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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 16'da grafen soğutma teknolojisi kullanabilir

    Apple, iPhone 16 serisinde soğutma bloğunda grefen kullanabilir. Bakırdan çok daha iyi ısı iletkenliği olan grefen ile daha güçlü ve daha serin çalışan telefonlara kapı açılıyor.
    Apple, iPhone 16'da grafen soğutma teknolojisi kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefonlar güçlenerek neredeyse konsol seviyesinde grafiklere sahip oyunlar oynatmaya başladılar. Ancak bu gelişme beraberinde ısınma sorunlarını da getiriyor. iPhone 15 Pro ile gelen A17 Pro işlemcisi etkileyici performansının yanında ısınma problemleriyle de gündeme gelmişti. 

    Apple bu sorunların yaşanmaması için  iPhone 16 serisinde soğutma için grafen blok kullanmayı planlıyor. Grafenin bakırdan daha iyi ısı iletkenliği sağladığı bu nedenle grefen kulanımı ile ısının daha iyi dağıtılabildiği belirtiliyor.

    Grafenin ısı iletkenliği bakırdan iki kat fazla

    Oda sıcaklığında grafenin 5000 watt/metre-kelvin termal iletkenliği bulunuyor. Bu değer bakırın 2, gümüşün ise 3 katı seviyesinde. Grafen kullanımı sayesinde Apple fan kullanımına gerek kalmadan daha güçlü işlemcileri telefonlarına entegre ederek telefonların daha serin çalışmasını sağlayabilir. Henüz söylenti düzeyinde olan bu teknolojinin kesin olarak iPhone 16'lara gelip gelmeyeceği belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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