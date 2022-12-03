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    SpaceX, 7500 adet yeni nesil Starlink uydusu için onay aldı

    ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Elon Musk’ın SpaceX’ine, yeni nesil Starlink internet uyduları için önemli bir yetki verdi. Karar, SpaceX’in uydu ağını genişletme planları için çok önemli.
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    SpaceX, 7500 adet yeni nesil Starlink uydusu için onay aldı Tam Boyutta Gör
    Federal İletişim Komisyonu, perşembe günü Elon Musk’ın SpaceX’ine kilit bir yetki vererek, şirketin Starlink internet ağına 7.500′e kadar yeni nesil uydu fırlatma yolunda ilerlemesi için onay verdi. Verilen bu onay SpaceX’in küresel uydu internet hizmetini genişletmesi ve yaygınlaştırması için çok önemli.

    SpaceX, "ikinci nesil" olarak bilinen ve 29.988 uydudan oluşan Gen2 Starlink takımyıldızı için FCC’den onay istemişti. SpaceX, Starlink uydularının internet erişimi olmayan ya da kısıtlı olan bölgelerde stabil, hızlı internet hizmeti verebilmek için bu başvuruyu yaptığını bildirdi. FCC, ilgili onay emrinde ise SpaceX’e sadece 7.500’e kadar uydu fırlatma izni verdi. Verilen bu sınır yörünge enkazı ve uzay güvenliği ile ilgili endişeleri gidermek amacıyla getirildi. Fakat bu kararın kapsamının genişlemesi, Starlink uydularının başarısına ve etkisine bağlı.

    SpaceX, 7500 adet yeni nesil Starlink uydusu için onay aldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan SpaceX, bu yıl içinde 49 adet Starlink uydu görevi gerçekleştirdi ve her görevde 53 adet uyduyu yörüngeye yerleştirdi. Yıl bitmeden toplamda 53 fırlatma görevinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Halihazırda Dünya’nın alçak yörüngesinde 3.500’den fazla Starlink uydusu bulunuyor. Dolayısıyla bu onay sayesinde SpaceX, yörüngeye yaklaşık 12.000 adet uydu yerleştirmiş olacak. Yeni Starlink internet almak isteyen kullanıcılar 599 dolarlık terminal ve aylık 110 dolar abonelik alması gerekiyor.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 3 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 4 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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