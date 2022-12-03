SpaceX, 7500 adet yeni nesil Starlink uydusu için onay aldı

SpaceX, "ikinci nesil" olarak bilinen ve 29.988 uydudan oluşan Gen2 Starlink takımyıldızı için FCC’den onay istemişti. SpaceX, Starlink uydularının internet erişimi olmayan ya da kısıtlı olan bölgelerde stabil, hızlı internet hizmeti verebilmek için bu başvuruyu yaptığını bildirdi. FCC, ilgili onay emrinde ise SpaceX’e sadece 7.500’e kadar uydu fırlatma izni verdi. Verilen bu sınır yörünge enkazı ve uzay güvenliği ile ilgili endişeleri gidermek amacıyla getirildi. Fakat bu kararın kapsamının genişlemesi, Starlink uydularının başarısına ve etkisine bağlı.
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam