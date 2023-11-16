Tam Boyutta Gör Günümüzde akıllı telefonlar güçlenerek neredeyse konsol seviyesinde grafiklere sahip oyunlar oynatmaya başladılar. Ancak bu gelişme beraberinde ısınma sorunlarını da getiriyor. iPhone 15 Pro ile gelen A17 Pro işlemcisi etkileyici performansının yanında ısınma problemleriyle de gündeme gelmişti.

Apple bu sorunların yaşanmaması için iPhone 16 serisinde soğutma için grafen blok kullanmayı planlıyor. Grafenin bakırdan daha iyi ısı iletkenliği sağladığı bu nedenle grefen kulanımı ile ısının daha iyi dağıtılabildiği belirtiliyor.

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Grafenin ısı iletkenliği bakırdan iki kat fazla

Oda sıcaklığında grafenin 5000 watt/metre-kelvin termal iletkenliği bulunuyor. Bu değer bakırın 2, gümüşün ise 3 katı seviyesinde. Grafen kullanımı sayesinde Apple fan kullanımına gerek kalmadan daha güçlü işlemcileri telefonlarına entegre ederek telefonların daha serin çalışmasını sağlayabilir. Henüz söylenti düzeyinde olan bu teknolojinin kesin olarak iPhone 16'lara gelip gelmeyeceği belli değil.

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Apple, iPhone 16'da grafen soğutma teknolojisi kullanabilir