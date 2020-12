Soy gazların tespitinde kullanılabilecek yöntem geliştirildi

Grafen adı verilen karbon atomunun bal peteği formu gibi dizilim gösteren yapı uzun yıllardır ileri teknoloji bilgisayar devrelerinin geliştirilmesinde, güneş pillerinde ve birçok alanda kullanıyordu. Şimdi ise bilim insanları grafeni gazların ölçümünde kullanmak üzere kolları sıvadı.

Delft University of Technology ile the University of Duisburg-Essen kurumu araştırmacıları gazları filtre edebilmek amacıyla oldukça ince yapıya sahip çift katlı grafen balonlarında 25 nanometrelik küçük porlar ( gözenekler ) oluşturarak işe başladı.

Grafen

Daha sonra balonların içerisine farklı gazlar dolduruldu ve araştırma ekibi balonların içindeki gazları lazer ışınlarıyla ısıttı. Genleşen gazların açılan porlardan kendi kütle ve molekül ağırlıklarına göre farklı hızlarda geçtiği gözlendi. Böylece yeni yöntemin çeşitli gazların tespiti için kullanılabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar yeni araştırmayı, tespiti oldukça zor olan soy gazlar üzerinde kullanmayı düşünüyor zira bahsi geçen grafen balonların maddelerle tepkimeye girmediği, böylece soy gazların tespitinde kullanılabileceği ve çeşitli sensörlerin geliştirilebileceği düşünülüyor.

Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19893-5

