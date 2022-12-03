SpaceX, 7500 adet yeni nesil Starlink uydusu için onay aldı

Tam Boyutta Gör Federal İletişim Komisyonu, perşembe günü Elon Musk’ın SpaceX’ine kilit bir yetki vererek, şirketin Starlink internet ağına 7.500′e kadar yeni nesil uydu fırlatma yolunda ilerlemesi için onay verdi. Verilen bu onay SpaceX’in küresel uydu internet hizmetini genişletmesi ve yaygınlaştırması için çok önemli.

Starlink V2 için izin alındı

SpaceX, "ikinci nesil" olarak bilinen ve 29.988 uydudan oluşan Gen2 Starlink takımyıldızı için FCC’den onay istemişti. SpaceX, Starlink uydularının internet erişimi olmayan ya da kısıtlı olan bölgelerde stabil, hızlı internet hizmeti verebilmek için bu başvuruyu yaptığını bildirdi. FCC, ilgili onay emrinde ise SpaceX’e sadece 7.500’e kadar uydu fırlatma izni verdi. Verilen bu sınır yörünge enkazı ve uzay güvenliği ile ilgili endişeleri gidermek amacıyla getirildi. Fakat bu kararın kapsamının genişlemesi, Starlink uydularının başarısına ve etkisine bağlı.

SpaceX Starlink uyduları artık gözle görülemeyecek 4 ay önce eklendi

Yörüngedeki Starlink sayısı 10.000'i geçecek

Tam Boyutta Gör Öte yandan SpaceX, bu yıl içinde 49 adet Starlink uydu görevi gerçekleştirdi ve her görevde 53 adet uyduyu yörüngeye yerleştirdi. Yıl bitmeden toplamda 53 fırlatma görevinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Halihazırda Dünya’nın alçak yörüngesinde 3.500’den fazla Starlink uydusu bulunuyor. Dolayısıyla bu onay sayesinde SpaceX, yörüngeye yaklaşık 12.000 adet uydu yerleştirmiş olacak. Yeni Starlink internet almak isteyen kullanıcılar 599 dolarlık terminal ve aylık 110 dolar abonelik alması gerekiyor.

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