sahip çift katlı grafen balonlarında 25 nanometrelik küçük porlar ( gözenekler ) oluşturarak işe başladı.
    2 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Soy gazların tespitinde kullanılabilecek yöntem geliştirildi
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    Grafen adı verilen karbon atomunun bal peteği formu gibi dizilim gösteren yapı uzun yıllardır ileri teknoloji bilgisayar devrelerinin geliştirilmesinde, güneş pillerinde ve birçok alanda kullanıyordu. Şimdi ise bilim insanları grafeni gazların ölçümünde kullanmak üzere kolları sıvadı.

    Delft University of Technology ile the University of Duisburg-Essen kurumu araştırmacıları gazları filtre edebilmek amacıyla oldukça ince yapıya sahip çift katlı grafen balonlarında 25 nanometrelik küçük porlar ( gözenekler ) oluşturarak işe başladı.

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    Grafen

    Soy gazların tespitinde kullanılabilecek yöntem geliştirildi

    Daha sonra balonların içerisine farklı gazlar dolduruldu ve araştırma ekibi balonların içindeki gazları lazer ışınlarıyla ısıttı. Genleşen gazların açılan porlardan kendi kütle ve molekül ağırlıklarına göre farklı hızlarda geçtiği gözlendi. Böylece yeni yöntemin çeşitli gazların tespiti için kullanılabileceği düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu"

    Araştırmacılar yeni araştırmayı, tespiti oldukça zor olan soy gazlar üzerinde kullanmayı düşünüyor zira bahsi geçen grafen balonların maddelerle tepkimeye girmediği, böylece soy gazların tespitinde kullanılabileceği ve çeşitli sensörlerin geliştirilebileceği düşünülüyor.

    Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41467-020-19893-5 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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