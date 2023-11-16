Apple, iPhone 16'da grafen soğutma teknolojisi kullanabilir

Apple bu sorunların yaşanmaması için iPhone 16 serisinde soğutma için grafen blok kullanmayı planlıyor. Grafenin bakırdan daha iyi ısı iletkenliği sağladığı bu nedenle grefen kulanımı ile ısının daha iyi dağıtılabildiği belirtiliyor.
Grafenin ısı iletkenliği bakırdan iki kat fazla
Oda sıcaklığında grafenin 5000 watt/metre-kelvin termal iletkenliği bulunuyor. Bu değer bakırın 2, gümüşün ise 3 katı seviyesinde. Grafen kullanımı sayesinde Apple fan kullanımına gerek kalmadan daha güçlü işlemcileri telefonlarına entegre ederek telefonların daha serin çalışmasını sağlayabilir. Henüz söylenti düzeyinde olan bu teknolojinin kesin olarak iPhone 16'lara gelip gelmeyeceği belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.